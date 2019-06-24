Язык «1С» переводят на английский, чтобы иностранцам было удобнее программировать

Международная «1С:ERP»

В течение двух-трех ближайших месяцев фирма «1С» создаст международную версию своей популярной системы ERP (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия), которую будет проще внедрять у заказчиков за рубежом из-за более легкой адаптации под местные реалии. Об этом рассказал руководитель разработки «1С:ERP» Алексей Моничев на VIII международной конференции «1С», прошедшей в середине июня 2019 г.

«Мы поставили себе цель из российской ERP выделить ядро, очищенное от “российского законодательства”, которое можно использовать в разных странах как основу для разработки локальных решений», — отметил он. При этом с его слов можно было заключить, что в будущем и российская ERP будет разрабатываться на основе именно этого ядра.

В разговоре с CNews Моничев сообщил, что решение о разработке международной версии было принято в связи с соответствующими запросами партнеров «1С», занимающихся внедрением продукта компании за пределами нашей страны. Топ-менеджер отметил, что «1С:ERP» пользуется неплохим спросом в странах СНГ (например, в Казахстане и Белоруссии), во многих государствах Восточной и отдельных странах Западной Европы (в частности, Германии и Италии), а также на весьма отдаленных от Москвы территориях вроде Вьетнама.

Директор фирмы «1С» Борис Нуралиев

Бета-версия международной ERP с индексом 2.5.3 будет выпущена в августе или сентябре 2019 г. Затем начнется ее финальная доработка на основе поступающих требований партнеров.

Что получит пользователь

Алексей Моничев уверен, что работа «1С» над английской версией ERP принесет пользу не только зарубежным, но и российским пользователям — за счет ускоренного развития ее функциональности.

В частности, по заверению топ-менеджера, в рамках этого проекта произойдет существенное развитие подсистемы МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) и появится полностью настраиваемый план счетов РСБУ (издаваемые Минфином российские стандарты бухгалтерского учета).

Преодоление языкового барьера

Английский интерфейс в тестовом статусе появился в «1С:ERP» в версии 2.4.8 уже в начале июня 2019 г. «Мы организовали полностью автоматическую технологию перевода, — указывает Моничев. — Мы пользуемся услугами профессиональных переводчиков, работающих на портале Smartcat».

Как только в хранилище конфигурации появляются фразы или слова, требующие перевода, они тут же загружаются на Smartcat, а после обработки также автоматически возвращаются в систему обратно на английском языке. «Это позволило на полностью исключить отставание в разработке английского интерфейса от русского. Принимаем замечания по точности перевода», — обратился Моничев к гостям конференции.

Алексей Моничев: Мы поставили себе цель из российской ERP выделить ядро, которое можно использовать в разных странах

Помимо интерфейса, для создания полноценной международной версии «1С:ERP», базовая конфигурация которой исторически программировалась на русском языке, сейчас осуществляется и перевод самого ее кода.

Как уточнили CNews представители «1C», речь идет о переводе прикладного кода на встроенном языке программирования «1С», на котором написана конфигурация ERP: названия объектов (метаданные) конфигурации, переменные, процедуры и функции. Например, объект «ЗаказНаПроизводство» в англоязычной версии будет называться ProductionOrder и т. д.

В то же время в компании добавляют, что на языке «1С» с момента его появления можно было пользоваться как русским («если…то»), так и английским (if…then) синтаксисом языка — по выбору конкретного программиста.

Некоторые подробности о языке «1С»

Представители «1C» в разговоре с CNews отметили, что язык «1С» был создан компанией с нуля и является предметно-ориентированным языком, предназначенным для быстрого решения бизнес-задач. Приложения (ERP, CRM, Бухгалтерия и более тысячи других тиражных) написаны именно на нем. В английской терминологии такие языки называются Domain Specific Language (DSL).

Язык «1С» является составной частью платформы «1С:предприятие», которая в свою очередь написана на С++ и Java, но включает компилятор собственной разработки фирмы «1С». С помощью этой платформы можно писать и исполнять бизнес-приложения на языке «1С»; она выступает средой для быстрой разработки кросс-платформенных бизнес-приложений и средой их выполнения (runtime environment) в разных ОС и СУБД.

«Мы считаем язык “1С:предприятия” и в целом технологию и архитектуру системы очень эффективными для разработки бизнес-приложений, безотносительно страны, для которой они разрабатываются, — заверили в разговоре с CNews представители компании. — А для удобства международных разработчиков выпустили и развиваем среду разработки 1С:Enterprise Development Tools (EDT) на основе платформы Eclipse».

«1С:ERP» и искусственный интеллект

Напомним, в рамках VIII международной конференции «1С» российская компания также объявила еще об одном важном новшестве, касающемся ее ERP — в нее будут встроены алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ). Фирма уже приступила к пилотным проектам по их использованию.

В случае с ИИ-сервисом для оптимизации закупок и прогнозирования продаж расчетная экономия использующих его предприятий составила в среднем 1% от их оборота.