«1С» встраивает искусственный интеллект в свои продукты. Обещан экономический эффект

Фирма «1С» начала целый ряд пилотных проектов, связанных с использованием искусственного интеллекта в ее продуктах. В случае с сервисом для прогнозирования закупок и оптимизации продаж расчетная экономия предприятий составила в среднем 1% от их оборота.

ИИ в «1С:ERP» для прогнозирования закупок

Экономический эффект от использования в «1С:ERP» (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования закупок и оптимизации продаж в среднем составляет порядка 1% от оборота компании. Такие данные по итогам пилотных проектов привел руководитель разработки «1С:ERP» Алексей Моничев на VIII международной конференции «1С».

В частности, проверка обученной ИИ-модели на исторических данных некоего табачного бутика с оборотом в заданный период порядка 4 млн руб. показало расчетную экономию на уровне 69 тыс. руб. — 1,73%. Аналогичная теоретическая экономия для аптеки с оборотом в 3 млн руб. составила 26 тыс. руб. или 0,87%, для точки продажи косметики с оборотом в 1,8 млн руб. — 8 тыс. руб. или 0,44%. Таким образом в среднем экономия составила 1,01%.

При моделировании в расчет брались только так называемые достоверные товары — по которым были зафиксированы продажи не менее 50 дней в течение года, уровнем отрицательных остатков в среднем менее 10% и чей средний остаток не более чем в 100 раз превосходил средние продажи.

«На сегодня мы проработали все алгоритмические и методические вопросы и хотим обкатать сервис не на исторических, а на реальных рабочих данных, — сообщил Моничев слушателям конференции, пригласив их к сотрудничеству. — Это поможет вам оптимизировать закупки, а нам довести сервис до коммерческой эксплуатации».

Другие эксперименты с ИИ в «1С»

Какие именно программные алгоритмы были задействованы для прогнозирования закупок, Моничев не сообщил. Как отметил в разговоре с CNews директор по ERP-решениям «1С» Алексей Нестеров, в различных пилотных проектах, связанных с ИИ, компания сейчас экспериментирует как с собственными решениями, например, в продукте «1C:ITIL» для классификации обращений на линию консультации по «1С:ERP» , так и с решениями партнеров, например, российской компании VisionLabs для видеораспознавания потока покупателей. Решения каких именно сторонних партнеров в итоге окажутся интегрированы в тиражные версии продуктов, компания решит позже.

Директор «1С» Борис Нуралиев: «1C:ITIL КОРП» с функцией искусственного интеллекта уменьшает время на регистрацию обращений в службу консультации и сокращает трудозатраты ИТ-отдела за счет автоподбора карточки ответа из базы знаний

В первом из упомянутых проектов тестовые испытания алгоритмов ИИ в «1C:ITIL» уже завершены. По словам Алексея Нестерова, компания сейчас переходит к промышленной эксплуатации решения для всех двенадцати сервисов линии консультации. Интеллектуальная классификация обращений позволяет службе поддержки сократить время на их первичную обработку и снимает с персонала рутинные задачи. Разработанная модель будет включена в редакцию 1.2 тиражного решения «1C:ITIL КОРП». Как рассказал Алексей Нестеров CNews, это должно произойти уже летом 2019 г.

Второй из вышеупомянутых проектов по интеллектуальному видеораспознаванию потока покупателей призван дать владельцам крупных торговых точек данные для различного рода аналитики. Камеры распознавания на входе в супермаркет могут сегментировать покупателей по различным категориям (полу, возрасту и т. д.). Если дополнительно установить камеры на кассах, то первичные данные можно соотнести с реальными покупками людей. «Появляется возможность агрегировать продажи по постоянным покупателям, даже не используя карты лояльности», — отмечает Алексей Моничев.

Один из пилотов, связанных с видеораспознаванием, фирма «1С» проводит в собственной столовой. Интеллектуальная система настроена на автозаполнение чека при продаже блюд для увеличения скорости обслуживания. Дополнительно рассматривается возможность оценки качества подачи блюд, соответствие подачи установленным стандартам и пр.

В перспективе отлаженные алгоритмы компания планирует включить в тиражные решения «1С:фастфуд» и «1С:ресторан».