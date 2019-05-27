Microsoft сломал новейшую опцию Windows 10

Установка очередного накопительного обновление для Windows 10 может приводить к неработоспособности «песочницы», которая была включена Microsoft в свежий майский релиз операционной системы под номером 1903 и является одной из ключевых его новинок.

«Поломали» новинку

Запущенная на днях «песочница» (Sandbox) для Windows 10 перестала запускаться у ряда пользователей в результате установки накопительного обновления от 14 мая 2019 г. под индексом KB4497936. Среди всех версий операционной системы Microsoft данная проблема касается исключительно последней – под номером 1903. Об этом сообщил ресурс Softpedia.

На странице официальной базы знаний Microsoft, посвященной патчу, говорится, что попытка запустить «песочницу» может приводить к возникновению ошибки «Error_File_Not_Found

(0x80070002)» в случае, если в процессе обновления Windows 10 до версии 1903 был изменен системный язык ОС.

По данным Softpedia, в настоящий момент решить описанную проблему возможно только при помощи удаления ранее установленного пакета KB4497936. В то же время делать этого не рекомендуется, поскольку обновление закрывает серьезные уязвимости операционной системы.

Microsoft в курсе проблемы и в данный момент работает над ее исправлением. Выход соответствующего патча ожидается ближе к концу июня 2019 г., то есть позднее ближайшего традиционного «патчевого вторника» – так сообщество неформально называет день выхода регулярных обновлений для продуктов Microsoft, который приходится, как правило, на второй или четвертый вторник месяца. В июне 2019 г. он выпадает на 11 число.

Что такое «песочница»

«Песочница» представляет собой полностью изолированную среду, которая позволяет пользователям без опаски запускать сомнительные программы и открывать подозрительные документы, в которых могут содержаться вирусы и другие вредоносные программы.

Windows Sandbox создает облегченную виртуальную машину прямо на компьютере пользователя, функциональность которой ограничивается лишь рабочим столом и возможностью запуска программ и открытия базовых документов.

Песочница Windows 10 в действии

Запущенные в «песочнице» приложения не могут навредить компьютеру или испортить хранящиеся в нем файлы. После остановки Windows Sandbox запущенная виртуальная машина автоматически удаляется вместе со всеми находящимися в ней файлами.

Впервые функция стала доступной широкому кругу пользователей с выходом Windows 10 релиза 1903 (May 2019 Update), который увидел свет 21 мая 2019 г. О планах Microsoft по добавлению данной функции в ОС CNews сообщил в декабре 2019 г.

Microsoft выпустила накопительный пакет обновления KB4497936 для Windows 10 версии 1903 14 мая 2019 г. в тот момент, когда данный релиз ОС находился на стадии закрытого тестирования в рамках программы предварительной оценки Windows – Insider Preview. С переходом версии 1903 в статус стабильной 21 мая 2019 г. патч KB4497936 начал предлагаться к установке также и пользователям, поспешившим обновиться до последней версии ОС.



Последние неудачи с патчами для Windows

Выход даже небольших обновлений для Windows нередко доставляет неприятности пользователям, порой способные не просто усложнить, но и полностью парализовать рабочий процесс.

Так, в мае 2019 г. CNews писал о том, что установка последних на тот момент накопительных обновления для Windows 10 может приводить к возникновению проблем в работе редактора таблиц Excel из офисного пакета Microsoft Office. Несколькими днями позже стало известно, что очередной набор кумулятивных обновлений вновь преподнес неприятный сюрприз: сайты без поддержки технологии HSTS, в том числе и некоторые правительственные веб-ресурсы Великобритании, перестали загружаться в браузерах Internet Explorer 11 и Edge.

В апреле 2019 г. пользователи Windows могли столкнуться со случаями «зависания» и замедления работы системы в результате установки свежих патчей, которые, как оказалось, конфликтуют с некоторыми антивирусными программами сторонних разработчиков, в частности речь шла о ПО компаний Sophos и Avast. Позднее выяснилось, что перечень «поломанных» апдейтами программ пополнился антивирусными решениями McAfee, Avira, AVG и Arcabit.



В марте 2019 г. антивирусные средства Microsoft — Windows Defender Antivirus, Microsoft Endpoint Protection и Microsoft Security Essentials — в течение некоторого времени вызывали проблемы у пользователей Windows 7, 8.1 и нескольких версий Windows Server (2003, 2008, 2012). Перечисленные программы «падали» с разными кодами ошибок. Возникновение проблем связывали с последними на тот момент обновлениями базы сигнатур вредоносного ПО — 1.289.1521.0 от 18 марта 2019 г.

Очередное обновление для Windows 10, представленное Microsoft 12 марта 2019 г., приводило к серьезным сбоям в работе подсистемы Windows Subsystem для Linux.

Масштабное обновление October Update 2018 для Windows 10, вышедшее в октябре 2018 г., после установки выборочно удаляло личные файлы пользователей — фотографии, документы и др., причем восстановить информацию не представлялось возможным. Столкнувшись с многочисленными жалобами пользователей, Microsoft была вынуждена приостановить распространение October Update 2018 до выяснения всех обстоятельств. Вскоре компания пообещала помочь пользователям восстановить утраченные файлы.