Microsoft заманивает на Windows 10 бесплатным сервисом для миграции с других ОС

Microsoft объявила о глобальном запуске решения, которое поможет корпоративным клиентам компании добиться работоспособности их программ, сервисов и дополнений в новых версиях Windows и Office 365.

Услуга Desktop Assure

Корпорация Microsoft запустила сервис Desktop App Assure, который призван помочь пользователям в осуществлении безболезненной миграции на операционную систему Windows 10. В рамках услуги инженеры компании окажут содействие в решении проблем совместимости программного обеспечения клиентов с Windows 10 и офисным пакетом Office 365 ProPlus. Услуга предоставляется бесплатно организациям, располагающим лицензиями на Windows 10 Enterprise или Education и не менее чем 150 рабочими местами.

Под действие программы попадают как продукты самой Microsoft, так и сторонних вендоров, а также решения, самостоятельно разработанные клиентами, в том числе и веб-приложения. К примеру, если веб-приложение нормально работало в браузере Internet Explorer для Windows 7, а в браузере для Windows 10 с ним возникают проблемы – это повод воспользоваться Desktop App Assure.

Обращения принимаются посредством платформы FastTrack на десяти языках: английском, японском, китайском (упрощенном и традиционном), немецком, испанском, корейском, французском, португальском и итальянском.

Microsoft пообещала помочь бизнесу с решением проблем совместимости ПО и новых версий Windows

Опасения за работоспособность используемого ПО – одна из наиболее распространенных причин отказа от перехода на новую версию ОС. Как утверждают в Microsoft, в ходе предшествующего глобальному запуску сервиса пилотному периоду инженеры проанализировали 7 тыс. приложений на предмет возможных проблем с совместимостью. Из них лишь 49 потребовали принятия мер со стороны специалистов.

Завершение поддержки Windows 7

Напомним, что поддержка Windows 7 для основной массы пользователей будет прекращена менее чем через год – в январе 2020 г. Корпоративные клиенты, по-прежнему не решающиеся перейти на актуальную версию ОС, Windows 10, смогут получать расширенные обновления безопасности (Extended security updates – ESU) в течение еще двух лет после истечения первоначально обозначенного срока.

Решение о продлении срока расширенной поддержки Windows 7 редакций Professional и Enterprise с 2020 г. до января 2023 г. корпорация приняла в сентябре 2018 г. Обновления будут предоставляться клиенту в рамках платной подписки. Стоимость подписки будет расти с каждым годом, а платить придется за каждое устройство с Windows 7 в отдельности.

В последние годы Microsoft предприняла ряд мер, которые можно расценить как попытку подтолкнуть пользователей к переходу на современную Windows 10.

Так, в январе 2019 г. без лишнего шума из Windows Media Player в Windows 7, а также из Windows Media Center в Windows 7, 8 и 8.1, была удалена функция получения метаданных для медиафайлов.

В июне 2018 г. корпорация фактически прекратила поддержку Windows 7 на компьютерах со старыми процессорами без расширения SSE2. Установка некоторых критически важных обновлений приводила к появлению «синего экрана смерти». Поначалу компания обещала «разобраться с проблемой в будущих обновлениях», но затем сменила тактику и порекомендовала «модернизировать компьютеры при помощи процессора с поддержкой SSE2 или виртуализировать данные машины».

Некоторые специалисты посчитали, что причина отказа от поддержки Windows 7 на ПК с процессорами старше Pentium 4 заключается в негативном влиянии на производительность патчей от уязвимостей Meltdown and Spectre, которые были включены в «проблемные» обновления.

Лидерство Windows 10 на рынке ОС

По данным американского аналитического сервиса Netmarketshare, на конец января 2019 г. Windows 10 – самая популярная десктопная ОС – она установлена на 40,9% компьютеров мира, имеющих доступ в интернет.

Windows 7 по-прежнему остается одной из наиболее часто встречающихся на ПК ОС – ее доля составляет 37,19%. Windows 8 и 8.1 могут похвастаться совокупных охватом рынка ОС в размере 5,16% – это почти вдвое больше результата Windows XP (2,76%), которой в 2019 г. исполнится 18 лет.

Замыкает список, по распространенному мнению, одна из худших ОС Microsoft за последние десятилетия – Windows Vista, которая вынуждена довольствоваться долей лишь в 0,19% мировых персональных компьютеров.

С апреля 2018 г. количество машин на Windows 7 медленно, но неуклонно сокращается при одновременном росте устройств с Windows 10 «на борту». В ноябре 2018 г. «десятка» смогла обогнать «семерку» по популярности.