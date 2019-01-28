Microsoft тайком «испортила» медиаплеер в Windows 7, чтобы перевести пользователей на Windows 10

Microsoft без лишнего шума удалила функцию получения метаданных для медиафайлов из Windows Media Player в Windows 7, а также из Windows Media Center в Windows 7, 8 и 8.1.

Microsoft «урезает» Windows Media Player

Microsoft удалила функцию обновления метаданных во встроенных в операционную систему Windows 7 медиаплеерах Windows Media Player и Media Center. Последний также лишится поддержки описанной возможности в ОС версий 8 и 8.1. Это означает, что новые дополнительные сведения о кинофильмах и музыкальных альбомах, такие как изображения обложек компакт-дисков, имена актеров и режиссеров, а также прочие типы метаданных, не будут загружаться из Сети и отображаться на экране во время воспроизведения контента. Ранее загруженные метаданные останутся в распоряжении пользователя.

О данном изменении корпорация проинформировала пользователей посредством публикации небольшой статьи на собственном портале поддержки. В статье подчеркивается, что оно никоим образом не скажется на работоспособности ключевых функций медиаплееров, таких как воспроизведение, навигация по коллекциям, потоковая передача мультимедиа. Кроме того, урезание функциональности вовсе не затрагивает пользователей Windows 10.

В тексте также утверждается, что решение об отключении службы для работы с метаданными было принято на основе анализа статистики ее использования и отзывов пользователей.

Изменение сроков поддержки Windows 7

Расширенная поддержка Windows 7 для основной массы пользователей должна завершиться менее чем через год – в январе 2020 г. Корпоративные клиенты, по-прежнему не решающиеся перейти на актуальную версию ОС, Windows 10, смогут получать расширенные обновления безопасности (Extended security updates – ESU) в течение еще двух лет после истечения первоначально обозначенного срока. Решение о продлении срока расширенной поддержки Windows 7 редакций Professional и Enterprise с 2020 г. до января 2023 г. корпорация приняла в сентябре 2018 г. Обновления будут предоставляться клиенту в рамках платной подписки. Стоимость подписки будет расти с каждым годом, а платить придется за каждое устройство с Windows 7 в отдельности.

Анонс отключения служб доставки метаданных в Windows 7, 8 и 8.1

В июне 2018 г. Microsoft также незаметно фактически прекратила поддержку Windows 7 на компьютерах со старыми процессорами без расширения SSE2. Установка некоторых критически важных обновлений приводила к появлению «синего экрана смерти». Поначалу компания обещала «разобраться с проблемой в будущих обновлениях», но затем стала рекомендовать «модернизировать компьютеры при помощи процессора с поддержкой SSE2 или виртуализировать данные машины».

Некоторые специалисты посчитали, что причина отказа от поддержки Windows 7 на ПК с процессорами старше Pentium 4 заключается в негативном влиянии на производительность патчей от уязвимостей Meltdown and Spectre, которые были включены в «проблемные» обновления.

Windows 10 продолжает набирать популярность

Microsoft предпринимает различные меры, которые можно расценить как попытку побудить пользователей к переходу на современную Windows 10. Об успехах корпорации на этом фронте позволяет судить статистика использования различных версий операционных систем Microsoft.

По данным американского аналитического сервиса Netmarketshare, на конец 2018 г. Windows 10 – самая популярная десктопная ОС – она установлена на 39,22% компьютеров мира, имеющих доступ в интернет.

Windows 7 по-прежнему остается одной из наиболее часто встречающихся на ПК ОС – ее доля составляет 36,9%. Windows 8 и 8.1 могут похвастаться совокупных охватом рынка ОС в размере 5,33% – это чуть больше, чем результат Windows XP (4,54%), которой в 2019 г. исполнится 18 лет.

Замыкает список, по распространенному мнению, одна из худших ОС Microsoft за последние десятилетия – Windows Vista, которая вынуждена довольствоваться долей лишь в 0,2% мировых персональных компьютеров.

С апреля 2018 г. количество машин на Windows 7 медленно, но неуклонно сокращается при одновременном росте устройств с Windows 10 «на борту». В ноябре 2018 г. «десятка» обогнала «семерку».