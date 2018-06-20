Microsoft внезапно отказалась от поддержки Windows 7 на старых ПК

Пользователи ПК на базе процессоров старше Pentium 4, по-видимому, больше не будут получать регулярные обновления для Windows 7, несмотря на то, что Microsoft официально продлила расширенную поддержку этой ОС с Service Pack 1 до 14 января 2020 года.

Прекращение поддержки

Microsoft тихо и почти незаметно прекратила поддержку операционной системы Windows 7 на компьютерах со старыми процессорами без расширения SSE2. В то же самое время на официальном портале технической поддержки компании говорится о том, что срок расширенной поддержки ОС истекает лишь 14 января 2020 г. Об этом сообщило интернет-издание ComputerWorld.

SSE2 (Singe Instruction Multiple Data Extension 2 – «одна инструкция – множество данных») – набор инструкций, разработанный Intel для собственных процессоров. Впервые расширение, включающее 144 новых команды, было представлено в процессорах серии Pentium 4. Windows 8 и некоторые другие приложения не запускаются на системах без поддержки SSE2.

Проблема совместимости

В марте 2018 г. в примечании к ежемесячному обновлению Windows 7 KB 4088875 можно было наблюдать предупреждение о проблемах совместимости с SSE2: «STOP-ошибка возникает на компьютерах, которые не поддерживают Single Instruction Multiple Data (SIMD) Extension 2 (SSE2). Microsoft работает над устранением проблемы и представит обновление в одном из следующих релизов». STOP-ошибкой в документации Microsoft принято называть «Синий экран смерти» (Blue Screen of Death или BSOD).

Присутствие той же самой ошибки зафиксировали в мартовском обновлении безопасности, а позднее – и в регулярных обновлениях, увидевших свет в апреле и мае 2018 г. К тому времени описание патча было дополнено следующим текстом: «Microsoft в курсе проблем, возникших у некоторых пользователей, которые целенаправленно удалили сетевые драйверы, после чего не смогли установить их заново из-за выхода обновления 8 мая 2018 г. Microsoft в настоящее время разбирается в случившемся и объявит о результатах по окончании».

Старые компьютеры лишатся обновлений Windows 7

Затем 25 мая 2018 г. информация о патче была подвергнута редактированию, в результате чего без следа пропало описание проблемы. Новый текст гласил: «Microsoft работает над устранением проблемы и представит обновление в одном из следующих релизов». Содержимое же патча при этом изменений не претерпело.

Внимательные пользовали Windows отметили, что примерно 15 июня 2018 г. описание июньского регулярного обновления и обновления безопасности изменилось – информация об «известной проблеме» была удалена, как будто никакой проблемы никогда и не было. Также правке «задним числом» подверглись данные о майском, апрельском и мартовском патчах. Вместо обещания «все исправить потом» Microsoft посоветовала «модернизировать компьютеры при помощи процессора с поддержкой SSE2 или виртуализировать данные компьютеры».

Сьюзан Брэдли (Susan Bradley), автор колонки о патчах Windows в интернет-издании WindowsSecrets, связывает подобное изменение линии поведения компании с уязвимостями Meltdown и Spectre. Вероятно, патчи, направленные на их исправление влияют на производительность компьютеров более ощутимо, нежели Microsoft и Intel готовы признать публично.

O Meltdown и Spectre

В начале 2018 г. во всех процессорах Intel, произведенных с 1995 г., были обнаружены две серьезные уязвимости, получившие названия Meltdown и Spectre. Они позволяли эксплуатировать недостатки механизма спекулятивного выполнения инструкций, что в теории могло позволить злоумышленнику получить доступ к личным данным пользователя уязвимой системы.

Практически сразу же стало ясно, что для устранения уязвимости понадобится изолировать память ядра от пользовательских процессов. Подобный подход сулил снижение производительности затронутых систем от 5% до 30%. Потеря производительности зависела от конкретной модели процессора и выполняемых им задач.