Вексельберг продает взломщикам iPhone свой стартап, закрытый из-за санкций

Израильский стартап Fifth Dimension, в который инвестировал Виктор Вексельберг, ведет переговоры о продаже с NSO Group. Стартап пришлось закрыть после того, как Вексельберг не смог перечислить ему средства из-за санкций. NSO занимается разработкой ПО для кибершпионажа и нуждается в связях с израильской разведкой, представители которой руководят Fifth Dimension.

Переговоры о продаже

Израильский разработчик продукции для кибершпионажа NSO Group ведет переговоры о покупке стартапа Fifth Dimension, сообщает агентство Reuters со ссылкой на израильские СМИ. Стартап занимается созданием технологий, которые помогают полиции в расследованиях. Главой Fifth Dimension является бывший начальник штаба Армии обороны Израиля Бенни Ганц (Benny Gantz). В состав совета директоров также входит бывший заместитель главы разведывательного агентства Моссад Рам Бен-Барак (Ram Ben-Barak).

Издание TheMarker пишет со ссылкой на анонимный источник, что NSO в настоящий момент изучает возможность приобретения Fifth Dimension как раз с целью упрочить свою репутацию за счет связей с первыми лицами в сфере обеспечения безопасности Израиля. Сама NSO поставляет правительствам и правоохранительным органам ПО для наблюдения слежки за пользователями устройств на Android и iOS.

Скандальная NSO

В частности, в 2018 г. NSO привлекла всеобщее внимание во время скандала вокруг мексиканского правительства, которое использовало ее мобильное ПО под названием Pegasus для слежки за гражданами. Pegasus был продан властям Мексики еще в 2012 г. за $20 млн. В тоже время, источники Reuters сообщают, что продукция NSO помогла предотвратить атаку иранских террористов в Дании.

Виктор Вексельберг, основной инвестор Fifth Dimension

Как выяснили в 2016 г. аналитики канадской лаборатории Citizen Lab, для слежки за жертвами Pegasus использовал в том числе уязвимости в iPhone, собирая через них переписку из мессенджеров, установленных на устройстве. Например, так велась слежка за известным правозащитником из ОАЭ Ахмедом Мансуром (Ahmed Mansoor). Apple закрыла соответствующие уязвимости в том же году.

Бывший начальник штаба Армии обороны Израиля Бенни Ганц, глава стартапа Fifth Dimension

В прошлом году американская инвестиционная компания Blackstone Group намеревалась купить часть NSO, но вышла из переговоров в связи с протестами активистов, защищающих цифровую приватность. NSO на тот момент оценивалась в $1 млрд.

Стартап Вексельберга

В декабре 2018 г. израильское издание Haaretz писало, что Fifth Dimension закрывается в связи с тем, что его ключевой инвестор, российский предприниматель Виктор Вексельберг, не смог перечислить все средства, которые собирался вложить в стартап. Такая ситуация сложилась после введения в апреле против Вексельберга и его компании Renova Group американских санкций, вызванных предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в США в 2016 г.

Венчурный фонд Вексельберга Columbia Nova Technology Partners входил в число инвесторов, которые вложили в Fifth Dimension около $50 млн с момента основания стартапа в 2014 г. Сам фонд Вексельберга при этом инвестировал в стартап около $10 млн. На условиях анонимности один из топ-менеджеров Fifth Dimension сообщил Haaretz, что Вексельберг не только сам не смог перечислить деньги, но уже одно его присутствие в списке акционеров лишило возможности другие венчурные фонды инвестировать в стартап, поскольку иностранные активы предпринимателя были заблокированы США.

Тогда же Haaretz писала, что опять-таки из-за связей с Вексельбергом в ноябре сорвалась сделка Fifth Dimension с NSO — ее заблокировал контролирующий акционер, американский фонд Francisco Partners, который приобрел NSO в 2014 г. за $130 млн.

Помимо этого, у Fifth Dimension тоже есть проблемы с защитниками приватности, из-за чего компанию покинул один из двух основателей, а штат стартапа, насчитывавший около 100 человек, сократился на две трети.

Инвестиции Вексельберга

На днях директор Columbia Nova Technology Partners Ярон Эйтан (Yaron Eitan) рассказал Haaretz, что до введения санкций Вексельберг намеревался расширить свои инвестиции в технологические стартапы, но потом от этих планов пришлось отказаться.

Кроме того, Вексельберг был вынужден сократить свою долю в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Schmolz+Bichenbach. Также его Renova сократила долю в швейцарской машиностроительной компании Sulzer c 63,42% до 48,83%, а в российской энергетической компанию «Хевел» — с 51% до 46%. Доля в крупнейшей российской частной теплогенерирующей компании «Т плюс» тоже была уменьшена с 57,1% до 39,59%.