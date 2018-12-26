Россияне выпустили двухкамерный смартфон за $100

Новый смартфон Inoi выделяется качественным дисплеем и оптимальным, с учетом стоимости в пределах $100, сочетанием характеристик. В России Inoi 5 Pro доступен в четырех оттенках корпуса.

Недорогой отечественный смартфон

Отечественная компания Inoi официально сообщила о всероссийском старте продаж своего самого нового смартфона 5 Pro на базе ОС Google Android 8.1 Oreo. Аппарат стал флагманом модельного ряда Inoi, но стоит он при этом в пределах $100 по нынешнему курсу.

Рекомендованная розничная цена Inoi 5 Pro составила ровно 7 тыс. руб. Смартфон доступен в одной комплектации, в которую входят 2 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 16 ГБ. На российском рынке 5 Pro вышел в четырех цветах корпуса – черном, темно-синем, ярко-красном и золотистом, и цена от выбора варианта окраски не изменится. Важно отметить, что, если вам нужен смартфон с черной лицевой панелью, то придется остановить выбор на черном или синем цветах – красный и золотистый варианты поставляются с белой рамкой экрана.

Технические характеристики

Цена в размере 7 тыс. руб. исключает возможность присутствия в смартфоне по-настоящему мощного «железа», но Inoi 5 Pro все же есть, чем удивить. В первую очередь это экран – при диагонали 5,5 дюйма (соотношение сторон 18:9) и матрице IPS с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали он поддерживает высокое для такой ценовой категории разрешение HD+ или 1440х720 точек.

Все варианты расцветки Inoi 5 Pro

Верхняя рамка дисплея, помимо сенсоров освещенности и приближения, включает фронтальную камеру с разрешением 5 Мп, а расположенная сзади основная камера здесь сдвоенная: 12+0,3 Мп. На тыльной панели также располагается сканер отпечатков пальцев.

Корпус Inoi 5 Pro выполнен из поликарбоната и имеет специальное покрытие Soft Touch, препятствующее выскальзыванию смартфона из рук. Аккумулятор в смартфоне несъемный, литий-полимерный, его емкость составила 2850 мАч, но быстрой зарядки у него нет, как и симметричного современного разъема USB-C – установлен классический microUSB 2.0. Зато присутствует отдельный вход 3,5 мм под наушники, хотя сами они в комплект поставки не входят.

Inoi 5 Pro с черной лицевой панелью

Смартфон весит около 140 граммов при толщине 9 мм. Он базируется на 4-ядерном процессоре MediaTek MT6739, который работает на частоте 1,3 ГГц и отвечает за поддержку сотовых сетей, в том числе и LTE Band 1, 3, 7 и 20, наиболее распространенных в России. В Inoi 5 Pro есть двойной гибридный слот под SIM-карты – один из них совмещен со слотом под карты microSD емкостью до 128 ГБ.

Актуальные новинки Inoi

В декабре 2018 г. под брендом Inoi вышло сразу несколько гаджетов, каждый со своими особенностями. Если смартфона 5 Pro это качественный дисплей, то у сотового телефона Inoi 244 Quatro – это поддержка не двух, не трех, а сразу четырех SIM-карт. При этом он имеет классический форм-фактор, но может работать только в сотовых сетях GSM (3G и LTE не поддерживаются). Цена его при этом не превышает 1300 руб.

Inoi 5 Pro с белой лицевой панелью

Еще одной новинкой декабря стал смартфон Inoi 1 Lite, который ровно за 2000 руб. предлагает полный функционал устройства на ОС Android 8.1 Oreo Go Edition. Моноблок очень компактный за счет экрана с диагональю 4 дюйма, а его аккумулятор получил емкость 1000 мАч. В Российской рознице смартфон доступен в черном и желтом оттенках пластикового корпуса.

Подробнее об Inoi

Компания Inoi создана в 2016 г. Первый смартфон R7 она анонсировала на выставке MWC в Барселоне в феврале 2017 г. Аппарат управляется российской операционной системой Sailfish OS, разработанной компанией Jolla.

С 2016 г. платформу развивает ООО «Открытая мобильная платформа», а весной 2018 г. контроль над разработкой удерживает «Ростелеком».

Устройства под управлением ОС Android Inoi выпускает с 2018 г. Компания представлена пока что лишь в бюджетном сегменте рынка.