Россияне выпустили сверхдешевый смартфон на Android

Android 8 за 2000 рублей

Отечественная компания INOI официально анонсировала в России смартфон 1 Lite, позиционируемый в качестве самого доступного смартфона в стране на базе ОС Android 8.1 Oreo Go Edition. Рекомендуемая производителем стоимость устройства не превышает 2000 руб., сообщает пресс-служба INOI.

Смартфон наделен исключительно базовым функционалом и поддерживает сети только второго и третьего поколений, GSM и 3G соответственно – модуль LTE в нем не предусмотрен. Специальная версия ОС Android Go Edition, установленная на INOI 1 Lite, создавалась на основе полноценной Android – она оптимизирована под устройства начального уровня и лишена ряда функций, что позволяет ей работать быстрее и стабильнее на гаджетах с оперативной памятью до 1 ГБ включительно. В данном случае прошивка имеет весь набор специальных Go-версий приложений Google и располагает базовым интерфейсом Material UI, без дополнительных оболочек.

Технические характеристики

Смартфон INOI 1 Lite построен на 4-ядерном ARM-процессоре MT6580 тайваньской компании MediaTek с интегрированной в него 2-ядерной видеокартой Mali-400 MP2 . В его распоряжении есть 512 МБ оперативной памяти, встроенный накопитель емкостью 4 ГБ (часть пространства занимают система и предустановленные приложения), съемный литий-ионный аккумулятор 1000 мАч без быстрой зарядки и всего одна фотокамера с разрешением 2 Мп на тыльной панели корпуса – фронтальная камера в данной модели не предусмотрена.

Смартфон хоть и бюджетный, но работает на актуальной и хорошо оптимизированной версии Android

Смартфон встречает покупателя экраном на базе матрицы TN с диагональю 4 дюйма, классическим соотношением сторон 16:9 и разрешением 854х480 пикселей. В наличии модули беспроводной связи Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11n, два слота под SIM-карты и отдельный слот microSD под накопители до 32 ГБ. Смартфон весит в пределах 109 граммов, а его корпус выполнен из пластика. Покупателю доступны версии в черном и золотом цветах, и от выбора расцветки стоимость смартфона не зависит. На корпусе имеются разъемы microUSB 2.0 для зарядки аккумулятора и отдельный вход под наушники с коннектором 3,5 миллиметра.

Конкуренты INOI 1 Lite

По состоянию на декабрь 2018 г. российский рынок не может предложить ни одного смартфона на базе Android 8 Oreo в пределах 2000 руб. Ближайшим конкурентом INOI 1 Lite, согласно «Яндекс.Маркету», можно считать смартфон VERTEX Impress Saturn со средней ценой в ряде регионов страны в размере 1990 руб. Моноблок работает на Android 7 Nougat, но, в отличие от INOI 1 Lite, располагает 5-дюймовым экраном с разрешением 1280х720 точек, аккумулятором 2200 мАч, 5-мегапиксельной фотокамерой и поддержкой сотовых сетей четвертого поколения (4G LTE).

В некоторых регионах России конкуренты INOI 1 Lite предлагают более мощную начинку за те же 2000 руб.

История INOI

Компания INOI основана в 2016 г., а свой первый смартфон R7 она представила на международной выставке мобильной электроники Mobile World Congress (MWC) в Барселоне в феврале 2017 г. Устройство работает на базе российской операционной системы Sailfish OS, изначально представленной компанией Jolla, основанной выходцами из Nokia. С 2016 г. разработкой и продвижением платформы занимается компания ООО «Открытая мобильная платформа», а весной 2018 г. контроль над разработкой системы получил «Ростелеком», выкупивший 75% акций компании. Летом 2018 г. стало известно о желании Минкомсвязи перевести всех российских чиновников на смартфоны под управлением отечественной Sailfish OS для исключения вероятности шпионажа со стороны зарубежных производителей смартфонов и разработчиков ОС.

С 2018 г. INOI производит устройства на базе мобильной ОС Android. Модельный ряд представлен смартфонами и планшетными компьютерами преимущественно бюджетного сегмента.