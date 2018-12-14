Россияне выпустили телефон с четырьмя SIM-картами
Российский производитель «Иной» выпустил кнопочный телефон Inoi 244 Quatro на четыре SIM-карты, по количеству основных операторов. При этом аппарат не поддерживает 3G и 4G.
Вышел Inoi 244 Quatro
В России стартовали продажи кнопочного телефона Inoi 244 Quatro, производителем которого является российская компания «Иной». Модель примечательна тем, что имеет целых четыре слота для SIM-карт. При этом Inoi 244 Quatro не поддерживает стандарты связи 3G и 4G. Рекомендованная розничная цена устройства — 1290 руб.
Таким образом, количество карточек, которые можно вставить в телефон, совпадает с количеством ведущих операторов сотовой связи в России. Напомним, речь идет о «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн»), МТС, «Мегафоне» и «Т2 Мобайл» (Tele2). Каждый из операторов предоставляет абонентам возможность бесплатно совершать звонки внутри своей сети. С появлением Inoi 244 Quatro пользователь сможет бесплатно звонить во всех четырех сетях, не меняя телефона или карты внутри телефона.
Технические характеристики
Inoi 244 Quatro получил дисплей с диагональю 2,4 дюйма и разрешением 240 x 320 пикселей. Аппаратной основой телефона стал процессор MTK 6261. В устройство можно поставить карту памяти емкостью до 16 ГБ. Разрешение камеры составляет 0,3 МП, есть FM-радио. Емкость аккумулятора достигает 800 мАч. Смартфон поддерживает Bluetooth 3.0.
Габариты новинки равны 118,8 мм х 50 мм х 11,9 мм при весе 53 г. Корпус выполнен из пластика. Покупателям доступны четыре цветовых решения: красное, синее, белое и черное.
Другие телефоны серии
Одновременно с Inoi 244 Quatro производитель представил еще два кнопочных телефона — Inoi 287 и Inoi 245R. Они не могут похвастать наличием четырех слотов для SIM-карт, однако профильные СМИ отмечают привлекательную цену устройств.
Inoi 287 примечателен тем, что аккумулятор емкостью 2000 мАч позволяет ему работать до пяти дней без подзарядки, как утверждает производитель. Аппарат получил довольно большой для кнопочного телефона экран с диагональю 2,8 дюйма. Разрешение камеры составляет 0,1 МП. Возможно беспроводное подключение к устройству по Bluetooth 2.1.
Телефон рассчитан на две SIM-карты, не поддерживает 3G и 4G, есть FM приемник. Вес Inoi 287 составляет 53 г., он доступен в черном и золотистом цвете. Цена новинки — 1490 руб.
Inoi 245R выполнен в раскладном форм-факторе, корпус пластиковый. Смартфон получил экран с диагональю 2,4 дюйма и разрешением 240 х 320 пикселей. Аппаратной основой послужил процессор MTK6261D. Есть возможность установки карты памяти емкостью до 16 ГБ. Разрешение камеры равняется 0,1 МП.
Смартфон рассчитан на две SIM-карты, поддержки 3G и 4G нет. Емкость аккумулятора составляет 800 мАч. Есть FM-приемник, возможно беспроводное подключение по Bluetooth 2.0. Новинка доступна в красном и черном цветах. Габариты устройства составляют 118,8 мм х 50 мм х 11,9 мм при весе 53 г. Цена — 1990 руб.
Чем занимается «Иной»
Напомним, российская компания «Иной», созданная в 2016 г., специализируется на производстве бюджетных смартфонов и планшетов. Первым смартфоном компании стал Inoi R7, представленный в 2017 г. Его основная особенность — использование российской ОС Sailfish Mobile OS RUS. Смартфон предназначен для корпоративного сектора.
В 2018 г. у производителя появилась линейка смартфонов и кнопочных телефонов под управлением Android. Пока что компания продает свои устройства на рынках России, Казахстана и Киргизии. Первый планшет производителя Inoi T8 также планируется выпустить под управлением ОС Sailfish.