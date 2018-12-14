Россияне выпустили телефон с четырьмя SIM-картами

Российский производитель «Иной» выпустил кнопочный телефон Inoi 244 Quatro на четыре SIM-карты, по количеству основных операторов. При этом аппарат не поддерживает 3G и 4G.

Вышел Inoi 244 Quatro

В России стартовали продажи кнопочного телефона Inoi 244 Quatro, производителем которого является российская компания «Иной». Модель примечательна тем, что имеет целых четыре слота для SIM-карт. При этом Inoi 244 Quatro не поддерживает стандарты связи 3G и 4G. Рекомендованная розничная цена устройства — 1290 руб.

Таким образом, количество карточек, которые можно вставить в телефон, совпадает с количеством ведущих операторов сотовой связи в России. Напомним, речь идет о «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн»), МТС, «Мегафоне» и «Т2 Мобайл» (Tele2). Каждый из операторов предоставляет абонентам возможность бесплатно совершать звонки внутри своей сети. С появлением Inoi 244 Quatro пользователь сможет бесплатно звонить во всех четырех сетях, не меняя телефона или карты внутри телефона.

Технические характеристики

Inoi 244 Quatro получил дисплей с диагональю 2,4 дюйма и разрешением 240 x 320 пикселей. Аппаратной основой телефона стал процессор MTK 6261. В устройство можно поставить карту памяти емкостью до 16 ГБ. Разрешение камеры составляет 0,3 МП, есть FM-радио. Емкость аккумулятора достигает 800 мАч. Смартфон поддерживает Bluetooth 3.0.

Габариты новинки равны 118,8 мм х 50 мм х 11,9 мм при весе 53 г. Корпус выполнен из пластика. Покупателям доступны четыре цветовых решения: красное, синее, белое и черное.

Другие телефоны серии

Одновременно с Inoi 244 Quatro производитель представил еще два кнопочных телефона — Inoi 287 и Inoi 245R. Они не могут похвастать наличием четырех слотов для SIM-карт, однако профильные СМИ отмечают привлекательную цену устройств.

Телефон - Inoi 244 Quatro на четыре SIM-карты

Inoi 287 примечателен тем, что аккумулятор емкостью 2000 мАч позволяет ему работать до пяти дней без подзарядки, как утверждает производитель. Аппарат получил довольно большой для кнопочного телефона экран с диагональю 2,8 дюйма. Разрешение камеры составляет 0,1 МП. Возможно беспроводное подключение к устройству по Bluetooth 2.1.

Телефон рассчитан на две SIM-карты, не поддерживает 3G и 4G, есть FM приемник. Вес Inoi 287 составляет 53 г., он доступен в черном и золотистом цвете. Цена новинки — 1490 руб.

Inoi 245R выполнен в раскладном форм-факторе, корпус пластиковый. Смартфон получил экран с диагональю 2,4 дюйма и разрешением 240 х 320 пикселей. Аппаратной основой послужил процессор MTK6261D. Есть возможность установки карты памяти емкостью до 16 ГБ. Разрешение камеры равняется 0,1 МП.

Смартфон рассчитан на две SIM-карты, поддержки 3G и 4G нет. Емкость аккумулятора составляет 800 мАч. Есть FM-приемник, возможно беспроводное подключение по Bluetooth 2.0. Новинка доступна в красном и черном цветах. Габариты устройства составляют 118,8 мм х 50 мм х 11,9 мм при весе 53 г. Цена — 1990 руб.

Чем занимается «Иной»

Напомним, российская компания «Иной», созданная в 2016 г., специализируется на производстве бюджетных смартфонов и планшетов. Первым смартфоном компании стал Inoi R7, представленный в 2017 г. Его основная особенность — использование российской ОС Sailfish Mobile OS RUS. Смартфон предназначен для корпоративного сектора.

В 2018 г. у производителя появилась линейка смартфонов и кнопочных телефонов под управлением Android. Пока что компания продает свои устройства на рынках России, Казахстана и Киргизии. Первый планшет производителя Inoi T8 также планируется выпустить под управлением ОС Sailfish.