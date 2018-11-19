Питерский аспирант победил в чемпионате мира по программированию

Геннадий Короткевич, один из сильнейших программистов мира и аспирант ИТМО, одержал победу в международном турнире TopCoder Open 2018. В числе его достижений также пять побед в престижном состязании Google Code Jam.

Успех России на TopCoder Open

Аспирант ИТМО Геннадий Короткевич взял первое место в чемпионате мира по программированию TopCoder Open, который проходил с 13 по 16 ноября 2018 г. в США. Он победил в личном зачете в категории Marathon, наиболее сложной на чемпионате.

Мировое первенство TopCoder Open проводится ежегодно с 2001 г. компанией TopCoder и состоит из нескольких видов соревнований, меняющихся год от года. В 2018 г. предлагались следующие виды состязаний: Algorithm, Development, First2Finish, Marathon, UI Design и UI Prototype. Каждое из направлений имеет свою специфику и определенный набор задач, которые ставятся перед непосредственными участниками.

В марафонах на TopCoder Open участникам необходимо решать нестандартные и сложные задачи по программированию. На каждое соревнование дается лишь одна задача. Принципиальная особенность марафонов заключается в изначальном отсутствии оптимального решения поставленной задачи, оно неизвестно даже ее автору. В данной дисциплине на выполнение задания отводится строго определенное количество времени.

Геннадий Короткевич - чемпион в категории Marathon (официальное фото TopCoder Open)

В число финалистов турнира TopCoder Open 2018 вошли семеро представителей России, участвовавших в дисциплинах Algorithm, Marathon и First2Finish.

Сильнейший спортивный программист

Геннадий Короткевич родился в 1994 г. в Белоруссии. В 2012 г. поступил в Санкт-Петербургский Институт технологий, механики и оптики (ИТМО) на факультет информационных технологий и программирования. В 2018 г. принял решение продолжить учебу в аспирантуре ИТМО.

Геннадий считается одним из сильнейших спортивных программистов мира. В возрасте 20 лет в 2014 г. он победил в состязаниях, как TopCoder Open, Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, Russian Code Cup и «Яндекс.Алгоритм». Также он – двукратный чемпион международной олимпиады по программированию ACM-ICPC и победитель турнира VK Cup в 2015 г., организованного компанией «Вконтакте». В зависимости от формата соревнования Геннадий Короткевич выступает одиночно как гражданин Белоруссии или в команде ИТМО.

В 2018 г. Геннадий в пятый раз подряд был признан лучшим программистом мира по версии корпорации Google после победы в международном турнире Google Code Jam. Он единственный, кто смог добиться столь значимых результатов: соревнование проводится с 2003 г., и за вcю историю другие участники получали не более двух побед. В мае 2018 г. Короткевич в пятый раз стал победителем в турнире «Яндекс.Алгоритм».

Google неоднократно предлагала Геннадию работу, но в его планы на ближайшее будущее входит продолжение учебы в аспирантуре ИТМО.

Российские программисты – история побед

Отечественные программисты уже не раз доказывали свое превосходство перед конкурентами в самых разных турнирах и состязаниях. За последние 10 лет было выиграно немало соревнований международного уровня, включая VisionHack 2017

по искусственному интеллекту для беспилотных автомобилей, прошедший с 10 по 14 сентября 2017 г. в Москве. Первое место заняла команда МГУ.

Победу в конкурсе «Яндекс-Алгоритм 2016» тоже одержал россиянин – Егор Куликов. В финал соревнования вышли 25 человек, а заявок было подано более 4500 от представителей 70 стран мира, в том числе Индии, Украины, Белоруссии, США, Китая и Казахстана.

В 2018 г. россияне взяли первое место в олимпиаде по спортивному программированию ACM ICPC 2018. Финал турнира состоялся в апреле в Пекине, и победителем стала команда МГУ. Для нее это первая в истории победа в ACM ICPC.

Высокими достижениями может похвастаться и спортивный программист Петр Митричев, выпускник механико-математического факультета МГУ. Он входит в число финалистов турнира TopCoder Open 2018 и имеет наивысший рейтинг среди спортивных программистов мира на официальном сайте компании TopCoder.

В турнирах TopCoder Петр Митричев участвует уже более 10 лет, и в 2006 г. он одержал победу в студенческом чемпионате мира в индивидуальном зачете TopCoder Collegiate Challenge. В этом же году он победил в TopCoder Open и Google Code Jam, и в 2007 г. он снова взял первенство в этих чемпионатах. Сейчас Петр работает в Google и принимает непосредственное участие в подготовке соревнования Google Code Jam.

В 2012 г. победителем международного конкурса Facebook Hacker Cup стал Роман Андреев, на тот момент 18-летний студент СПбГУ. Роман сумел вырвать победу из рук программиста Томека Чайка (Tomek Czajka) из США, а третье место в этом соревновании занял Тьянчен Лу (Tiancheng Lou) из Китая. В 2013 г. победителем Facebook Hacker Cup стал Петр Митричев.

Но иногда российское гражданство может становиться непреодолимым препятствием на пути к победе в престижных конкурсах разработчиков. Отечественный программист Виталий Игловиков, выпускник физического факультета СПбГУ, в 2017 г. был исключен из числа призеров британского конкурса девелоперов Data Science Challenge, в котором занял второе место в категории Data Learning. Как сообщил сам Владимир, через несколько дней после объявления результатов конкурса ему пришел отказ в присуждении второго места и выплате полагающегося ему приза в размере $12 тыс. Причиной отказа стало российское гражданство Владимира.

Лучшие в робототехнике

Россияне сильны не только в программировании, но и в робототехнике нет. Это стало ясно по результатам соревнования World Robot Olympiad 2017, прошедшим в Коста-Рике. Команда из России, представленная 41 робототехником из 10 регионов страны, одержала первенство в общекомандном зачете и взяла треть медалей по различным дисциплинам. Среди них: пять золотых, одна серебряная и две бронзовых медали.