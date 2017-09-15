Российские студенты победители в международном хакатоне VisionHack 2017

Убедительной победой российских университетов завершился один из крупнейших международных хакатонов по искусственному интеллекту для беспилотных автомобилей, который прошел с 10 по 14 сентября в Москве и был организован НИТУ «МИСиС» и компанией Cognitive Technologies.

В первом международном университетском хакатоне по искусственному интеллекту VisionHack 2017 приняли участие 27 команд из ведущих университетов мира: Массачусетского технологического института (США), университета Кембриджа (Великобритания), Аризонского университета (США), Hong Kong University of Science and Technology, University, Пекинского научно-технического университета (КНР), Политехнического университета Каталонии (Испания) и др. А также ведущих российских университетов А также российских университетов и кластеров МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, НИТУ МИСиС, ИТМО, Иннополис, Сколково и других и других.

Первое место уверенно заняла команда МГУ, набравшая в итоге 404.663 балла. Ей достался главный приз - 12 тыс. долларов США. На втором месте команда МФТИ (324.887). Совсем немного уступила ей вторая сборная МГУ (320.109). Четвертое место заняла сборная команда Tapochki, в состав которой вошли одиночные участники, прошедшие заочный тур, – студенты из МГУ и СПбГУ, а также ученик московской школы №1207 Никита Крылов, ставший самым юным участников хакатона.

«Это было первое соревнование в мире такого уровня по теме компьютерного зрения и победу российских программистов в полном смысле слова можно назвать исторической. Она очередной раз подчеркнула высокий уровень отечественной школы искусственного интеллекта и ее авторитет во всем мире», - сказала президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова.

Основной задачей VisionHack 2017 стало создание интеллектуальных систем управления беспилотным автомобилем, позволяющих существенно повысить безопасность дорожного движения. Не секрет, что обеспечение безопасности на дорогах является одной из ключевых проблем современности. Ежегодно в мире гибнут в ДТП более 1,2 миллионов людей, и большая часть аварий происходит вследствие человеческого фактора.

Задание очного тура состояло из пяти подзадач разной степени сложности. Участники хакатона должны были определять наличие (или отсутствие) в видеофрагментах мостов/туннелей, зебры/пешеходного перехода, лежачего полицейского, знак въезда/выезда в населенный пункт и работу дворников.

Прошедший хакатон также стал первым в истории, в котором использовалась автоматическая система оценок.

«Нашими специалистами была разработана уникальная система, позволяющая автоматически просчитывать оценку качества программ, написанных участниками соревнования. Итоговый балл определялся точностью и полнотой представленного решения на наборе предложенных дорожных ситуаций. Такой подход также позволил в течение всего соревнования в режиме on-line демонстрировать положение команд-участников. Это стало наглядным подтверждением прозрачности процесса определения победителей», - сказала член жюри, тренер сборной НИТУ МИСиС по спортивному программированию Дарья Крохина.

За четыре часа до завершения соревнования система on-line демонстрации результатов была отключена, что позволило сохранить интригу до торжественной церемонии объявления победителей.

Предложенная система оценки пришла на смену традиционной, субъективной системе, выставляемой членами жюри на основе презентаций участниками.

Генеральными партнерами мероприятия стали ведущий мировой разработчик микроэлектроники компания AMD и Внешэкономбанк. В число партнеров вошли компании Uber, Фонд «Сколково», NVidia, Land Rover, Jaguar, ОАО «Единая электронная торговая площадка» и другие.