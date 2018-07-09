«Заморожены» счета Chronopay

ФНС приостановила операции по банковским счетам «Хронопей Восток» - основного юрлица платежной системы Chronopay. Другое юрлицо системы – «Хронопей Сервисез» - находится под процедурой наблюдения банкротства. Но владелец Chronopay Павел Врублевский отрицает наличие серьезных проблем у компании.

У Chronopay образовалась задолженность по налогам

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам ООО «Хронопей Восток», основного юридического лица платежной системы Chronopay, в банке ВТБ. Информация об этом размещена на сайте соответствующего сервиса ФНС.

Chronopay – одна из крупнейших в Рунете платежных систем, организующих эквайринг банковских карт в интернет-магазинах. Крупнейшими клиентами системы являются МТС, Tele2, сервис лотерей «Столото», различные forex-брокеры и др.

Головной структурой системы является голландская Chronopay B.V. Ее основным акционером выступает основатель системы Павел Врублевский.

Как сообщил CNews бывший сотрудник Chronopay, долг платежной системы по налогам составляет 2,2 млн руб. Само же финансовое состояние компании собеседник CNews охарактеризовал как не лучшее.

Компания, по его словам, зарабатывает порядка 4 млн руб. в месяц. При этом зарплатный фонд организации составляет 2,5 млн руб. в месяц, а административные расходы около 1,5 млн руб. в месяц. Кроме того, в нынешнем месяце Chronopay должна заплатить ежегодный взнос за сертификацию по PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard – стандарт безопасности платежных карт), который составляет 1 млн руб.

Одно из юрлиц Chronopay готовится к банкротству

Согласно базе «Контур-Фокус», выручка «Хронопей Восток» в 2016 г. составила 44,46 млн руб., управленческие расходы 32,8 млн руб., чистая прибыль – 172 тыс. руб.

Глава и основатель Chronopay Павел Врублевский

Также из «Контур-Фокус» следует, что имеются признаки процедуры банкротства у другого аффилированного лица платежной системы, ООО «Хронопей Сервисез», принадлежащего напрямую Павлу Врублевскому. В частности, ранее Арбитражный суд Москвы по заявлению компании Liberty On Line ввел процедуру наблюдения банкротства в отношении «Хронопей Сервисез».

Павел Врублевский отрицает наличие проблем

Павел Врублевский в разговоре с CNews опроверг информацию о наличии серьезных проблем у его организации. По словам бизнесмена, проблема с налоговой службой носит технический характер: основная часть задолженности погашена и операции по счетам будут восстановлены в ближайшее дни.

Относительно цифр о финансовых показателях компании Врублевский говорит, что они касаются только российских юридических лиц. С учетом же иностранных структур оборот платежной системы выше.

Как ФСБ посадила владельца Chronopay

Громкую известность Павел Врублевский получил в 2011 г. Он был арестован ФСБ по обвинению в заказе DDoS-атаке против своего конкурента – платежной системы «Ассист», обслуживавшей в то время сайт «Аэрофлота». В результате атаки неделю не работала оплат электронных билетов на сайте «Аэрофлота».

По этому же обвинению были арестованы хакеры братья Дмитрий и Игорь Артимович, а также сотрудник Chronopay Максим Пермяков. В 2013 г. суд признал их виновными в организации DDoS-атаки. Врублевского и братьев Артимовичей приговорили к двум с половиной годам заключения. В ходе процесса обвиняемые признали свое участие в атаке.

Павел Врублевский и Дмитрий Артимович вышли по условно-досрочному освобождению. После этого Артимович сделал хорошую карьеру в Chronopay: он стал гендиректором «Хронопей Сервисез» и миноритарным совладельцем «Хронопей Восток». Недавно Артимович покинул компанию.

Как владелец Chronopay помог посадить сотрудников ЦИБ ФСБ

В конце 2016 г. были арестованы руководитель второго оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов и его подчиненный Дмитрий Докучаев. Именно они занимались расследованием DDoS-атаки против «Аэрофлота».

После этого Павел Врублевский сообщил, что он передал правоохранительным органам о сотрудничестве указанных лиц с властями США. Из слов предпринимателя следует, что эта информация оказалась у него еще в 2010 г., после чего Михайлов и Докучаев якобы инсценировали в отношении него уголовное дело.