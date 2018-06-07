Под «закон Яровой» создана распределенная СХД на «Эльбрусах» — конкурент решения Red Hat

Питерская компания «Рэйдикс» совместно с входящим в ростеховский концерн «Автоматика» Институтом электронных управляющих машин им. И. С. Брука выпустила программно-определяемую распределенную СХД на «Эльбрусах», позиционируя ее как конкурента Ceph Red Hat и полагая, что она может быть применена под «закон Яровой».

Конкурент Red Hat на «Эльбрусах»

Компания «Рэйдикс» из Санкт-Петербурга выпустила решение для распределенного хранения данных «Raidix RAIN Эльбрус». Такое название обусловлено тем, что данная программно-определяемая СХД предназначена для развертывания на отечественных серверных платформах «Эльбрус-4.4» на базе микропроцессоров «Эльбрус-4С». В перспективе планируется перенос СХД на платформу на базе микропроцессоров «Эльбрус-8С».

Решение призвано объединить локальные дисковые накопители серверов в единый отказоустойчивый кластер хранения, с централизованным управлением и возможностью горизонтального масштабирования. Разработка должна решить задачи хранения данных для предприятий среднего и крупного бизнеса, госучреждений и корпораций, обеспечивая «лучший в индустрии уровень импортозамещения и отличные показатели эффективного использования пространства».

Разработчики заверили CNews в том, что их систему можно назвать конкурентом известного решения Ceph, но «с лучшей производительностью». Ceph, напомним, представляет собой свободную программную объектную сеть хранения, обеспечивающую файловый и блочный интерфейсы доступа. С 2014 г. ее развитием занимается американская компания Red Hat.

«Рэйдиксом» и «дочкой» «Ростеха» разработана программно-аппаратная СХД на «Эльбрусах»

Как отметил в разговоре с CNews исполнительный директор «Рэйдикса» Сергей Разумовский, «Raidix RAIN Эльбрус» ориентирован на большие объемы данных, поэтому область его применения — это хранение медийного контента, данных видеонаблюдения, результатов высокопроизводительных вычислений и т. д. «Также, возможно использование решения при реализации требований “закона Яровой”», — добавил он.

Напомним, в 2016 г. был принят «антитеррорестический» пакет поправок за авторством депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова. Закон, в числе прочего, обязал операторов связи хранить данные о переговорах абонентов в течение трех лет, а интернет-компании — в течение года. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 г.

«Raidix RAIN Эльбрус» был создан совместно с разработчиками «Эльбрусов» — Институтом электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, входит в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех»). Проект был поддержан Минпромторгом. Как рассказал CNews представитель другого соразработчика упомянутых процессоров — компании МЦСТ — Константин Трушкин, министерство выделило ИНЭУМ средства по линии субсидирования части затрат «на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры» (постановление Правительства России от 17 февраля 2016 г. № 109). Общая сумма вложений в проект не раскрывается.

Некоторые подробности

«Уникальные запатентованные технологии Erasure Coding, используемые в Raidix RAIN, позволяют получить производительность, сравнимую с зеркалированными конфигурациями, — заверяют разработчики. — Это касается как случайной, так и последовательной нагрузки. При этом обеспечивается заданный уровень отказоустойчивости и значительно увеличивается полезная емкость, а накладные расходы составляют не более 30% сырой емкости хранилища».

По словам Константина Трушкина, решение заказчикам будет поставлять как ИНЭУМ, так и «Рэйдикс» — напрямую или через сеть партнеров. «Да, мы будем принимать участие в проектах по внедрению систем хранения, — подтверждает Сергей Разумовский. — В каких-то случаях проекты будут реализовываться с привлечением системных интеграторов, в каких-то самостоятельно».

Другие плоды сотрудничества «Рэйдикс» с разработчиками «Эльбрусов»

Напомним, что ПО «Рэйдикса» для классических, а не распределенных, СХД было портировано на платформу «Эльбрус» еще в начале 2017 г. Тогда сообщалось, что технология Raidix позволяет управлять отдельными RAID-массивами и кластерами хранения, обеспечивает высокую доступность данных при последовательной и случайной нагрузках, поддерживает протоколы SAN (Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, 12G SAS) и NAS (NFS, SMB, AFP, FTP).

В январе 2018 г. «Рэйдикс» выпустил специальную версию управляющего ПО Raidix для вычислительных комплексов на базе микропроцессоров «Эльбрус-4С» и «Эльбрус-8С».