В России попали под блокировку WhatsApp, Apple и поисковик «Спутник»

В борьбе Роскомнадзора с мессенджером Telegram появились новые жертвы. В течение часа под блокировкой находились IP-адреса WhatsApp, CDN-провайдера Akamai, обслуживающего, в том числе, магазин Apple и госпоисковика «Спутник».

Новые жертвы войны Роскомнадзора с Telegram

Владелец сервиса статистики заблокированных IP-адресов usher2.club Филипп Кулин сообщил о блокировке Роскомнадзором новой группы из 1,5 тыс. IP-адресов. Блокировка началась 17 мая 2018 г. в районе 14:00 по московскому времени и стала частью борьбы, которую с 16 апреля 2018 г. Роскомнадзор ведет с мессенджером Telegram.

В числе заблокированных оказались 329 IP-адресов другого мессенджера - WhatsApp. Также было заблокировано 180 IP-адресов CDN-сервиса Akamai.

Как пострадал AppStore

Технология CDN используется для кеширования трафика крупных-интернет ресурсов. В числе прочих услугами Akamai пользуется принадлежащий корпорации Apple магазин приложений AppStore.

Кроме того под блокировкой оказалось 18 IP-адресов Российского хостинг-провайдера Selectel и 16 IP-адресов другого хостинг-провайдера - It-grad.

Сайт Downdetector, собирающий жалобы на недоступностью различных сервисов, зафиксировал в районе 15:00 резкий рост жалоб на проблемы WhatsApp и AppStore.

Кроме того в тот же период Downdetector зафиксировал рост жалоб на работу мессенджера Viber и сервиса коллективной работы TeamViewer.

Досталось даже «Спутнику»

Кроме того, Кулин отметил, что под блокировкой оказались IP-адреса принадлежащего «Ростелекому» поисковика «Спутник», сети закусочных Burger King и мессенджера Jabber.ru.

Очередной жертвой борьбы властей с Telegram стал его конкурент WhatsApp и госпоисковик «Спутник»

Отметим, что «Спутник» создавался как госпоисковик, который мог бы стать основной поисковой системой для госведомств. Впрочем, в «Ростелекоме» заявили, что «Спутник» продолжает работу в штатном режиме.

В районе 15:00 Роскомнадзор, по данным Кулина, исключил указанную группу IP-адресов из блокировки. В пресс-службе Роскомнадзора не ответили к моменту публикации на запрос CNews по данной теме.

Как Роскомнадзор борется с Telegram

Напомним, Роскомнадзор начал блокировку Telegram 16 апреля 2018 г. во исполнение решения Таганского районного суда Москвы. Мессенджер отказался передавать ФСБ ключи для дешифровки сообщений его пользователей, что является нарушением требований к Организаторам распространения информации.

Telegram попытался уйти от блокировки, а его пользователи стали использовать различные прокси-сервера и VPN-сервисы для обхода блокировки. Роскомнадзор, со своей стороны, стал блокировать подсети (группы IP-адресов) крупных «облачных» провайдеров с целью пресечь данные попытки.

В результате если до этого общее число заблокированных IP-адресов в России исчислялась десятками тысяч, то после истории с Telegram оно увеличилось до 20 млн. В числе прочих под блокировкой оказалось огромное количество IP-адресов Amazon Web Services, Google (как «облачного» сервиса, так и самих сервисов корпорации), Microsoft Azure, Alibaba и др.

Для блокировки «облачных» сервисов Роскомнадзор использовал два решения Генпрокуратуры - от 2015 г. и от 2018 г. Данное ведомство уполномочено на борьбу с экстремизмом в интернете.

Эффект от блокировок оказался прямо противоположным : мобильная версия Telegram продолжала быть доступной, а вот многие другие сервисы испытывали проблемы. Например, наблюдались проблемы со звонками через Viber, с рядом зарубежных научных ресурсов и с сервисом CAPTCHA от Google. Из-за последнего проблема начались у платежной системы Qiwi и была парализована продажа электронных полисов ОСАГО.

Блокировки вызвали негативный общественный резонанс и были осуждено крупнейшими российскими интернет-компаниями. Роскомнадзор исключил из блокировки ряд подсетей IP-адресов, утверждая, что он определил конкретные IP-адреса, которые использовал Telegram. Сейчас общее количество заблокированных IP-адресов сократилось до 11 млн.

Как Роскомнадзор «случайно» блокирует крупные сервисы

В ночь с 26 по 27 апреля 2018 г. Роскомнадзор заблокировал IP-адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и других популярных ресурсов. Через несколько часов данная блокировка была отменена, Роскомнадзор назвал произошедшее «особенностью работы системы блокировок».

Кулин считает, что нынешний инцидент является повторением предыдущего. «По всей видимости, Роскомнадзор автоматически определяет IP-адреса, подлежащие блокировке, а затем по каким-то своим критериям фильтрует их во избежании блокировки социально-значимых ресурсов, - говорит эксперт. - Но этот подход периодически дает сбои. Кроме того, нельзя исключать, что Telegram сам «подставляет» Роскомнадзор под подобные ситуации».