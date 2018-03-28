Полный конец операционной системы: Закрывается магазин приложений Firefox OS

Пользователи Firefox OS не смогут устанавливать приложения из официального магазина Mozilla, поскольку компания закрывает его с 30 марта 2018 г. Общественность восприняла это как окончательную смерть Firefox OS — свободной мобильной платформы для бюджетных устройств.

Закрытие Firefox Marketplace

Firefox Marketplace — магазин приложений для мобильной Firefox OS — прекратит работу 30 марта 2018 г. Соответствующее объявление компания Mozilla разместила на главной странице магазина. Это значит, что пользователи смартфонов под управлением Firefox OS больше не смогут устанавливать и обновлять приложения из официального источника. Профильные СМИ восприняли это как окончательную смерть Firefox OS.

Проблема коснется пользователей 18 моделей смартфонов производства Alcatel, LG, ZTE, Huawei и других вендоров. В частности, речь идет о смартфонах ZTE Open и ZTE Open C. Они поступили в продажу в июле 2013 г. и в мае 2014 г. соответственно. Есть в линейке и необычная модель — смартфон в прозрачном корпусе Fx0 от японского оператора KDDI. Также без приложений останется планшет InFocus New Tab F1, выпущенный весной 2014 г. и поставлявшийся с Firefox OS.

Цены и продажи

Стоимость указанных аппаратов на момент запуска в продажу начиналась с $33 и достигала нескольких сотен долларов в зависимости от производителя и характеристик. Скромные цены были обусловлены тем, что Firefox OS изначально создавалась как платформа для бюджетных устройств с невысокими характеристиками: процессор от 800 МГц, оперативная память от 256 МБ и экран с разрешением от 240 х 320 пикселей.

Аппараты под управлением Firefox OS в основном продаются в развивающихся странах. В ноябре 2014 г. на российском рынке появился один из таких смартфонов — Alcatel OneTouch Fire E. Его предложил оператор «Мегафон», по цене 4990 руб. Сейчас этой модели нет в продаже. Желание продавать аналогичные устройства изъявлял и «Билайн».

Рождение Firefox OS

Впервые о том, что Mozilla планирует разработать собственную ОС для смартфонов, стало известно в июле 2011 г. Платформа получила рабочее название Boot to Gecko (B2G), поскольку в ее основе лежал браузерный движок Mozilla Gecko. В процессе работы над ОС новый код был был наслоен на Gecko, при этом сам Gecko тоже развивался в рамках этого проекта.

Mozilla закрыла магазин приложений для своей мобильной платформы firefox OS

Создавая собственную мобильную платформу, Mozilla рассчитывала занять часть мирового рынка смартфонов, предложив доступные устройства жителям развивающихся стран. Через год оператор Telefonica, который одним из первых записался в сторонники проекта, продемонстрировал первый прототип смартфона на новой платформе.

Firefox OS базируется на ядре Linux. Разработка приложений осуществляется на языке HTML5. Первые два смартфона на базе Firefox OS были выпущены в 2013 г. Их производителем стала испанская компания Geeksphone, которая спустя два года решила покинуть этот бизнес, несмотря на то, что спрос на новинки оказался ажиотажным.

Крах идеи

В мае 2015 г. руководство Mozilla призналось, что идея выпускать сверхдешевые аппараты на базе Firefox OS оказалась неудачной, и решило сфокусироваться на их функциональности. Гендиректор Mozilla Крис Берд (Chris Beard) заявил в открытом письме, что, как они поняли, потребителей в большей степени волнует опыт пользовательского взаимодействия, который способно подарить устройство, а не его стоимость.

В конце 2015 г. Mozilla приняла решение отказаться от дальнейшей разработки платформы. В декабре 2015 г. стало известно, что гонконгский стартап Acadine Technologies продолжит начатое компанией Mozilla дело по развитию альтернативной Linux-платформы для смартфонов: Acadine создала и развивает форк проекта Firefox OS. В июле 2015 г. стартап привлек $100 млн от гонконгской Tsinghua Unigroup на этот проект. Tsinghua Unigroup находится под контролем правительства Китая и Университета Цинхуа в Пекине.

В июле 2016 г. Mozilla полностью прекратила коммерческую разработку операционной системы Firefox OS и сообщила, что не планирует сохранять код Firefox OS на своем девелоперском портале.