Полный конец операционной системы: Закрывается магазин приложений Firefox OS
Пользователи Firefox OS не смогут устанавливать приложения из официального магазина Mozilla, поскольку компания закрывает его с 30 марта 2018 г. Общественность восприняла это как окончательную смерть Firefox OS — свободной мобильной платформы для бюджетных устройств.
Закрытие Firefox Marketplace
Firefox Marketplace — магазин приложений для мобильной Firefox OS — прекратит работу 30 марта 2018 г. Соответствующее объявление компания Mozilla разместила на главной странице магазина. Это значит, что пользователи смартфонов под управлением Firefox OS больше не смогут устанавливать и обновлять приложения из официального источника. Профильные СМИ восприняли это как окончательную смерть Firefox OS.
Проблема коснется пользователей 18 моделей смартфонов производства Alcatel, LG, ZTE, Huawei и других вендоров. В частности, речь идет о смартфонах ZTE Open и ZTE Open C. Они поступили в продажу в июле 2013 г. и в мае 2014 г. соответственно. Есть в линейке и необычная модель — смартфон в прозрачном корпусе Fx0 от японского оператора KDDI. Также без приложений останется планшет InFocus New Tab F1, выпущенный весной 2014 г. и поставлявшийся с Firefox OS.
Цены и продажи
Стоимость указанных аппаратов на момент запуска в продажу начиналась с $33 и достигала нескольких сотен долларов в зависимости от производителя и характеристик. Скромные цены были обусловлены тем, что Firefox OS изначально создавалась как платформа для бюджетных устройств с невысокими характеристиками: процессор от 800 МГц, оперативная память от 256 МБ и экран с разрешением от 240 х 320 пикселей.
Аппараты под управлением Firefox OS в основном продаются в развивающихся странах. В ноябре 2014 г. на российском рынке появился один из таких смартфонов — Alcatel OneTouch Fire E. Его предложил оператор «Мегафон», по цене 4990 руб. Сейчас этой модели нет в продаже. Желание продавать аналогичные устройства изъявлял и «Билайн».
Рождение Firefox OS
Впервые о том, что Mozilla планирует разработать собственную ОС для смартфонов, стало известно в июле 2011 г. Платформа получила рабочее название Boot to Gecko (B2G), поскольку в ее основе лежал браузерный движок Mozilla Gecko. В процессе работы над ОС новый код был был наслоен на Gecko, при этом сам Gecko тоже развивался в рамках этого проекта.
Создавая собственную мобильную платформу, Mozilla рассчитывала занять часть мирового рынка смартфонов, предложив доступные устройства жителям развивающихся стран. Через год оператор Telefonica, который одним из первых записался в сторонники проекта, продемонстрировал первый прототип смартфона на новой платформе.
Firefox OS базируется на ядре Linux. Разработка приложений осуществляется на языке HTML5. Первые два смартфона на базе Firefox OS были выпущены в 2013 г. Их производителем стала испанская компания Geeksphone, которая спустя два года решила покинуть этот бизнес, несмотря на то, что спрос на новинки оказался ажиотажным.
Крах идеи
В мае 2015 г. руководство Mozilla призналось, что идея выпускать сверхдешевые аппараты на базе Firefox OS оказалась неудачной, и решило сфокусироваться на их функциональности. Гендиректор Mozilla Крис Берд (Chris Beard) заявил в открытом письме, что, как они поняли, потребителей в большей степени волнует опыт пользовательского взаимодействия, который способно подарить устройство, а не его стоимость.
В конце 2015 г. Mozilla приняла решение отказаться от дальнейшей разработки платформы. В декабре 2015 г. стало известно, что гонконгский стартап Acadine Technologies продолжит начатое компанией Mozilla дело по развитию альтернативной Linux-платформы для смартфонов: Acadine создала и развивает форк проекта Firefox OS. В июле 2015 г. стартап привлек $100 млн от гонконгской Tsinghua Unigroup на этот проект. Tsinghua Unigroup находится под контролем правительства Китая и Университета Цинхуа в Пекине.
В июле 2016 г. Mozilla полностью прекратила коммерческую разработку операционной системы Firefox OS и сообщила, что не планирует сохранять код Firefox OS на своем девелоперском портале.