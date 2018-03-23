Первая директор Microsoft Россия стала директором IBS

Членом совета директоров IBS стала Ольга Дергунова, бывшая руководитель Росимущества и замминистра экономразвития России. Помимо этого, Дергунова более 10 лет проработала в Microsoft, став в свое время единственной женщиной среди руководителей региональных подразделений.

Новый директор IBS

В состав совета директоров компании IBS, российского поставщика ИТ-сервисов, вошла в качестве независимого директора Ольга Дергунова. На данный момент она также занимает должность заместителя президента-председателя правления ПАО «Банк ВТБ». В IBS отмечают большой опыт нового директора в сфере ИТ и надеются, что это пойдет на пользу корпоративному управлению в компании.

Сама Дергунова, комментируя свое назначение, делает акцент на том, что IBS в настоящий момент находится в процессе глубокой трансформации, которую компания должна успешно завершить под руководством гендиректора Светланы Балановой. Поэтому Дергунова «рада принять предложение акционеров и присоединиться к Совету директоров IBS».

Кто такая Ольга Дергунова

Ольга Дергунова, 52 года, в общей сложности проработала в финансовой сфере более 20 лет. Имеет высшее образование — окончила факультет кибернетики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова и заочную аспирантуру по специальности «Вычислительная техника и программирование».

К самым примечательным ее карьерным достижениям можно отнести то, что с 2012 г. по 2016 г. Дергунова являлась главой Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) и заместителем министра экономического развития России. Также входила в состав правления ОАО «Банк ВТБ».

Новый член совета директоров IBS Ольга Дергунова

Если говорить непосредственно об ИТ, то Дергунова более 10 лет занимала различные топовые позиции в руководстве компании Microsoft в России и СНГ, куда пришла в 1994 г. на должность менеджера по работе с корпоративными клиентами. Возглавив в 1995 г. московское представительство Microsoft, стала единственной женщиной на подобной позиции во всей корпорации. С 2004 г. по 2007 г. являлась президентом подразделения Microsoft в России и СНГ.

В 2002 г. Ольга Дергунова попала в топ-25 самых успешных и влиятельных деловых женщин Европы от издания The Wall Street Journal. В 2004 г. переместилась в этом списке в первую десятку.

Также Дергунова является членом Российского общественного совета развития образования и членом правления Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).

Чем занимается IBS

Компания IBS, основанная в 1992 г., предоставляет услуги по планированию ИТ-ресурсов организации, повышению эффективности процессов, внедрению бизнес-приложений, созданию ИТ-инфраструктуры, управлению данными и аналитикой, системной интеграции, разработке ПО, а также информационной безопасности и аутсорсингу.

В число клиентов компании входят Росатом, Газпром, Сбербанк, Аэрофлот, Х5, Банк России, Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство, Министерство финансов России, Росавтодор и другие госведомства и компании.

В августе 2017 г., опубликовав список лидеров российского рынка ИТ-услуг по итогам 2016 г., исследовательская компания IDC отметила стремительный рост IBS, назвав его «прорывом». В 2016 г. компании удалось выполнить ряд крупных контрактов в госсекторе. До этого она занимала 12 место в рейтинге ведущих поставщиков ИТ-услуг, теперь же находится на седьмой строчке. Рост выручки IBS от предоставления ИТ-услуг составил при этом более 30%, если считать в долларах.

По итогам 2014 г. выручка всего холдинга IBS выросла на 3,8% до $903,6 млн. При этом выручка от сегмента системной интеграции (то есть от российской компании IBS, занимающейся системной интеграцией) сократилась за год на 11,2% до $429,8 млн.