Intel выпустила сверхмощный компьютер размером с книгу

Новый компьютер Intel NUC (Next Unit Computing) появится в продаже до конца весны. При своих скромных габаритах он способен продемонстрировать нешуточную проивзодительность в играх и виртуальной реальности.

Миниатюрный Intel NUC

Intel, американский производитель электронных устройств и компьютерных компонентов, сообщил о скором выходе новейшего миниатюрного персонального компьютера Intel NUC под кодовым названием Hades Canyon на русскоязочной версии официального сайта. По заявлению производителя, устройство подходит для использования совместно с технологиями виртуальной реальности, демонстрирует высокую производительность в современных компьютерных играх, а также поддерживает одновременную работу до шести мониторов в разрешении 4К.

Начинка и производительность

Обе модификации Intel NUC8i HVK и HNK работают на базе четырехъядерных процессоров Intel Core 8-го поколения Kaby-Lake со встроенным графическим чипом Radeon RX Vega M GH. Старшая модель оснащена Core i7-8809G с базовой частотой 3.1 ГГц с возможностью ускорения до 4.2 ГГц в «турбо-режиме» и разблокированным множителем для «разгона». Младшая модель может похвастаться наличием Core i7-8705G – несколько менее производительного чипа без официальной функции «разгона». В остальном модификации HVK и HNK идентичны.

В стандартной комплектации компьютер обладает 4 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 32 ГБ. Для этого производитель предусмотрел два разъема DDR4-2400, поддерживающие работу памяти в двухканальном режиме.

Помимо встроенных модулей Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac, инженеры Intel предусмотрели в NUC два сетевых адаптера со скоростью передачи данных вплоть до 1 Гбит/сек.

Дизайн нового мини-компьютера от Intel

Расширение внутреннего хранилища компьютера возможно за счет установки максимум 2 твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом SATA3 в виде плат современного форм-фактора M.2.

Невысокая по сравнению с десктопами потребляемая мощность (230 Вт), грамотная внутренняя компоновка и наличие кулера, состоящего из двух вентиляторов и медного радиатора, должны обеспечить низкую рабочую температуру компьютера, по крайней мере в «неразогнанном» режиме.

Внешний вид

Передняя и задняя панели компактного корпуса размером 221×142×39 мм удивляют количеством портов. Среди них 2 высокоскоростных порта Thunderbolt 3, поддерживающих скорость передачи данных до 40 Гбит/сек, USB-A и USB-C версии 3.1 Gen 2 (до 10 Гбит/сек), 2 видеовыхода типа DisplayPort, 1 стандартный HDMI 2.0a.

Задняя панель компактного компьютера Intel HUC

Кроме того, устройство оснащено кардридером SDXC, а также цифровым аудиовыходом типа S/PDIF в дополнение к привычному 3.5 мм. аналоговому выходу. При включении компьютера в сеть верхняя крышка подсвечивается группой RGB светодиодов, формирующих изображение синего черепа с красными глазами. Подсветка используется не только в декоративных целях, но и для индикации работы устройства.

Сферы применения

Заявленные характеристики позволяют применять решения на базе компьютеров Intel NUC в различных сферах. Например, новинка прекрасно подойдет для организации рабочих мест в условиях дефицита пространства и хорошо справится с большинством популярных офисных приложений и множеством специализированных решений.

С учетом поддержки беспроводных и мультимедийных технологий, устройство способно выполнять роль мощного домашнего медиацентра, обеспечивающего 4К-конентом большую семью. Наличие современного процессора с графическим ускорителем Radeon RX Vega M GH позволит пользователю комфортно играть в новые игры при средних графических настройках.

Ожидается, что Intel NUC увидит свет весной 2018 г., а цена составит $999 (примерно 60 тыс. руб) и $799 (примерно 48 тыс. руб) за устройство старшей и младшей моделей соответственно. Стоит также отметить, что жесткий диск в стоимость не входит. Приобретать его придется отдельно.