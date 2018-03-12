В России 40% абонентов переходят с мобильных звонков на мессенджеры

В общей сложности 40% российских пользователей совершают голосовые звонки с помощью мессенджеров чаще или настолько же часто, как и по сотовой связи. Всего 11% пользователей не любят прибегать к мессенджерам и делают это только тогда, когда сотовой связи нет.

Использование мессенджеров

Около 8% российских пользователей предпочитают совершать голосовые вызовы с помощью мессенджеров, а не голосовыми вызовами в сотовых сетях. Еще 31% россиян пользуются мессенджерами и сотовой связью одинаково часто, а 50% чаще используют сотовую связь. Всего 11% пользователей не пользуются мессенджерами в обычных обстоятельствах, прибегая к ним только в том случае, если сотовая связь недоступна.

К таким выводам пришли специалисты компании Ernst&Young в ходе исследования рынка широкополосного интернет-доступа в Москве и других городах России с населением более 100 тыс. человек. В целом компания делает вывод об ускорении перехода пользователей с сотовой связи на мессенджеры, когда речь идет о голосовых звонках. Этот процесс приводит к потере операторами доходов, статистики, а также возможности распознавания и оптимизации зашифрованного видео-трафика.

Самым популярным мессенджером в ходе исследования был признан WhatsApp — его используют 65% опрошенных. Еще 43% респондентов используют Skype, 42% — Viber, и 22% — Telegram. Аналитики Ernst&Young отмечают, что Telegram заметнее всех нарастил за год свою аудиторию, а самый значительный отток пользователей наблюдается у Skype.

Всего в ходе исследования было опрошено 1,5 тыс. россиян, которые пользуются мобильным интернетом. 30% опрошенных проживают в Москве. Исследование было проведено в феврале 2018 г.

Сети Wi-Fi

В ходе исследования выяснилось, что сети Wi-Fi все еще остаются самым популярным способом беспроводного доступа к интернету. В частности, в Москве был отмечен рост числа публичных точек доступа Wi-Fi более чем в 10 раз за 2 года. Однако наблюдается и отток пользователей в сегмент мобильного интернета: в частности, 65% опрошенных в тех или иных ситуациях не рисковали подключаться к публичному Wi-Fi из соображений безопасности данных и трудоемкости процесса подключения.

Сеть Wi-Fi в московском метро насчитывает 20 млн зарегистрированных устройств. В течение более чем двух минут, если учитывать перебои со связью, после подключения к сети Wi-Fi в метро пользователь вынужден просматривать рекламу. Стоимость отключения рекламы составляет от 170 руб. до 350 руб. в месяц.

Российские пользователи активно переходят с сотовой связи на мессенджеры

В Ernst&Young отмечают, что количество пользователей московского Wi-Fi растет во многом за счет приезжих, которым публичный Wi-Fi позволяет экономить на роуминге.

При росте количества точек доступа в Ernst&Young фиксируют уменьшение числа сеансов и объема трафика. В частности, с декабря 2016 г. по июль 2017 г. количество сессий в общественном Wi-Fi выросло на 269%, однако затем к январю 2018 г. сократилось на 49%.

По данным исследования, если сеть Wi-Fi не требует идентификации, 70% пользователей переключаются на нее с мобильного интернета, а 20% продолжит использовать 3G- или 4G-подключение. Около 5% пользователей не подключаются к Wi-Fi вообще, используя сотовую связь на всех устройствах.

Операторы и тарифные планы

Как выяснилось в ходе исследования, 40% российских пользователей платят за связь на всех устройствах более 800 руб. в месяц, а 20% — более 1 тыс. руб. в месяц. 70% расходуют более половины того объема трафика, который предоставляет оператор, при этом 60% респондентов не используют лимит до конца.

По данным исследования, 51% пользователей смартфонов затрудняются припомнить, каким именно тарифным планом своего оператора они пользуются. Что касается других устройств, то здесь назвать свой тарифный план не может 8% пользователей.

При этом 46% пользователей при выборе оператора и тарифного плана опираются на личный опыт, а 17% — на советы друзей и родственников. 8% пользователей доверяют в этой ситуации тестированию скорости, 7% — независимым исследованиям, еще 7% — отчетам регуляторов, 6% — экспертному мнению, и 4% — отчетам и исследованиям операторов. На рекламу самих операторов как на доверенный источник информации обращает внимание всего 4% пользователей.

По данным Ernst&Young, 32% респондентов хотя бы однажды намеревались воспользоваться услугой смены оператора. Однако 5% этого намерения так и не осуществили — их текущий оператор «уговорил» их остаться. Лучше всех умеет «уговаривать» МТС — на счету этого оператора 38% «оставшихся» абонентов. В 31% случаев пользователей «уговорил» продолжить сотрудничество «Мегафон», в 18,3% — «Билайн», в 7% — Tele2. В целом наблюдается рост количества абонентов, которые решили сменить оператора — причиной этому послужило появление услуги сохранения старого номера.

Дополнительные услуги

Что касается дополнительных услуг операторов, то самыми популярными из них оказались банковские услуги, такие как платежи, депозиты и займы — ими пользуются 39,5% опрошенных. Еще 38% прибегают к услугам безопасности дома, таким как видеонаблюдение и сигнализация. Услуги безопасности автомобиля востребованы среди 36% пользователей, определение местонахождения членов семьи интересует 47% пользователей, а к облачному хранению данных прибегают 26,4% опрошенных.

Почти 70% пользователей желали бы иметь гарантию полной конфиденциальности своих данных. 26,6% из них готовы платить за то, чтобы их данные не продавались оператором, а смартфон и каналы связи были защищены. Также желательна защита от скрытого трафика приложений и фильтрация нежелательных вызовов.

Используемые устройства

В Ernst&Young отмечают, что проникновение смартфонов среди российских пользователей составляет 134,4%, для планшетов этот показатель равен 52,5%. 3G/4G-модемы и роутеры для домашнего интернета используют 29,1% пользователей. Бытовые устройства, подключенные к интернету, есть у 16,3% пользователей. 10,4% опрошенных имеют «умные» часы, 4% используют камеры наблюдения.

Что касается владельцев легковых автомобилей, то 40% из них оборудовали свои транспортные средства системами передачи данных, не считая смартфонов и системы экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». В 12% случаев речь идет более, чем об одной системе. В список самых популярных систем для автомобилей входит GSM-сигнализация, адаптеры в диагностические разъемы, штатная бортовая система и модуль под капотом. Опрос был проведен в июле 2017 г. среди 900 водителей или владельцев автомобилей с устройствами связи, проживающих в городах-миллионниках.