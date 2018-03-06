Китайский гигант внезапно создает конкурентов Siri, Alexa и Google Assistant

Несмотря на то, что первоначально Huawei не планировал создавать голосового помощника, способного составить конкуренцию продуктам Google и Amazon, в прошивке EMUI 8.1 была обнаружена информация о HiAssistant — виртуальном голосовом помощнике, который должен появиться в последующих флагманских моделях смартфонов компании. Помимо управления стандартными функциями смартфона программа может взаимодействовать с популярными онлайн-сервисами

Тайное стало явным

Huawei, одна из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций, разрабатывает альтернативу Google Assistant, Amazon Alexa и Siri Apple, нацеленную как минимум на китайский рынок. Об этом стало известно благодаря энтузиазстам, проанализировавшим прошивку EMUI 8.1 на базе Android 8.1 Oreo китайской версии смартфона Huawei Mate 10. Новый виртуальный помощник получит название HiAssistant и позволит не только управлять практически любыми функциями смартфона, но и предложит интеграцию с популярнейшими китайскими онлайн-сервисами.

Пользователи смартфонов Huawei из китайского региона и сейчас имеют возможность заставить свои устройства выполнять простейшие голосовые команды благодаря предустановленному приложению HiVoice. С его помощью можно, к примеру, позвонить по номеру из телефонной книги или построить маршрут до ближайшего магазина.

HiAssistant унаследует функциональность HiVoice и пополнится рядом новых «продвинутых» функций и возможностей.

Ключевой особенностью новинки является ее способность к пониманию естественной речи (Natural Language Understanding), которая позволит учесть нюансы произношения и структуры речи пользователя, используя блок нейронной обработки (Neural Processing Unit) чипсета HiSilicon Kirin 970, ответственный за машинное обучение и искусственный интеллект.

Функциональность и интеграция

Список поддерживаемых помощником функций обширен. Кроме управления аппаратными функциями (например, включение/отключение модулей беспроводной связи) пользователь сможет изменять и программные настройки, такие как поворот изображения на экране, уровень громкости звука и прочие.

Huawei Mate 10 — в прошивке именно этого смартфона были обнаружены следы нового голосового помощника

HiAsisstant также предложит возможность голосового управления такими популярными в Китае мессенджерами как WeChat и QQ и оплату через крупнейшие китайские банки.

Входящий в поставку модуль HiVision сможет распознавать и категоризировать разнообразные объекты, включая еду, автомобили, животных, а также штрих-коды, текст и прочее, что делает его альтернативой Google Lens.

Рыночные перспективы

В настоящее время не известно, планируется ли экспансия HiAssistant на зарубежные рынки и каковы шансы на ее успех. Однако благодаря глубокой интеграции с социальными медиа, сервисами электронной коммерции и определенной закрытости китайского рынка информационных услуг, HiAssistant имеет хорошие шансы завоевать популярность среди китайских пользователей.

Как все начиналось

Ранее планов создавать голосового помощника у Huawei не было. В январе 2017 г. в ходе Международной выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе Ричард Ю (Richard Yu), CEO Huawei Technologies CBC, сказал: «На сегодняшний день Amazon и Google сильнее нас. Alexa и Google Assistant лучше. Как мы можем конкурировать?».

Тем не менее, уже спустя месяц анонимный источник распространил не подтверждавшуюся пока информацию о том, что команда из более чем 100 инженеров занимается разработкой программы-конкурента в Шэньженском офисе компании.

