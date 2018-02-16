Основатель Qiwi вложил $17 млн в Telegram

Генеральный директор и основной акционер Qiwi Сергей Солонин сообщил, что инвестировал средства в ICO мессенджера Telegram. Речь может идти о $17 млн.

Глава Qiwi инвестировал в Telegram

Основатель и генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин принял участие в ICO (первичное размещение токенов — новых единиц криптовалют) мессенджера Telegram. Об этом он сам рассказал, выступая на инвестиционном форуме, проходящем в Сочи.

«Мне интересна тема нового типа блокчейна, мне интересна тема, которая касается решения ряда вопросов на блокчейне, которые не были решены до сих пор, — сказал Сергей Солонин. — Мой способ разговаривать с такими компаниями и с такими темами — это личные инвестиции. Тогда я фокусируюсь больше и разбираюсь больше в том, что происходит».

По данным «Интерфакса», объем инвестиций составил около $17 млн. Сергей Солонин отметил, что, к сожалению, эти средства нельзя считать вложением в российскую компанию.

«К сожалению, Telegram могла бы быть российской компанией, я считаю, если бы не создавали определенные условия, которые не позволили ей быть российской. Это очень печально. Я бы лично очень хотел, чтобы Telegram был российской компанией», — подчеркнул Сергей Солонин.

Telegram планирует привлечь $1,2 млрд

Ранее сообщалось о намерении трех крупнейших инвестиционных компаний Кремниевой долины принять участие в ICO. Речь идет о фирмах Kleiner Perkins Caufield & Byers, Benchmark и Sequoia Capital. Каждая из них, по данным Financial Times, вложит в Telegram по $20 млн. Эти фирмы известны тем, что финансировали крупнейшие технологические компании, в том числе Google, Amazon, Apple, Twitter, Instagram и другие.

Всего Telegram по итогам двухэтапного ICO намерен привлечь $1,2 млрд, по $600 млн на каждом из них. Первый — закрытый — должен пройти до конца февраля. Публичное размещение запланировано на март. Инвесторы смогут воспользоваться токенами после их размещения на бирже валют, которое запланировано на 2019 г. По данным Bloomberg, в ходе закрытой части ICO токены будут продавать с 50% скидкой по сравнению с ценой их продажи в ходе публичной части размещения.

Открытая часть ICO запланирована на март

ICO Telegram станет крупнейшим размещением криптовалют в мире. Его произведут на базе собственной блокчейн-платформы Telegram Open Network, которая позиционируется как технология третьего поколения.

Собственную криптовалюту мессенджера назовут Gram. С ее помощью пользователи смогут осуществлять денежные переводы по всему миру, не выплачивая комиссий платежным системам.

По данным ресурса bitnovosti.com, помимо Солонина в ICO Telegram также принял участие еще ряд крупных инвесторов из России, в частности, глава Mail.ru Юрий Мильнер ($20 млн), сын миллиардера Романа Абрамовича Аркадий Абрамович ($7 млн), миллиардер и основатель USM Holding Алишер Усманов ($7млн), основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман ($5млн).

