Telegram проведет крупнейшее в истории ICO

Telegram намерен привлечь в ходе ICO $1,2 млрд. Это будет крупнейшим размещением в мире криптовалют. Далее Telegram будет развивать собственную криптовалюту - Gram, которая сможет составить конкуренцию Visa и Mastercard.

Telegram проведет ICO в два этапа

Мессенджер Telegram готовит первичное проведение ICO (первичное размещение токенов - новых единиц криптовалют). Об этом сообщает агентство Bloomberg, которому удалось ознакомиться с инвестиционным предложением компании.

Первая часть ICO будет закрытой и состоится в феврале 2018 г. В ходе нее планируется продать токены на сумму $600 млн. Далее, в марте 2018 г., должна состояться вторая часть размещения, на этот раз публичная и тоже на сумму $600 млн.

Таким образом, всего Telegram хочет привлечь $1,2 млрд. Инвесторы, которые примут участие в размещении, смогут воспользоваться токенами после того, как они станут торговаться на биржах валют. Это должно произойти в 2019 г.

Кроме того, купив токены в ходе закрытой части ICO, инвестор не сможет продать его в течение 18 месяцев после начала публичных торгов ими. Агентству Bloomberg не удалось получить в самом Telegram комментариев относительно размещения.

Токены могут продавать за реальные деньги

Слухи об ICO мессенджера ходят с начала текущего года. Так, ранее издание Techcrunch писало, что Telegram хочет в ходе ICO привлечь $500 млн. Интересно, что, по данным издания, Telegram будет продавать токены не за криптовалюты (Bitcoin, Ethereum и т.д.), а за реальные деньги в виде свободно конвертируемой валюты.

Telegram собирается привлечь $1,2 млрд в ходе двухэтапного ICO

Кроме того, Telegram писал, что в первой, закрытой части ICO , смогут принять участие только те инвесторы, которые готовы будут вложить не менее $20 млн. Зато, по данным Bloomberg, в ходе закрытой части ICO токены будут продавать с 50% скидкой по сравнению с ценой их продажи в ходе публичной части размещения.

Если Telegram проведет ICO, это станет крупнейшим размещением в мире криптовалют. Нынешний рекорд принадлежит проекту Filecoin, который в прошлом году привлек с помощью ICO $257 млн. В целом объем ICO за 2017 г составил $4 млрд.

Размещение будет проводится на базе собственной blockchain-платформе, разработанной Telegram - Telegram Open Network (TON). Данную платформу планируется позиционировать как blockchain-технологию третьего поколения за счет быстрой скорости осуществления транзакций.

В ходе ICO инвесторы Telegram смогут получить права на токены - собственную криптовалюту мессенджера, которую назовут Gram. С помощью Gram пользователи смогут осуществлять денежные переводы по всему миру, не уплачиваю комиссию платежным системам - это должно составить серьезную конкуренцию Visa и Mastercard.

Мнения экспертов и аналитиков

Аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын отмечает, что, если размещение будет происходить за обычные денежные средства, то оно не будет ICO в классическом виде. «Скорее всего, Telegram использует аббревиатуру для привлечения внимания, По сути, Telegram хочет создать новую криптовалюту, конкурирующую с Bitcoin и похожую на Ripple (криптовалюта для платежей в реальном времени)».

Собеседник CNews, связанной с одной из криптовалют, говорит, что ничего революционного Telegram не предлагает: собственная криптовалюта уже есть у китайского мессенджера WeChat. Другое дело, что у Telegram есть значительная аудитория, которая может заинтересоваться новой криптовалютой, считает собеседник издания.

Управляющий директор трейдинговой платформы eToro Игбал Гандхам (Iqbal Gandham) считает, что привлечения внимания к криптовалютам как раз нужен игрок уровня Telegram или WhatsApp. Перспективы будущего размещения кажутся Гандхаму значительными, тем более что аудитория криптовалют и так находится в Telegram.

Партнер фонда Phoenix Fund, инвестирующего в криптоэкономику, Кристофер Абель Смит (Christopher Abel-Smith), заявил CNews, что его фонд изучает возможность участия в ICO Telegram. «Команда Telegram во главе с Павлом Дуровым, технология, аудитория, - у этого проекта есть все для успеха, - говорит Абель Смит. - Лично я уверен, что TON стремительно войдет в лидеры криптовалют по объему рыночной капитализации».