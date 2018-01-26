В Telegram вложатся инвесторы Amazon, Twitter и Instagram

Три крупнейших венчурных инвестиционных компании Кремниевой долины намерены вложить по $20 млн в ICO Telegram. Это инвесторы, которые на ранних стадиях финансировали такие компании как Google, Amazon, Apple, Twitter, Instagram и им подобные.

Инвестиции в Telegram

В первичное предложение монет (ICO), которое собирается провести мессенджер Telegram, намерены вложиться крупнейшие инвесторы Кремниевой долины, сообщает ресурс Financial Times. В частности, венчурные фирмы Kleiner Perkins Caufield & Byers, Benchmark и Sequoia Capital собираются инвестировать в это ICO по $20 млн каждая, пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Эти фирмы известны тем, что финансировали крупнейшие технологические компании, в том числе Google, Amazon, Apple, Twitter, Instagram и другие. Их интерес к ICO Telegram подтверждает опасение крупнейших технологических финансистов, что многообещающие стартапы начинают опережать традиционный капитал, отмечает Financial Times.

Согласно документу, который распространяет Telegram, и копия которого есть у издания, компания планирует построить виртуальную экономику, где «количество пользователей может стать достаточно большим, чтобы подтолкнуть криптовалюты к повсеместному внедрению». Издание называет ICO Telegram «чрезмерным» и «противоречивым». Опрошенные им эксперты по блокчейну сомневаются, что Telegram может оправдать свои амбиции, и скептически относятся к мотивам компании, собирающий средства при явной нехватке других источников дохода.

Об инвесторах

Венчурная инвестиционная фирма Kleiner Perkins Caufield & Byers была основана в 1972 г. в Кремниевой долине. Главный офис находится в городе Менло-парк. Фонд специализируется на инвестициях в компании, находящиеся на стадии инкубации или ранней стадии роста. В инвестиционном портфеле компании присутствуют такие проекты как America Online, Amazon.com, Compaq, Electronic Arts, Flexus, JD.com, Square, Genentech, Google, Netscape, Sun Microsystems, Nest, Snap, AppDynamics и Twitter. Издание Wall Street Journal называет Kleiner Perkins Caufield & Byers одним из «крупнейших и наиболее авторитетных» игроков на рынке венчурных инвестиций.

Telegram заинтересовал крупнейших инвесторов Кремниевой долины

Benchmark, основанная в 1995 г. и также базирующаяся в Менло-парк, тоже может похвастаться инвестициями в успешные стартапы, в число которых входят Dropbox, Twitter, Uber, Snapchat, Instagram, и Discord. В 1997 г. компания вложила $6,7 млн в eBay, что дало ему возможность нарастить капитализацию до $5 млрд уже к весне 1999 г. Среди других примечательных инвестиций фирмы следует упомянуть CyanogenMod, Domo, New Relic, Nextdoor, Stitch Fix, WeWork, Yelp, Zendesk, Zillow и Zipcar.

Отказ Цукербергу

Венчурный фонд Sequoia Capital, созданный в 1972 г. Доном Валентайном (Don Valentine), тоже базируется в Менло-парк. В 1978 г. Валентайн стал одним из инвесторов Apple. Позднее фонд прославился тем, что инвестировал на ранней стадии в стартапы, которые впоследствии становятся технологическими гигантами: Cisco, Google, Yahoo, PayPal, Youtube, LinkedIn, Dropbox, Stripe, Square, Airbnb, WhatsApp, Instagram, PicsArt Photo Studio и другие. При этом компания отказала в финансировании Twitter и Pinterest.

Глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) также получил отказ, потому что пришел на встречу с представителями Sequoia Capital в 2006 г. с опозданием и в пижамных штанах. Провокация со стороны Цукерберга была рассчитана на то, чтобы получить инвестиции от другой компании. В итоге в его проект вложилась Accel Partners, отбившая затраченные средства на 300%.

ICO Telegram

Несколько дней назад издание Bloomberg сообщило, что Telegram готовит ICO. Его первая часть будет закрытой и состоится в феврале 2018 г. В ходе нее планируется продать токены на сумму $600 млн. Далее, в марте 2018 г., должна состояться вторая часть размещения, на этот раз публичная и тоже на сумму $600 млн.

Таким образом, всего Telegram хочет привлечь $1,2 млрд. Инвесторы, которые примут участие в размещении, смогут воспользоваться токенами после того, как они станут торговаться на биржах валют. Это должно произойти в 2019 г. Купив токены в ходе закрытой части ICO, инвестор не сможет продать его в течение 18 месяцев после начала публичных торгов ими.

До этого издание Techcrunch писало, что Telegram будет продавать токены не за криптовалюты, а за реальные деньги в виде свободно конвертируемой валюты. Кроме того, в первой, закрытой части ICO смогут принять участие только те инвесторы, которые готовы будут вложить не менее $20 млн. Зато, по данным Bloomberg, в ходе закрытой части ICO токены будут продавать с 50% скидкой по сравнению с ценой их продажи в ходе публичной части размещения.

Если Telegram проведет ICO, это станет крупнейшим размещением монет в мире криптовалют. Нынешний рекорд принадлежит проекту Filecoin, который в прошлом году привлек с помощью ICO $257 млн. В целом объем ICO за 2017 г. составил $4 млрд.

Блокчейн и криптовалюта

Размещение будет проводится на базе собственной blockchain-платформы, разработанной Telegram — Telegram Open Network (TON). Данную платформу планируется позиционировать как blockchain-технологию третьего поколения за счет быстрой скорости осуществления транзакций.

В ходе ICO инвесторы Telegram смогут получить права на токены — собственную криптовалюту мессенджера, которую назовут Gram. С помощью Gram пользователи смогут осуществлять денежные переводы по всему миру, не уплачивая комиссию платежным системам — это должно составить серьезную конкуренцию Visa и Mastercard.