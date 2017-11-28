Вместо федеральных сетей Wi-Fi и интернета вещей в России построят спутниковую сеть за 300 миллиардов

В программу «Цифровая экономика» будет добавлен проект строительства сети мобильной спутниковой связи стоимостью 300 млрд руб. В то же время из программы уберут пункты о строительстве федеральных сетей городского Wi-Fi и интернета вещей, а также об обеспечении ШПД для населенных пунктов с числом жителей от 500 человек.

Инфраструктура «Цифровой экономики»

Минкомсвязи выложило на портале regulation.gov.ru проект плана реализации мероприятий программы «Цифровая экономика» по направлению «Информационная инфраструктура». Документ был подготовлен центром компетенции по данному направлению, созданному на базе «Ростелекома» и согласован с соответствующей рабочей группой (ее возглавляет операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова) и федеральными органами власти.

План мероприятий должен детализировать вехи, заложенные в соответствующий раздел программы «Цифровая экономика». В то же время подготовленный документ подразумевает и корректировки самих вех программы. В частности, предполагается добавить в программу пункт о реализации амбициозного проекта - создании Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС).

Амбициозный космический проект

Речь идет о системе низкоорбитальных спутников связи, обеспечивающих услуги передачи данных на всей территории России. Проект будет реализовывать подведомственная Роскосмосу госкорпорация «Российские космические системы» (РКС). По словам вице-президента «Ростелекома» Бориса Глазкова (возглавляет Центр компетенций по направлению «Информационная инфраструктура»), на данный проект необходимо будет выделить 299 млрд руб. в течении 2018-2020 г.г.

Средства будут выделяться из внебюджетных источников, вопросом финансирования займется ВЭБ. Для обеспечения работы ГМИСС в стеки протоколов передачи данных сетей пятого поколения (5G/IMT-2000) будут внесены изменения, которые обеспечат интеграцию спутникового сегмента 5G.

Фото: depositphotos.com Вместо федеральных сетей городского Wi-Fi и интернета вещей

в программу «Цифровая экономика» добавят проект строительства

сети мобильной спутниковой связи стоимостью 300 млрд рублей

В 2018 г. для работы ГМИСС будут выделены частоты в диапазонах L,S, Ka, Q и V. Опытные образцы компонентов ГМИСС будут готовые к 2020 г. В системе будут использоваться космические аппараты российского производства. Представитель РКС не стал комментировать детали проекта, уточнив лишь, что «спутниковая связь - это не дешево».

433 миллиарда на инфраструктуру

Всего на реализацию мероприятий программы «Цифровая экономика» в 2018-2020 г.г. потребуется 433 млрд руб., говорит Глазков. Без учета ГМИСС затраты составят 134 млрд руб. Из них из федерального бюджета планируется выделить 106,8 млрд руб., из внебюджетных источников - 27,3 млрд руб. Основные затраты связаны с реализацией проекта устранения «цифрового неравенства» (УЦН), подключению медицинских организаций к интернету и развитию гео-информационных систем.

Цифровая экономика без федеральных сетей Wi-Fi и LPWAN

При составлении плана мероприятий было решено отказаться от ряда проектов, заложенных в программу «Цифровая экономика». В частности, предлагается исключить пункты о строительстве федеральной сети городского Wi-Fi и федеральной узкополосной беспроводной сети стандарта LPWAN, предназначенной для работы устройств интернета вещей.

Как пояснил член рабочей группы, директор по правовым вопросам «Мегафона» Дмитрий Петров, данные пункты были исключены после консультаций с участниками рынка. В случае с Wi-Fi было непонятно, кто и за чей счет будет реализовывать данный проект. В случае с LPWAN разгорелась «жаркая дискуссия», так как существуют и другие технологии передачи данных от устройств интернета вещей, например, Narrow-band IoT (дополнение к стандарту LTE).

«Целевые показатели проекта плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная инфраструктура»

Наименование показателей и индикаторов, единица измерения 2016 2017 2018 2019 2020 2024 Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), процентов - - - - - 97 Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения , у которых есть широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 10 Мбит/с с использованием волоконно-оптических каналов связи или на скорости передачи данных не менее 1 Мбит/с с использованием спутниковых линий связи), процентов - - 100 100 100 100 Доля образовательных учреждений, у которых есть широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), процентов - - - - 80 100 Доля органов государственной власти, у которых есть широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), процентов - - - - - 100 Доля органов местного самоуправления, у которых есть широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), процентов - - - - - 100 Доля объектов транспортной инфраструктуры, на которых есть устойчивое покрытие сетями связи с возможностью беспроводной передачи данных, необходимой для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий, процентов - - 96,5 97,4 98,7 100 Количество отраслей экономики, в которых внедрено использование сетей связи 5G, количество - - - 1 2 5 Наличие опорных центров обработки данных в федеральных округах, количество - - 2 3 4 8 Мощность российских ЦОД, тыс. стойко-мест - - - - 45 80 Доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных, процентов - - - - 5 10 Доля информационных систем и ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления, перенесенных в государственную единую облачную платформу, процентов - - 10 30 50 90 Доля сертифицированных ЦОД, предоставляющих услуги органам государственной власти и местного самоуправления, процентов - - 0 - 30 100 Реализованы не менее 10 отраслевых/ индустриальных цифровых платформ для основных предметных областей экономики, количество - - - 3 - 10 Доля отраслей экономики, цифровые платформы которых интегрированы с отечественными платформами, обеспечивающими единую доверенную среду для работы с данными, процентов - - 0 - 10 100 Доля экономически освоенных территорий Российской Федерации, на которой создана единая государственная среда передачи навигационной и логистической информации, процентов - - - - 50 90 Доля российских данных дистанционного зондирования земли (далее - ДЗЗ) в общем объеме данных ДЗЗ, используемых в российских геоинформационных системах, процентов - - - - 30 90 Единая электронная картографическая основа создана в объеме, соответствующем приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 853, процентов - - 25 50 75 100

Источник: CNews Analytics

В части Wi-Fi в проекте плана мероприятий сохранился пункт об обеспечении процедуры упрощенной регистрации маломощных хот-спотов (до 100 мВТ), а также появился пункт о создании взаимоувязанной системы авторизации (будет обеспечивать авторизацию пользователей Wi-Fi по всей стране).

В части интернета вещей планируется подготовить концепцию передачи данных узкополосных сетей, в которой, в том числе, будет обеспечена возможность работы сетей LPWAN. Частоты для сетей LPWAN должны быть выделены в диапазоне 863 - 876 МГЦ. Сети LPWAN должны будут, в том числе, покрывать основные транспортные магистрали, а при их строительстве должно использоваться отечественное оборудование.

«Ростелеком» не станет монопольным поставщиком для госорганов

Новым пунктом в программе «Цифровая экономика» планируется сделать разработку генеральной схемы развития сети связи РФ на период 2018-2024 гг. По настоянию Минтранса в пункт программы о покрытии транспортных магистралей беспроводными сетями связи с возможностью передачи данных было сделано добавление. Данные сети должны будут обеспечивать передачу «координатно-временную информации ГЛОНАСС, дифференциальных поправок, автоматического зависимого наблюдения и многопозиционных систем наблюдения».

В то же время по сравнению с первоначальным проектом плана мероприятий, из текущей версии документа исключены пункты о назначении единого исполнителя услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД) для федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также для образовательных, медицинских организаций и «иных социальных объектов».

Единым исполнителем этих работ мог бы стать «Ростелеком». Это вызывало беспокойство других операторов связи и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В результате единый исполнитель останется только для федеральных органов власти и медицинских организаций - для них «Ростелеком» уже назначен таковым. В остальных случаях поставщики будут выбираться на конкурсной основе, говорит Петров.

Государство не будет заниматься интернетом в населенных пунктах от 500 человек

Кроме прочего из программы планируется исключить пункты об обеспечении ШПД для населенных пунктов с числом жителей от 500 до 10 тыс. человек и от 10 тыс. до 50 тыс. человек. Проведением интернета в первую из этих двух категорий населенных пунктов должен был заняться «Ростелеком» в рамках инвестиционной программы «Сельская связь», во вторую категорию «ведущие операторы связи» в рамках собственных средств.

Теперь же останется только пункт об обеспечении ШПД для населенных пунктов с числом жителей от 250 до 500 пунктов - этим уже занимается «Ростелеком» в рамках проекта устранения «цифрового неравенства». Как пояснил Глазков, доступ в интернет в населенных пунктах с числом жителей от 500 человек и так реализуется более чем одним оператором связи на коммерческой основе.