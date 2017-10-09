Microsoft официально признала смерть Windows Phone

Вице-президент Microsoft сообщил в Twitter, что Windows 10 Mobile больше не получит никаких обновлений, кроме безопасности. Поскольку количество пользователей платформы невелико, а разработчики к ней равнодушны, дальнейшее развитие Windows Phone было решено прекратить.

Заявление Белфиоре

Компания Microsoft официально признала, что прекратила разработку мобильной платформы Windows Phone. Об этом сообщил в соцсети Twitter вице-президент компании по операционным системам Джо Белфиоре (Joe Belfiore). По его словам, Windows 10 Mobile, последняя версия платформы, не получит больше обновлений, за исключением тех, которые связаны с безопасностью.

Белфиоре признался, что сам он перешел на Android, как и глава компании Билл Гейтс (Bill Gates). По его словам, Microsoft намерена поддержать тех пользователей Windows 10, которые также хотят пользоваться Android и iOS на своих смартфонах. Сейчас компания работает над тем, чтобы пользователям было удобнее переносить данные с ПК под управлением Windows 10 на мобильные устройства.

Нехватка приложений

Одной из причин, по которым Microsoft приняла такое решение, стало отсутствие интереса к Windows Phone со стороны разработчиков. «Мы очень старались стимулировать разработчиков. Платили деньги… писали для них приложения… но количество пользователей слишком мало для большинства компаний, чтобы инвестировать», — отметил Белфиоре.

Магазин приложений для Windows Phone никогда не отличался особенными доходами, если сравнивать с магазинами Apple и Google, пишет издание The Verge. Разработчики не отказывались создавать для него версии своих приложений, однако с течением времени переставали их обновлять и поддерживать. В результате из магазина были удалены приложения авиакомпании American Airlines, банков Chase Bank и Bank of America, телекомпании NBC, социального сервиса Pinterest, разработчика игр Kabam и многие другие. Некоторые компании не скрывали, что причиной стало недостаточное количество пользователей Windows Phone.

Microsoft официально призналась в прекращении разработки Windows Phone



Сама Microsoft также удалила из магазина Windows Phone ряд собственных приложений, включая некоторые относящиеся к сервису MSN, а также приложение для панорамной съемки Photosynth и несколько приложений для камеры смартфонов Lumia, работающих под управлением Windows.

Судьба мобильной Windows

В июле 2017 г. пользователи интернета упрекнули Microsoft в равнодушии к судьбе Windows Phone. Причиной их негодования стало то, что в сборку Windows 10 за номером 16251 компания Microsoft добавила новую функцию — смартфон стало возможно «привязать» к ПК. Возможности «привязки» оказались не очень велики: пользователь мог отправить на компьютер ссылку на веб-страницу, которую просматривал на мобильном устройстве. При этом «привязка» была рассчитана только на платформы iOS и Android. То есть, на собственные мобильные ОС компании — Windows Phone и Windows 10 Mobile — нововведение не распространялось.

Первая версия Windows Phone была выпущена в 2010 г. В феврале 2015 г. вышла последняя из ныне существующих версий платформы, получившая название Windows 10 Mobile. Ее отличительными чертами стали возможность синхронизации контента с ПК, подключение устройства к большому экрану или использование его в качестве ПК, с мышью и клавиатурой, а также поддержка приложений Универсальной платформы Windows (UWP).

Общая доля Windows-смартфонов на рынке невелика — на 99,6% новых устройств устанавливается Android или iOS. В настоящий момент около 80% всех смартфонов, которые работают под управлением Windows, используют Windows Phone 7, Windows Phone 8 или Windows Phone 8.1, и только на 20% установлена Windows 10 Mobile.

В августе 2017 г. распространилась неофициальная информация, что Windows 10 Mobile уже изолирована в своем развитии от остальных систем семейства Windows 10, однако еще полтора года будет получать поддержку от Microsoft. На новые мобильные устройства Microsoft будет устанавливаться универсальная Andromeda OS. Существующие Windows-смартфоны не смогут до нее обновиться.