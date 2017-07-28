Пользователи обвинили Microsoft в ненависти к Windows Phone

Компания Microsoft начала реализовывать в Windows 10 проект «привязки» смартфонов к ПК. Как оказалось, новые функции будут работать только с iOS и Android, но не с собственными мобильными платформами Microsoft. Это вызвало волну негодования со стороны пользователей Windows Phone.

Сборка 16251

В сборку Windows 10 за номером 16251 компания Microsoft добавила новую функцию — теперь смартфон можно «привязать» к ПК. Возможности «привязки» пока не очень велики: пользователь может отправить на компьютер ссылку на веб-страницу, которую просматривал на мобильном устройстве. В ближайшем будущем будут добавлены и другие функции.

При этом «привязка» будет поддерживать только платформы iOS и Android. То есть, на собственные мобильные ОС компании — Windows Phone и Windows 10 Mobile — нововведение не распространяется.

Браузер Edge уже поддерживает обмен ссылками между телефоном и ПК, поэтому функция передачи ссылки, на данный момент, будет избыточной на Windows-смартфоне. Однако это только первая из множества запланированных функций, которые свяжут смартфон с ПК. Всех остальных Windows Phone и Windows 10 Mobile тоже не получат.

Сборка быстрого доступа (Fast Ring) 16251 для инсайдеров — это еще один шаг Microsoft в подготовке к осеннему обновлению Windows 10 для разработчиков. Помимо указанных выше, в систему были добавлены и другие возможности. Например, голосовой помощник Cortana научился выходить из учетной записи, а также блокировать или выключать ПК, повинуясь голосовой команде.

Реакция пользователей

После того, как стало ясно, что «привязка» к ПК не распространяется на Windows-смартфоны, в соцсети Twitter начали появляться комментарии их разгневанных пользователей и просто поклонников. На них пришлось отвечать вице-президенту компании по операционным системам Джо Белфиоре (Joe Belfiore).

Вице-президент Microsoft по операционным системам Джо Белфиоре



«Я честно не понимаю, почему они так сильно ненавидят Windows Phone. ОС очень хорошая, Edge суперский, Continuum потрясающий. Android — хлам», — пишет пользователь Макс Калвин (Max Calvin).

«У нас нет ненависти к Windows Phone! На самом деле, мы пытаемся поделиться его преимуществами (Cortana, подключение к ПК) с множеством пользователей iOS/Android», — ответил на это Белфиоре.

Однако участники дискуссии не особенно ему поверили.

«Все это не очень показывает любовь к Windows Phone», — отметил Роберт Маклоз (Robert McLaws).

«Мы бы предпочли, чтобы вы добавили ваши эксклюзивные приложения для OS/Android в Windows 10 Mobile», — сообщил пользователь inc7007.

«Но мы не чувствуем любви. Мы обычно чувствуем себя людьми второго сорта, когда дело доходит до продуктов и сервисов Microsoft. Просто говорю», — написал пользователь Windows-смартфона Дэн Рот (Dan Roth)‏.

«Чувак… Это очень похоже на противоположность того, что вы должны делать, если вы «любите Windows Phone». Как насчет добавлять в него больше всякого-разного снова/хоть раз?» — поинтересовался Шон Дэвисон (Sean Davison)‏.

Прекращение поддержки Windows Phone 8.1

Ранее в этом месяце в СМИ появились сообщения, что Microsoft прекращает поддержку Windows Phone 8.1, однако официального сообщения об этом не было. Наоборот, в мае Белфиоре уверял, что ОС этого семейства будут поддерживаться и дальше. В настоящий момент около 80% всех смартфонов, которые работают под управлением Windows, используют Windows Phone 7, Windows Phone 8 или Windows Phone 8.1, и только на 20% установлена Windows 10 Mobile. Общая доля Windows-смартфонов на рынке невелика — на 99,6% новых устройств устанавливается Android или iOS.

Windows Phone 8.1 появилась весной 2014 г. В нее были добавлены центр уведомлений, обновленный интерфейс и голосовой помощник Cortana, которого на тот момент еще не было в других продуктах Microsoft.