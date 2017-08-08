Microsoft «убьет» Windows 10 Mobile и перейдет на таинственную новую ОС

Мобильная платформа Windows 10 Mobile уже изолирована в своем развитии от остальных систем семейства Windows 10, однако еще полтора года будет получать поддержку от Microsoft. На новые мобильные устройства Microsoft будет устанавливаться универсальная Andromeda OS. Существующие Windows-смартфоны не смогут до нее обновиться.

Срок жизни Windows 10 Mobile

Microsoft намерена продолжать поддерживать операционную систему Windows 10 Mobile следующие полтора года, сообщает ресурс Windows Central. По истечении этого срока проект будет закрыт. На свои новые мобильные устройства компания начнет устанавливать другую ОС, пока что известную под кодовым названием Andromeda OS.

Новая ОС должна быть в достаточной степени модульной, чтобы подходить для любого форм-фактора, поэтому необходимость в отдельной системе для мобильных устройств вроде Windows 10 Mobile отпадет. Однако уже существующие Windows-смартфоны не получат обновление до Andromeda OS.

Интересно, что одновременно с Microsoft компания Google также работает над новой ОС под кодовым названием Andromeda, которая предположительно объединит Android и Chrome OS в единую платформу.

Развитие по ветви feature2

Ранее Microsoft сообщила, что развитие Windows 10 Mobile пошло по новой ветви под кодовым названием feature2. Windows Central полагает, что это незначительное, по словам компании, нововведение, должно было изолировать Windows 10 Mobile от других систем семейства Windows 10. Это стало первым шагом к закрытию проекта.

Windows 10 Mobile позволяет синхронизировать контент на смартфоне и ПК



По данным Windows Central, ветвь feature2 была создана специально, чтобы продолжать поддерживать устаревшие чипсеты ARM в течение следующих полутора лет. Поддержка включает в себя исправление ошибок, обновления безопасности и добавление новых функций для корпоративных версий.

Кроме того, Microsoft будет бэкпортировать для Windows 10 Mobile новые API Универсальной платформы Windows (UWP), которые внедряются в таких обновлениях десктопной Windows 10 как Redstone 3 и Redstone 4. Бэкпортирование необходимо, поскольку Windows 10 Mobile feature2 представляет собой по большому счету Redstone 2, и это положение вещей сохранится до конца ее существования.

Бэкпортирование API обеспечит работу на Windows 10 Mobile приложений, созданных для Redstone 3 и Redstone 4, что сделает ОС более жизнеспособной в оставшийся ей срок. После того, как бэкпортирование прекратится, ОС быстро отстанет от других представителей семейства Windows 10. В результате смартфоны вроде Lumia 950 и HP Elite x3 потеряют поддержку приложений.

Мобильные платформы Windows

Windows 10 Mobile — это версия Windows 10 для мобильных устройств с диагональю экрана не более 9 дюймов. ОС была выпущена в феврале 2015 г. Ее отличительными чертами стали возможность синхронизации контента с ПК, подключение устройства к большому экрану или использование его в качестве ПК, с мышью и клавиатурой, а также поддержка приложений UWP.

Общая доля Windows-смартфонов на рынке невелика — на 99,6% новых устройств устанавливается Android или iOS. В настоящий момент около 80% всех смартфонов, которые работают под управлением Windows, используют Windows Phone 7, Windows Phone 8 или Windows Phone 8.1, и только на 20% установлена Windows 10 Mobile.

В июле в СМИ появились сообщения, что Microsoft прекращает поддержку Windows Phone 8.1, однако официального объявления сделано не было. Устройства под управлением Windows Phone 8.1 можно обновить до Windows 10 Mobile.