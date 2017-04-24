Утечка документов: Microsoft планирует захватить мир дешевыми ноутбуками

Недорогой Microsoft Surface для школьников?

В Сети уже появлялись сообщения о том, что в рамках мероприятия, которое Microsoft проведет 2 мая в Нью-Йорке, ожидается глобальный анонс новой «облачной» операционной системы Windows 10 Cloud, а также ряда других программных и аппаратных решений компании.

Согласно внутреннему документу Microsoft, попавшему в распоряжение онлайн-ресурса Windows Central, наконец-то выяснилось, что под «новыми аппаратными решениями» подразумевались недорогие портативные ПК класса low-end, которые составят прямую конкуренцию «облачным» хромбукам Google.

Специалисты Windows Central отмечают, что Microsoft нацеливает свои новинки на школьников и студентов – ту же аудиторию, на которую ориентируется Google со своими недорогими решениями класса Chromebook.

По другой версии, Microsoft попросту планирует крепко обосноваться в секторе недорогих ноутбуков и параллельно закрепить позиции облачной ОС Windows 10 Cloud.

В середине марта 2017 г. CNews уже сообщал о том, что Microsoft начала производство ноутбуков Surface Book с несъемной крышкой, пытаясь уронить цену своих премиальных портативных ПК ниже отметки $1000. Эти модели призваны повысить привлекательность бренда и привести к новой ценовой войне на этом рынке. С анонсом новых low-end ноутбуков под Windows 10 Cloud у Microsoft также появляются шансы оживить рынок недорогих моделей для образования.

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Microsoft целится в прикормленное место Chromebook

Согласно свежим данным аналитиков IDC, хромбуки в 2017 г. будут представлять порядка 49% от всего рынка портативных ПК для образования в США, поднявшись с 40% в 2015 г. и всего лишь 9% в 2013 г. По прогнозам аналитиков из Futuresource, присутствие хромбуков будет еще более мощным: до 58% в 2017 г. против 50% в 2015 г.

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Для рынка ПК за пределами цифры несколько другие: до 65% образовательного рынка достанется устройствам под Windows, на долю Chrome OS будет приходиться только 6%, на Android 17%, достанется 9% глобального рынка устройств для сферы образования.

Не повторяя ошибок с Windows RT

Несмотря на полную катастрофу, которой закончилось продвижение Windows RT – включая неудачное название, плохой маркетинг, программные ограничения и неудачные цены, Microsoft готова вернуться на рынок образования. Новая облачная ОС Windows 10 Cloud OS, или «Windows 10 S», которая будет представлена 2 мая, будет продвигаться по совершенно иному сценарию нежели мобильные устройства под Windows RT, сообщает Windows Central: в этот раз у Microsoft в наличии есть интересный продукт, соответствующая аудитория потенциальных потребителей и подходящая маркетинговая стратегия для продвижения.

Среди ключевых отличий Windows RT и Windows 10 Cloud OS называют наличие более зрелого магазина приложений для Windows Universal Windows Platform (UWP), возможность обновления «облачной» версии до полноценной лицензии Windows Home или Pro, а также возможность запуска приложений Win32 через мостик Project Centennial в магазине приложений.

На что похож недорогой ноутбук от Microsoft

В документе Microsoft, появившемся в распоряжении Windows Central, детально описываются минимальные аппаратные спецификации устройства для работы под управлением Windows 10 Cloud. Список обязательных требований включает не менее 4 ГБ оперативной памяти, процессор с производительностью не менее современного 4-ядерного Intel Celeron или лучше, встроенный скоростной накопитель емкостью 32 ГБ или 64 ГБ из разряда твердотельных накопителей (SSD) или флеш-памяти с интерфейсом eMMC.

Предполагаемые характеристики low-end ноутбуков Microsoft

В дополнение, Microsoft также отмечает в требованиях «полный рабочий день» автономности с батареей емкостью более 40 Вт*ч. Особый упор на полноценный рабочий день без подзарядки является отражением новой инициативы компании Power Throttling («регулирование мощности»), которая в настоящее время проходит активные испытания в программе Windows Insider Program по новой версии Windows 10 с рабочим названием Redstone 3, анонс которой ожидается осенью 2017 г.

Почти все эти характеристики копируют спецификации среднестатистической модели Google Chromebook. Любопытно, что поддержка стилуса или сенсорного экрана фигурирует как «опциональная» функция. Как показывает практика, отсутствие обоих функций значительно отражается на финальной цене ноутбука.

Windows 10 на ARM-процессорах: проект также развивается

Продвижение полноценной версии Windows 10 на платформы с процессорами микроархитектуры ARM является еще одним мощным шагом Microsoft по расширению популярности своей платформы. Благодаря возможности запуска полноценной x86/64 ОС на мобильных ARM-чипах компания сможет значительным образом снизить стоимость аппаратной части мобильных устройств, улучшить их автономность, габариты и вес.

Ожидается, что первая версия Windows 10 для ARM-гаджетов будет представлена в четвертом квартале 2017 г.