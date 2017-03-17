Началось производство первого «настоящего» ноутбука Microsoft

Ноутбуки Surface Book Microsoft с несъемной крышкой по цене от $1000 могут значительно повысить привлекательность бренда, и в то же время привести к новой ценовой войне на этом рынке.

Surface Book: впервые с несъемной крышкой

На Тайване началось массовое производство новых моделей Surface Book в непривычном для портативных ПК Microsoft форм-факторе классического ноутбука. Об этом сообщил тайваньский ресурс The Digitimes со ссылкой на информированные индустриальные источники из числа поставщиков компонентов.

Начиная с 2012 г., когда был анонсирован Microsoft Surface, компания предлагала под этой торговой маркой системы класса «2 в 1», объединяющие планшет и отдельные съемные клавиатуры Touch Cover и Type Cover. Источники The Digitimes подчеркивают, что впервые в истории Microsoft она начала производство классического ноутбука с раскладным (clamshell) дизайном.

По данным источников Digitimes, производственная цепочка по выпуску новых Surface Book задействована с перспективой ежемесячного наращивания объемов выпуска, в связи с чем с высокой долей вероятности анонс новых ноутбуков Microsoft ожидается в конце марта или начале апреля.

Основной причиной производства новых Surface Book в классическом дизайне индустриальные источники считают стремление Microsoft снизить цену своих систем и таким образом выйти на большие объемы продаж в 2017 г. Нынешняя линейка Surface Book из-за высокой цены пользуется ограниченным спросом, к тому же, из-за съемного дизайна клавиатуры создает конкурентный конфликт по ценовой сегментации с линейкой премиальных систем Surface Pro. Именно в связи с этими двумя факторами, полагают источники Digitimes, Microsoft смогла продать за весь 2016 г. не более 500 тысяч систем Surface Book.

Дизайн современного Surface Book

Снижение цены за счет упрощения конструкции

Несмотря на новый классический дизайн Surface Book, конструкция системы предусматривает наследование привычного 13,5-дюймового дисплея и шасси из магний-алюминиевого сплава.

Стартовая цена Surface Book в классическом исполнении ожидается на уровне $1000, что значительно меньше, чем стартовые цены на нынешнее поколение планшетов-трансформеров Microsoft Surface Book в диапазоне от $1500 до $3200.

Дизайн современного Surface Book

Недавнее снижение цен на наиболее доступную модель нынешнего поколения Microsoft Surface Book на базе процессора Core i5 с 128 ГБ накопителем с $1499 до $1299, по мнению источников Digitimes, подчеркивает стремление Microsoft очистить складские запасы до начала продаж новинки.

Как только позиционирование Surface Book будет изменено на традиционный ноутбук, а ценовой уровень снижен до приемлемого уровня, сообщают источники Digitimes, Microsoft может рассчитывать на значительное увеличение продаж новинки в штучном выражении – до 1,2-1,5 млн штук в 2017 г. В то же время, линейка Surface Pro, несмотря на значительное снижение интереса к планшетам со стороны покупателей, также может рассчитывать на 20% рост продаж с суммарным объемом до 6 млн штук в 2017 г.

Изменение стратегии Microsoft не останется без внимания и реакции традиционных вендоров, и, скорее всего, конкуренция на рынке ноутбуков усилится и будет очень жесткой.

Дизайн современного Surface Book

Нынешнее состояние рынка ноутбуков

В декабре 2016 г. Microsoft в своем корпоративном блоге подчеркнула успех рекламной кампании со скидкой до $650 при обмене Apple MacBook Pro или MacBook Air на новые ноутбуки Surface Pro и Surface Book.

В то же время, конкретного количества пользователей MacBook, «предавших» яблочную компанию ради перехода на Surface, в Microsoft так и не назвали. Apple, в свою очередь, отметила, что предзаказы на MacBook Pro опередили по количеству спрос на все предыдущие версии ноутбуков компании.

По данным The Digitimes, комбинированные поставки ведущей пятерки брендов ноутбуков в феврале выросли на 20% по сравнению с предыдущим месяцем и на 22% по сравнению с февралем прошлого года. Ведущая тройка ODM-вендоров также ожидает 10% и 30% роста, соответственно.

После значительного 50% снижения январских поставок (отчасти связанного с празднованием китайского лунного Нового года), HP и Lenovo по итогам февраля обеспечили рост поставок по сравнению с прошлогодними показателями. Согласно данным Digitimes Research, Dell еще не достигла уровня февраля-2016, однако показала одноразрядный процентный прирост по сравнению с первым месяцем года.

Поставки ноутбуков Acer в феврале росли выше прогнозов за счет увеличившихся отгрузок моделей Chromebook, так что компания вышла на 4 место, обогнав Asustek.