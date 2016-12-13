Microsoft отрапортовала о массовом бегстве пользователей с MacBook на Surface

В Microsoft заявили о массовом переходе пользователей с ноутбуков конкурентов из Apple на субноутбуки-планшеты Surface. В этом компании помогла ранее объявленная программа обмена с дисконтом.

Microsoft порадовал ноябрь

Компания Microsoft в корпоративном блоге призвала пользователей разделить радость: по данным компании, все больше людей переходит с MacBook на субноутбуки-планшеты Microsoft Surface.

Ноябрь 2016 г., по данным компании, стал наиболее успешным месяцем для продаж линейки Surface, а наборы Best Buy-exclusive Surface bundle, включающие Surface Pro 4 128 ГБ и клавиатуру Signature Type Cover по общей цене $599, были распроданы за один день. «Наша trade-in программа по обмену MacBook на Surface стала одной из самых успешных в истории компании. Сочетание впечатлений от инновационной линейки Surface с разочарованием от использования нового MacBook Pro – особенно у профессионалов – заставляет все больше пользователей переключаться на Surface. Наша команда гордится этим, мы хорошо поработали», - отметили разработчики из Microsoft.

Практика обмена

Напомним, в конце октября 2016 г. Microsoft предложила пользователям скидку до $650 при обмене произведенных Apple MacBook Pro или MacBook Air на новые ноутбуки Surface Pro и Surface Book.

Microsoft разместила на своем сайте онлайн-калькулятор, с помощью которого владелец «яблочного» ноутбука сможет сам рассчитать полагающуюся ему скидку. К примеру, расставание с рабочим 13-дюймовым MacBook Air A1466 выпуска конца 2012 г. сэкономит пользователю $450, а двухъядерный MacBook Pro A1150 начала 2006 г. – лишь $150. При этом практика обмена девайсов конкурентов на новую технику не является новой для Microsoft.

Microsoft заявила о массовом переходе пользователей с ноутбуков Apple на субноутбуки MS Surface

В 2013 г. компания предложила владельцам iPad 2, iPad 3 и iPad 4 принести их в обмен на подарочный купон номиналом в $200. Годом позже Microsoft таким же образом продвигала свою игровую консоль Xbox One, предложив скидку в $100 покупателям, которые принесут взамен приставку конкурентов - Sony PlayStation 3.

Польза конкуренции

Между тем, конкретного количества пользователей MacBook, «предавших» девайс ради перехода на Surface, в Microsoft не назвали. Журналисты PCworld отмечают, что, по заявлению Apple, предзаказы на MacBook Pro опережают по количеству спрос на все предыдущие версии ноутбуков компании.

«В любом случае конкуренция на рынке ноутбуков является полезной. Если Microsoft действительно старается завоевать внимание креативной части потребителей, Apple будет наверстывать упущенное, и это будет борьбой за покупателя», - резюмируют журналисты.