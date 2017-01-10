В 2017 г. на GosLinux мигрируют почти все ПК судебных приставов

GosLinux наращивает присутствие в материнской структуре



В 2017 г. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует распространить использование разработанной ею ОС GosLinux на большую часть своей компьютерной техники. «В общей сложности за счет централизованного внедрения ОС GosLinux в 2016 году внедрено порядка 7,5 тыс. средств техники, из них 448 — серверное оборудование, не менее 7 тыс. — автоматизированные рабочие места», — рассказали CNews представители ведомства.



В итоге, с учетом предыдущих внедрений, по состоянию на начало 2017 г. GosLinux установлен почти на 28 тыс. автоматизированных рабочих мест судебных приставов-исполнителей, что составляет порядка 60% от общего парка компьютеров Службы.



«На следующий год планируется установить показатель в пределах 70-80%», — отметили в пресс-службе в конце 2016 г.

ФССП ускоряется с внедрением GosLinux

В конце апреля 2016 г. в Администрации Президента России на рабочем совещании по вопросам импортозамещения замдиректора ФССП Татьяна Игнатьева сообщала, что уже при 50-процентном уровне внедрения удельная стоимость одной версии составит примерно p800.



Насколько снизится удельная стоимость одной версии при реализации планов на 2017 г., CNews уточнить не удалось. Конкретные данные о плановых процентах внедрения и удельной стоимости могут появиться в феврале 2017 г. — после коллегии ФССП, добавили в ведомстве.



Как и кто внедряет



Из комментариев пресс-службы ФССП можно заключить, что тиражирование GosLinux в этой организации происходит как силами самого ведомства, так и «централизовано» — в рамках ежегодно заключаемых контрактов на доработку, внедрение и сопровождение подсистем АИС ФССП. GosLinux в АИС фигурирует в качестве одной из указанных подсистем.



«Территориальные органы для внедрения в рамках госконтракта выбираются по согласованию с ФССП России, — говорят в пресс-службе. — Мы изначально исключаем из их числа управления, в которых прошло централизованное внедрение ранее или которые самостоятельно добились высоких результатов».



В 2016 г. централизованное внедрение (с привлечением подрядчика) было проведено в 13 территориальных органах ФССП по Ивановской, Мурманской, Московской, Тюменской, Новосибирской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Тульской областям, а также в управлениях по Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, Алтайскому краю и Москве.



Анализ сайта госзакупок показывает, что в 2016 г. контракт, касающийся GosLinux (и других подсистем АИС ФССП) достался компании «Ред софт» за p111,3 млн. Это стандартный исполнитель данного фронта работ. Компания с 2009 г. являлась неизменным победителем соответствующих тендеров, с суммами контрактов, находящихся обычно в диапазоне несколько выше p100 млн на один календарный год.



В 2015 г. на очередной конкурс «Ред софт» заявку не подал. Тендер был выигран за p102 млн подведомственным Минкомсвязи ФГУП НИИ «Восход», предыдущие годы в аналогичных конкурсах не участвовавшем. Однако работы в итоге все же стал исполнять именно «Ред софт», которого «Восход» привлек к себе на субподряд за p81,6 млн.



На контракт на 2016 г. «Восход» претендовать не стал — договор, как мы писали выше, достался «Ред софту». А вот в тендере на 2017 г. среди претендентов не оказалось уже «Ред софта», зато снова появился «Восход», который и получил контракт на p110,5 млн. Конкуренцию ему составила компания «Нау-сервис», которая была готова выполнить работы за p100 млн.



Информации о заказе «Восходом» субподрядных работ на 2017 г. у кого-либо на сайте госзакупок в настоящий момент нет.



Что такое GosLinux



Напомним, GosLinux является специально сформированным по требованиям ФССП типовым дистрибутивом Linux со встроенными средствами защиты информации. Его разработка велась в течение 2013 г. на базе свободного дистрибутива CentOS 6.4, который в свою очередь, основан на коммерческом дистрибутиве Red Hat Enterprise Linux. Непосредственным разработчиком GosLinux выступила компания «Ред софт», победившая в марте 2013 г. в конкурсе на доработку, внедрение и сопровождение подсистем АИС ФССП. Сумма госконтракта составила p118,15 млн.



Официально права на GosLinux закреплены за Российской Федерацией (в лице ФССП). В конце августа 2015 г. ФССП совместно с Минкомсвязи разместили GosLinux в Национальном фонде алгоритмов и программ, что подразумевает его свободное и бесплатное использование любыми госорганами России.



При всем при этом, заявка на включение GosLinux в Реестр отечественного ПО пока находится на рассмотрении, которое уже изрядно затянулось. Мнения экспертов в ее отношении диаметрально разделились.



Главные претензии противников включения GosLinux в Реестр, заключаются в том, что он по ряду параметров не является самостоятельным продуктом. По некоторым данным, уровень переработки CentOS в нем составляет менее 5%. «А CentOS как дистрибутив распространяется под открытой лицензией GPL, — ранее пояснил CNews член экспертного совета, курирующего Реестр. — И это, по мнению ряда коллег, исключает возможность того, что у кого-то могут быть на него исключительные права. У ФССП и РФ таким образом есть лишь право самим использовать GosLinux (то есть неисключительное право), а не право запретить такое использование кому бы-то ни было. А именно так по классике трактуется исключительное право».



К тому же части экспертов в принципе не понятно, зачем продукт госоргана, который бесплатно можно взять из Фонда алгоритмов и программ, включать в Реестр, который определяет ориентиры других госорганов при проведении ими госзакупок — то есть указывает, на что предпочтительнее тратить деньги.

