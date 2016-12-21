Глава «1С» предлагает Путину учить студентов российским ИТ-продуктам за госсчет

Российские студенты и учащиеся ПТУ по специальностям, связанным с информатикой, должны в обязательном порядке изучать отечественные ИТ продукты, следует из проекта дорожной карты «Интернет+Образование». Этому должно быть посвящено не менее половины учебных часов, а финансирование соответствующих курсов следует осуществлять из госбюджета.

Как развивать интернет вместе с образованием

В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты «Интернет+образование» от 19 октября 2016 г. Документ подготовлен для рабочей группы по развитию интернета и смежных отраслей под руководством помощника президента Игоря Щеголева. После утверждения документ будет направлен Президенту России Владимиру Путину. Руководит соответствующей подгруппой «Интернет+образование» гендиректор компании «1С» Борис Нуралиев.

Помимо Бориса Нуралиева в состав рабочей подгруппы, составлявшей дорожную карту «Интернет + Образование», входят директор компании Level90 (разработчик одноименной образовательной платформы) Айнур Абдулнасыров, вице-президент «Ростелекома» Ольга Румянцева, сенатор Людмила Бокова, журналист Иван Засурский, президент Института мобильных образовательных систем Александр Кондаков, представители Минкомсвязи, Минобранауки и Администрации Президента.

Документ представляет из себя план мероприятий, преимущественно, на 2016-2017 г.г. с целью развитию современных технологий в образование. Реализацией данных мероприятий будут заниматься Минобрнауки, Минкомсвязи, Российский союз ректоров, «Ростелеком», Институт мобильных образовательных систем и Институт развития интернета.

Концепция цифрового образования

К III кварталу 2017 г. должна быть разработана и утверждена концепция цифрового образования в России, предусматривающая перспективы развития образования в условиях информационного общества. Должны быть заданы механизмы стандартизации, сертификации и экспертизы электронных образовательных ресурсов для российской системы образования, стимулирующие такое развитие.

Обязательное изучение отечественных ИТ-продуктов

Во II квартале 2017 г. в примерные основные образовательные программы высшего и среднего профессионального образования в области информатики, вычислительной техники и информационной безопасности должны быть включены вопросы, связанные с изучением отечественных разработок в этой сфере. Обучение данным разработкам предлагается осуществлять за счет государственного бюджета. Один раз в три года работодателям следует направлять в учебно-методические объединения в системе профессионального образования материалы, необходимые для изучения отечественных разработок.

Рабочая группа под управлением главы «1С» предложит Владимиру Путину

финансировать из госбюджета обучение студентов отечественным ИТ-разработкам

Показатели, связанные с изучением отечественных ИТ-разработок, должны быть включены в сведения о развитии высшего образования - «Перечень обязательной информации, подлежащей мониторингу».

На изучение отечественных ИТ-решений в 2016/17 учебном году должно отводиться не менее 30% времени в учебном плане дисциплин, связанных с информатикой, а в 2017/18 учебном году - не менее 50%.

Минобрнауки против

Последний пункт вызвал возражения Минобрнауки, следует из приложения к проекту дорожной карты. «Примерные образовательные программы не могут однозначно повлиять на содержание образования в их конкретных образовательных организациях, - говорится в замечаниях ведомства. - Мониторинг по указанному показателю будет сильно усложнять жизнь образовательным организациям. Не включать этот пункт в дорожную карту».

Кроме того, в перечь показателей эффективности работы организаций высшего образования следует включать Учет сведений о созданных и используемых результатах интеллектуальной деятельности, включая зарубежное патентование. Такие сведения должны учитываться наряду со сведениями о публикациях, размещенных в Scopus, Web of Science и иных международных системах научного цитирования. Минобрнауки, со своей стороны, попросило не указывать ведомство ответственным по данному пункту, а вместо себя назначить ответственными Роспатент и Минпромторг.

Обязательное размещение дипломов в интернете

В 2016 г. должны быть разработаны рекомендации для образовательных организаций высшего и профессионального образования по размещению текста выпускных квалификационных работ или рефератов студентов в интернете. Такие работы должны публиковаться онлайн на базе открытых лицензий.

Также должны быть определены основания, допускающие публикацию реферата вместо текста диплома, и ограничения на публикование текстов, содержащих сведения, составляющих государственную тайну и информацию, которая относится к уникальным разработкам, ноу-хау и коммерческой тайне. Планируется провести анализ доступа для чтения соответствующих текстов любым гражданам России.

Кроме того, следует разработать предложения по изменению законодательства, расширяющие возможности свободного доступа к произведениям науки, литературы и искусства в научных и образовательных целях. Граждане и участники образовательных отношений в России должны обладать доступом к знаниям и культурным ценностям, отмечают авторы документа.

Актуализировать требования по техническому оснащению школ

К III кварталу 2017 г. должны быть подготовлены предложения по актуализации перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации школьных образовательных программ, соответствующих современным условиям обучения.

В том числе должны быть актуализированы требования к техническим средствам защиты детей от вредоносной информации в интернете и подготовлены предложения по формированию единого подхода к ведению электронных журналов и дневников. Минобрнауки попросило не называть ведомство ответственным по разработке данных предложений, так как ими займутся Минкомсвязи, «Ростелеком» и ИРИ.

Интерактивная карта России

К IV кварталу 2018 г. должны быть созданы и начать функционировать сервисы единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам.

Также должны быть разработаны порядок ведения органами исполнительной власти субъектов федерации реестров организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей и создана интерактивная карта России в части размещения и функционирования социальных объектов.

Другие мероприятия дорожной карты предполагают внесение в нормативно-правовые акты определений «электронного учебного материала» и «электронных образовательных программ», создание рейтинга соответствующих продуктов, внесение изменений в перечь вступительных испытаний по направлениям подготовки ИТ-специалистов и увеличение проектных олимпиад по информатике для школьников до 6 в 2018/19 учебном году.

Кроме того, дорожная карта предполагает распространение передовых практик дополнительных общеобразовательных программ технической направленности, в том числе программ по «Робототехнике», «Программированию», «Инженерной графике» и «3D-моделированию».