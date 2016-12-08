Медведев распорядился подключить больницы к интернету и продлить льготы ИТ-компаниям

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения министрам по реализации тезисов послания Президента России Владимира Путина. Минкомсвязи поручено разработать программы развития «Цифровой экономики», обеспечить подключение больниц и поликлиник к интернету и продлить льготный режим уплаты страховых взносов для ИТ-компаний.

Медведев поручил Минкомсвязи реализовать идеи Путина

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения министерствам и ведомствам, связанными с выполнением тезисов, озвученных Президентом России Владимиром Путиным в рамках ежегодного послания Федеральному собранию 1 декабря 2016 г. Исполнителем части из этих поручений будет Минкомсвязи и его глава Николай Никифоров.

Построить в России «Цифровую экономику»

В частности, в срок до 11 мая 2017 г. Минкомсвязи должна будет разработать и утвердить программу «Цифровая экономика». В программе должны быть предусмотрены меры по созданию правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в России и ее интеграции в пространство цифровой экономики государств – членов Евразийского экономического союза.

Соисполнителем поручения стали Минэкономразвития, Министерство иностранных дел, Минфин, Минпромторг, Минобрнауки, Открытое правительство и автономная некоммерческая организация (АНО) «Аналитический центр при Правительстве РФ».

«Предлагаю запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики, — говорил в своем послании Путин. — В ее реализации будем опираться именно на российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны. Это вопрос национальной безопасности и технологической независимости России, в полном смысле этого слова — нашего будущего».

Продлить льготы всем ИТ-компаниям

Другое поручение Минкомсвязи - до 24 апреля 2017 г. обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих продление до 2023 г. срока применения пониженных тарифов страховых взносов. Речь идет о льготных тарифах, установленных на 2016 г. «для российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (ИТ), с сохранением существующих условий применения указанных тарифов».

Дмитрий Медведев раздал министрам поручения по построению в России «цифровой экономики»

Соисполнителями этих поручений будут Минтруд и Минфин. Напомним, с 2007 г. в России для ИТ-компаний действует льготный режим при уплате страховых взносов с зарплат сотрудников. В настоящее время льготы могут получить ИТ-компании, прошедшие специальную аккредитацию в Минкомсвязи и имеющие в штате не менее семи человек.

Льготный режим позволяет ИТ-компаниям уплачивать с зарплат сотрудников страховые взносы в размере 14% вместо 30%. Но данный режим заканчивается в конце 2017 г . Ранее Минэкономразвития и Минкомсвязи выступали за продление данных льгот, против были Минфин и Минтруда.

В мае 2016 г. Путин уже давал поручение продлить льготы, но тогда речь шла только о компаниях, чьи продукты включены в Реестр отечественного ПО. Такая идея вызвала критику в отрасли, так как ее реализация выведет из-под действия льгот компании, ориентированные на экспорт, и центры разработок зарубежных компаний.

Формулировка из поручения Медведева не содержит каких-либо упоминаний о Реестре отечественного ПО, радуется глава ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. Также Макаров надеется, что в итоговом варианте льготный режим уплаты страховых взносов будет распространен на все российские ИТ-компании независимо от того, кто является их собственниками.

«Если будет введено ограничение - например, получатель льгот более чем на 50% должен принадлежат российским лицам, то это поставит инвесторов, работающих на российском ИТ-рынке, в неравное положение, и отпугнет от России зарубежные высокотехнологические компании», - предупреждает глава «Руссофт».

Пресс-служба Минкомсвязи подтвердила, что все ИТ-компании смогут и далее получать льготы по страховым взносам.

Подключить поликлиники и больницы к интернету

Еще одно поручение Минкомсвязи - до 15 февраля 2017 г. подготовить и утвердить план-график подключения в 2017-2018 г.г. больниц и поликлиник к скоростному интернету, в том числе «в целях внедрения практики консультирования населения специалистами ведущих федеральных и региональных медицинских организаций с использованием возможностей телемедицинских технологий». Со-исполнителями этого поручения стали Минздрав, Минфин и власти субъектов Федерации.

Кроме того, в срок до 8 июня 2017 г. Минкомсвязи совместно с Минздравом предоставить первый доклад о фактическом подключении больниц к высокоскоростному интернету. В дальнейшем такие доклады должны будут предоставляться ежеквартально, говорится в поручении.