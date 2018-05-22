Uniteller представил новое платежное решение для онлайн-касс c ОС Android

Uniteller разработал комплексное платежное решение для онлайн-касс с ОС Android. Новая платежная платформа интегрируется со всеми видами онлайн-касс со встроенным оборудованием для приема банковских карт, что позволяет предложить конечным пользователям готовое решение, которое существенно усиливает функционал привычной онлайн-кассы.

Расширенные возможности приема всех видов банковских карт, а также электронных платёжных инструментов на одном устройстве - онлайн-кассе открывает производителям онлайн-касс рынок интернет и оффлайн-магазинов, а также транспортно-логистических компаний, чьим запросам ранее не отвечало ни одно из имеющихся решений.

Помимо широкого выбора банков-партнеров, в новой платежной платформе реализована возможность приема всех видов банковских карт, топливных карт Е100, Лукойл, а также оплаты с помощью смартфона: Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, NFC.

Вадим Янборисов, директор по развитию инноваций Uniteller, отметил: «Основной проблемой для владельцев онлайн-касс является необходимость подключения и обслуживания дополнительного оборудования для приема карточных платежей, что накладывает ряд ограничений на бизнес и ставит в зависимость от банка-эквайера. ПО Uniteller позволяет решить эту проблему, и создать онлайн-кассу со встроенным приемом карт с готовым подключением к ряду крупнейших российских банков».

Богатый опыт разработки высокотехнологических решений для рынка, в том числе инновационных, таких как внедрение бесконтактной технологии MasterCard PayPass на наземном транспорте Москвы, в Республике Татарстан и турникетов в метрополитене г. Санкт-Петербург, позволил создать для партнёров инновационный продукт, востребованный в сфере розничного бизнеса и служб доставки.

Впервые платежное решение Uniteller для онлайн-касс с ОС Android было внедрено в продукт компании «Инженерный стапель» - производителя высокотехнологичных кассовых устройств. Решение UNIKA оснащено всеми функциями онлайн-кассы, терминала приема карт, сканера штрих-кодов и Android-смартфона, чтобы все необходимое для бизнеса помещалось в одной руке.

Специально для транспортно-логистических компаний произведена интеграция UNIKA с мобильным приложением компании «Atlas Delivery». Реализованная возможность позволит курьерским службам максимально автоматизировать и оптимизировать работу, обеспечить выполнение 54-ФЗ, при этом сократив расходы на оборудование курьера, контролировать все процессы, расширить клиентскую базу и увеличить количество заказов за счет предоставления клиентам удобного, бесперебойного сервиса доставки и приема всех видов оплат. Как итог, клиенты «Atlas Delivery» - владельцы транспортно-логистических компаний получают гарантированно-высокие SLA, увеличение доли повторных покупок в 2,5 раза, сокращение транспортного бюджета на 12%, увеличение заказов, доставленных точно в срок до 84%.

Алексей Богаткин, генеральный директор Uniteller, сказал: «Решение на базе платежной платформы от Uniteller обеспечило рынок кассовых аппаратов с онлайн-фискализацией возможностью приема банковских карт в соответствии со всеми необходимыми требованиями. Это открывает возможности для сотрудничества с различными банками и приема всех современных способов оплаты, а также учитывает специфику различных отраслей бизнеса, начиная от розничных и интернет-магазинов, до служб доставки и транспортно-логистических компаний».

Полное соответствие 54-ФЗ, прием всех видов карт (включая оплату смартфоном и прием топливных карт) и выгодные тарифы на эквайринг – все необходимое воплощено в одном мобильном устройстве с программным комплексом Uniteller.

Согласно новому законодательству 1 июля 2018 года закончится льготный период для малых предпринимателей, получивших отсрочку при внедрении онлайн-касс. Это касается представителей общепита и розницы. По прогнозам OFD.ru, количество пользователей онлайн-касс увеличится на 1,1 млн до 2,6 млн ККТ за счет малого и среднего бизнеса.