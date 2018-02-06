Acer представила легкий ноутбук Swift 5 в России. Цены

Acer объявила старт российских продаж нового ультратонкого ноутбука Swift 5. Новинка отличается сверхмалым весом (970 грамм), оснащена 4-ядерным процессором Intel Core 8 поколения, IPS Full HD-экраном с цветовым охватом 72% NTSC и узкими рамками, толщиной 9,2 мм.

Корпус Swift 5 выполнен из легких и прочных магниево-литиевого и магниево-алюминиевого сплавов, поэтому ноутбук весит менее 1 кг, что до 42% меньше в сравнении с алюминиевым корпусом. Для сохранения легкости и внешнего вида корпус Swift 5 имеет специальное полимерное покрытие, нанесенное плазменным электролитическим оксидированием. Экран ноутбука имеет разрешение Full HD, обладает углами обзора в 170 градусов и отлично подходит для работы и развлечений. При необходимости владельцы Swift 5 могут включить подсветку клавиатуры.

Аккумулятор с емкостью 4670 мАч позволяет ноутбуку проработать до 8 часов от одного заряда батареи. Чтобы владелец мог подключить к нему практически любое внешнее устройство или дополнительный монитор, в Swift 5 есть порт HDMI, два порта USB 3.0 и порт USB 3.1 Type-C, который поддерживает передачу данных со скоростью до 5 Гб/с, вывод изображения в 4K, а также может заряжать подключенные гаджеты. Для подключения к сети ноутбук оснащен модулем беспроводной связи 2x2 802.11ac.

Acer Swift 5 оборудован процессором Intel Core 8 поколения и до 16 ГБ ОЗУ. Хранить информацию пользователи смогут на твердотельном накопителе емкостью до 512 ГБ. В качестве операционной системы ноутбук использует Windows 10. Встроенный датчик отпечатков пальцев с технологией Acer Bio-Protection поддерживает функцию Windows Hello для идентификации пользователя и разблокировки системы. Сертификат Skype for Business гарантирует отличное качество связи во время видео- и аудиоконференций. Стереодинамики ноутбука с технологией Acer TrueHarmony и поддержкой Dolby Audio Premium позволят с удовольствием смотреть фильмы и слушать музыку.

Ноутбуки Acer Swift 5 доступны в конфигурациях: Acer Swift 5 / 14" FHD IPS Multi-touch LCD/ Core i7-8550U/ 16 GB LP DDR3 / 512 GB SSD по цене от 107 990 руб.; Acer Swift 5 / 14" FHD IPS Multi-touch LCD/ Core i7-8550U/ 8 GB LP DDR3 / 512 GB SSD по цене от 99 990 руб.; Acer Swift 5 / 14" FHD IPS Multi-touch LCD/ Core i5-8250U/ 8 GB LP DDR3 / 256 GB SSD по цене от 79 990 руб.