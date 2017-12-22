В России доступен единственный ноутбук Acer Predator 21 X

Acer объявила о том, что самый дорогой игровой ноутбук Acer Predator 21 X по цене 699 990 руб. практически распродан в России. Остался единственный экземпляр. Этот ноутбук был выпущен общим тиражом всего 300 экземпляров в мире.

«Ограниченный тираж, эксклюзивный дизайн и бескомпромиссная производительность - идеи, лежавшие в основе создания Predator 21 X, – отметил Дмитрий Кравченко, генеральный директор Acer в России. – Заложенный в этом ноутбуке потенциал останется актуальным на многие годы. Мы ожидали, что российские пользователи оценят по достоинству этот инновационный продукт, и не ошиблись».

Predator 21 X - это первый ноутбук с изогнутым экраном диагональю 21 дюйм, разрешением 2560х1080 точек и матрицей IPS, поддерживающей частоту обновления 120 Гц. Технология NVIDIA G-SYNC позволяет обойтись без разрывов картинки даже в самых динамичных играх и при самых быстрых движениях.

Две видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 с заводским разгоном в режиме SLI являются самым производительным решением, доступным в ноутбуках. Также в Predator 21 X установлены 64 ГБ оперативной памяти DDR4 2400 МГц и два SSD-накопителя общей емкостью 1 ТБ. В дополнение к ним присутствует HDD аналогичной емкости.

Топовый четырехъядерный процессор Intel Core i7-7820HK предоставляет возможность оверклокинга, что само по себе редкость для ноутбуков. За охлаждение компонентов отвечают пять вентиляторов и девять тепловых трубок.

Predator 21 X получил полноразмерную игровую клавиатуру с механическими переключателями Cherry MX Brown и настраиваемой индивидуальной подсветкой каждой клавиши. Дополнительный цифровой блок сделан съемным – под ним расположен тачпад для работы с ноутбуком без внешней мыши. Ноутбук поставляется в ультрапрочном транспортировочном кейсе Pelican case для защиты от любых повреждений при перевозке.

Увидеть демонстрационный образец Predator 21 X можно в московских магазинах Delta (ТЦ Афимолл), MediaMarkt (ТЦ Авиапарк), Цифровой мир (ТЦ Буденовский) и Технопарк (ТЦ Капитолий).

Альтернативой Predator 21 X является другой мощный игровой ноутбук – Predator Triton 700, также доступный в России ограниченным тиражом.

Это ультратонкий игровой ноутбук в металлическом корпусе, толщина которого составляет всего 18,9 мм. Ноутбук оснащен процессором 7 поколения Intel Core серии HQ и видеоадаптером NVIDIA GeForce 10 серии с возможностью оверклокинга. Два SSD-накопителя NVMe PCIe, работающие в конфигурации RAID 0, сочетаются с оперативной памятью типа DDR4 2400 МГц. 15,6-дюймовый IPS-экран ноутбука, поддерживающий частоту обновления 120 Гц, подходит для полного погружения в игру. Predator Triton 700 оснащен полноразмерной механической клавиатурой с RBG-подсветкой. Охлаждение устройства обеспечивают два ультратонких вентилятора с металлическими лопастями AeroBlade 3D, объединенных в единую систему при помощи пяти тепловых трубок.

Рекомендованная стоимость Predator Triton 700 составляет от 159 990 руб., модель доступна для покупки в магазинах Ситилинк и DNS.

Топовая версия ноутбука доступна эксклюзивно в магазинах «М.Видео». До конца 2017 года приобретая Predator Triton 700 в максимальной конфигурации покупатели получат в подарок киберспортивный 27-дюймовый монитор Predator XB271HU.