QNAP начинает российские продажи локализованных NAS D2 Pro и D4 Pro. Цены

Российское представительство QNAP сообщило о расширении локализованной линейки сетевых хранилищ двумя производительными моделями: двухдисковой D2 Pro и четырехдисковой D4 Pro. Новинки адресованы требовательным домашним пользователям и IT‑энтузиастам, любителям и профессионалам фото- и видеосъемки, веб‑разработчикам и графическим дизайнерам, небольшим офисам и рабочим группам.

Накопители D2 Pro и D4 Pro отличает двухъядерный процессор Intel Celeron, HDMI‑видеовыход и SD‑кардридер, порт USB QuickAccess для прямого подключения к ПК и встроенный гипервизор Virtualization Station для создания и запуска виртуальных машин Windows, Linux и UNIX.

Благодаря операционной системе QTS, предусмотрены гибкая организация файлового хранилища, многовариантное резервное копирование и синхронизация данных, средства каталогизации и трансляции мультимедиа, персональное облако myQNAPcloud, функции общего кроссплатформенного и безопасного удаленного доступа, поддержка технологий виртуализации LXC и Docker, а также простая установка свыше сотни готовых дополнительных приложений через магазин App Center.

Новые сетевые хранилища QNAP имеют два или четыре слота для 2,5‑/3,5‑дюймовых HDD и SSD с интерфейсом SATA III, двухъядерный процессор Intel Celeron N3060 c частотой 1,6 ГГц (авторазгон до 2,48 ГГц), оперативная память DDR3L объемом 1 ГБ (расширяется до 8 ГБ), два сетевых разъема Gigabit Ethernet, аудиовход и выход (mini‑jack 3,5 мм), HDMI‑порт (v1.4a, 3840 x 2160 @ 30Гц), SD‑кардридер, фронтальный порт USB QuickAccess (USB 3.0 Micro‑B), три порта USB 3.0 (один спереди, два сзади), ИК‑пульт дистанционного управления.

Накопители D2 Pro и D4 Pro уже доступны для приобретения у официальных партнеров QNAP в России, Беларуси и Казахстане. Рекомендованная розничная цена D2 Pro составляет 24 500 руб., D4 Pro 34 000 руб.