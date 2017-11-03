Россия заняла 10 место в мире по кибербезопасности

Минкомсвязи распространило информацию о выходе международного ИТ-рейтинга, основанного на информации от 27 июля 2007 г., которая уже нашла отражение в материале CNews 2 августа 2017 г.

В сообщениии Минкомсвязи говорится, что Россия заняла десятое место среди стран мира по глобальному индексу кибербезопасности (GIC), рассчитанному Международным союзом электросвязи (МСЭ) в 2017 г. Максимальным показателем GIC является единица, и относительно этого показателя Россия набрала 0,788 балла.

России удалось обогнать такие развитые в технологическом отношении страны, как Япония и Норвегия, которые следуют за ней с результатом 0,786 балла. Далее идут Великобритания с показателем 0,783, Южная Корея с результатом 0,782, Египет, набравший 0,772 балла, Нидерланды с 0,760 балла.

Места с шестнадцатого по двадцатое занимают Финляндия, Швеция, Швейцария, Испания, Новая Зеландия и Израиль. Германия находится на 24-ом месте, Италия — на 31-ом, Китай — на 32-ом. Беларусь заняла в рейтинге 39-е место, Украина — 58-е, Казахстан — 82-е.

Первое место в рейтинге занял Сингапур, средний балл которого с учётом всех показателей достиг 0,925. В тройку лидеров также вошли США с показателем 0,919 и Малайзия с результатом 0,893.

Четвертое строчку списка занял Оман, получивший 0,871 балла, пятую — Эстония с показателем в 0,846. Далее следуют Маврикий, набравший 0,830 балла, Австралия, получившая отметку 0,824, Грузия и Франция с одинаковым результатом 0,819 и Канада, которая добилась результата в 0,818 балла.

Общий балл рассчитывался с учетом нескольких групп показателей. В частности, учитывались юридические нормы кибербезопасности, то есть наличие в стране соответствующего законодательства, регуляторных органов и обязательных учений и испытаний. Также оценивались технические средства, в том числе стандарты безопасности организаций, квалификационные стандарты ИБ-специалистов, правительственные и частные группы реагирования на чрезвычайные ситуации (CIRT), а также средства индивидуальной и коллективной безопасности (COP).

В области организации оценивалось наличие в государстве стратегии кибербезопасности, ответственных органов и ИБ-метрик. При оценке наращивания потенциала учитывалось наличие органов стандартизации, положительного ИБ-опыта, программ исследований и разработок, кампаний по привлечению общественного внимания, образовательных программ, профессиональных тренингов и т. д. Также учитывалась двустороннее, коллективное и международное сотрудничество, как и сотрудничество общественного и частного сектора.