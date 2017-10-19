HP представила рабочую станцию HP ZBook x2 с отсоединяемой клавиатурой

HP Inc. на конференции Adobe MAX представила HP ZBook x2 – рабочую станцию с отсоединяемой клавиатурой, сочетающую мобильность с высокой производительностью. HP ZBook x2 поможет художникам, дизайнерам и профессионалам в сфере обработки изображений раскрыть все возможности Adobe Creative Cloud и других специализированных приложений.

В начале 2017 года уже были представлены новые ПК HP с отсоединяемой клавиатурой – HP Spectre x2 и HP Elite x2. Рабочая станция HP ZBook x2 предназначена для творческих профессионалов и органично дополняет эту триаду.

«Первая в мире рабочая станция с отсоединяемой клавиатурой имеет все необходимое, чтобы помочь художникам и дизайнерам претворять в жизнь творческие идеи, — сказала Гвен Кобл (Gwen Coble), директор направления рабочих станций, тонких клиентов, решений для розничной торговли и иммерсивных вычислений в регионе EMEA, HP Inc. — HP ZBook x2 станет идеальным устройством, ускоряющим творческий процесс, поскольку эта рабочая станция отличается исключительной мощностью, производительностью и простотой использования. С HP ZBook x2 творческие люди смогут эффективно заниматься тем, что у них выходит лучше всего: воплощать в жизнь новые идеи, чтобы делать окружающий мир лучше».

HP ZBook x2 оснащена четырехъядерным процессором Intel Core, объем ее памяти в два раза превосходит объем памяти других ПК с отсоединяемой клавиатурой, графический адаптер Quadro повышает производительность графики на 73% в сравнении с Surface Pro. Бесшумная система охлаждения с двумя активными вентиляторами эффективно отводит тепло от мощной видеокарты и процессора.

Специально для людей, занимающихся цифровым творчеством, включая пользователей Adobe, HP разработала систему горячих клавиш HP Quick Keys, которая учитывает особенности разных приложений и позволяет использовать 18 различных сочетаний кнопок.

«Цель Adobe — ускорить творческий процесс. Платформа Creative Cloud помогает нам внедрять в свои приложения мощные инновационные решения и облачные сервисы, поддерживаемые Adobe Sensei, чтобы каждый наш клиент смог полностью использовать все преимущества искусственного интеллекта, — сказал Мала Шарма (Mala Sharma), вице-президент и генеральный менеджер Creative Cloud Product, Marketing and Community. — В компании Adobe очень довольны сотрудничеством с HP, и мы уверены, что такое сотрудничество и в дальнейшем будет расширять творческие возможности, предоставляя пользователям Creative Cloud еще больше свободы для самовыражения в любое время и в любом месте».

HP ZBook x2 гарантирует производительность как при рукописном вводе, так и в режиме док-станции. HP ZBook x2 может работать в одном из четырех режимов: ноутбук, без подключения к док-станции, с подключением к док-станции и планшет.

В режиме ноутбука HP ZBook x2 представляет собой мощную мобильную рабочую станцию с клавиатурой от HP ZBook Studio. Без подключения к док-станции это устройство позволяет пользователям создавать контент на планшете, используя точное и экспрессивное перо для рукописного ввода от HP и сохранив при этом полный доступ ко всем сочетаниям горячих клавиш через Bluetooth-клавиатуру. При подключении к док-станции HP ZBook x2 может выводить изображение на два дополнительных дисплея с разрешением 4К, а общее количество подключаемых дисплеев достигает пяти. В режиме планшета устройство сохраняет полноценную производительность графики, чтобы пользователи могли свободно выражать свои идеи, благодаря мощному графическому процессору NVIDIA.

Удобное перо для рукописного ввода дает возможность творить без перерыва, оно не нуждается в подзарядке. Это устройство разработано HP на базе технологии Wacom EMR. Оно четко реагирует на малейшее движение руки художника. Рабочая станция HP ZBook x2 поддерживает 4 096 уровней чувствительности к силе нажатия, реагирует на наклон в любом направлении, а также позволяет работать со специальным ластиком.

HP ZBook x2 относится к линейке безопасных и удобных в управлении мобильных рабочих станций, поддерживая HP Sure Start Gen3 для защиты BIOS, TPM 2.0 для аппаратного шифрования учетных данных, а также безопасную аутентификацию через Smart Card Reader и набор приложений HP Client Security Suite Gen3 для защиты данных и устройства, с системой распознавания лиц и считывателем отпечатков пальцев.

HP ZBook x2 сочетает мобильность и высокую производительность. Рабочая станция выполнена в корпусе из алюминия и литого магния. Вес устройства в режиме планшета начинается от 1,6 кг, а толщина — 14,6 мм. В режиме ноутбука эти показатели стартуют от 2,2 кг и 20,3 мм соответственно. HP ZBook x2 оснащается мультисенсорным дисплеем диагональю 14 дюймов с разрешением 4K, а опциональный 10-битный дисплей HP DreamColor откалиброван на 100% диапазона Adobe RGB. HP ZBook x2 использует отсоединяемый дисплей с противобликовым сенсорным экраном, который позволяет работать при любом освещении. На рабочем столе это устройство можно подключить к двум дисплеям с разрешением 4К через док-станцию HP ZBook Dock с поддержкой Thunderbolt 3 (продается отдельно или в качестве дополнительной опции).

Эта рабочая станция может работать от батареи до 10 часов, а зарядка до 50% занимает всего 30 минут. HP ZBook x2 поддерживает IntelTurbo Boost до 4,2 Ггц и оперативную память 32 ГБ с двумя каналами для повышенных нагрузок, например, при работе с несколькими слоями в Photoshop. Накопитель HP Z Turbo Drive может работать в 6 раз быстрее твердотельных дисков SATA и в 21 раз быстрее традиционных жестких дисков. HP ZBook x2 можно оснастить PCIe-накопителями объемом до 2 ТБ. Кроме того, в ней присутствует полноразмерный разъем для карт SD, что по достоинству оценят профессиональные фотографы. С помощью док-станции или портов Thunderbolt 3 устройство HP ZBook x2 поддерживает передачу крупных файлов с камер, внешних устройств хранения, телефонов и прочих периферийных устройств.

HP ZBook x2 прошла множество сертификационных испытаний, а благодаря применению решений от лучших мировых разработчиков ПО, включая Adobe и Autodesk, ее производительность возрастает дополнительно.

HP ZBook x2 поступит в продажу в России в январе 2018 года.