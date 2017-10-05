Oracle предоставляет сквозной искусственный интеллект во всех слоях облака

Oracle анонсировала облачный сервис Oracle AI Platform Cloud Service, который поможет разработчикам быстро создавать и развертывать передовые корпоративные сервисы с ИИ. Используя этот новый облачный сервис, организации смогут воспользоваться преимуществами глубокого обучения, чтобы лучше понимать корпоративные данные, преобразовывать корпоративные бизнес-процессы и пользовательский опыт.

Oracle может предложить столь всеобъемлющий подход к ИИ, встраивая искусственный интеллект в свои приложения, обеспечивая среду разработки ИИ в сочетании с инфраструктурой мирового класса для выполнения специализированных рабочих нагрузок.

Сложность и ресурсы, необходимые для создания полной среды для работы с современными алгоритмами машинного обучения, могут многих отпугивать. С этим анонсом Oracle дает разработчикам и специалистам по данным возможность быстро и легко создать безопасную масштабируемую среду для новых моделей глубокого обучения в облаке. Облако Oracle Cloud уникально спроектировано так, чтобы упростить обучение модели, используя важные корпоративные данные клиентов и функционируя на основе ведущих в отрасли высокоскоростных сетей, объектных хранилищ и графических процессоров. Экземпляры Oracle AI Platform Cloud предлагаются с уже установленными знакомыми разработчикам библиотеками, инструментами и средами глубокого обучения, в том числе Caffe, Jupyter Notebook, Keras, NymPy, scikit-learn и TensorFlow. Специалисты по машинному обучению также имеют доступ к объектному хранилищу Oracle Object Store и могут легко подключаться к существующим кластерам Spark/Hadoop.

«ИИ потенциально может оказать большее влияние на трансформацию предприятий, чем любая другая технология в новейшей истории, - отметил Амит Завери, старший вице-президент по разработке продуктов Oracle Cloud Platform. - Oracle занимает уникальную позицию для внедрения ИИ во все слои облака, что позволит клиентам открыть для себя критически важные зависимости в своих корпоративных данных и раскрыть их потенциал, чтобы повысить производительность, эффективность и осведомленность организации».

Oracle AI Platform Cloud Service работает в Oracle Cloud Infrastructure - облачной инфраструктуре мирового класса, оптимизированной для максимального быстродействия, наилучшего соотношения цены и производительности при выполнении специализированных приложений глубокого обучения. Отличительной особенностью данной инфраструктуры являются NVMe флэш накопители и лучшие в своем классе графические процессоры с 25 гигабитной сетью для экстремальной производительности. В отраслевом стандартном тесте Oracle продемонстрировала вдвое лучший результат, чем самый большой GPU экземпляр в Azure, и в 2,4 раза лучшее соотношение цены и производительности, чем самый близкий эквивалент в AWS. Oracle AI Platform Cloud Service включает в себя GPU Bare-Metal Shape: 2x Tesla P100 GPU, основанные на архитектуре Pascal от Nvidia, и вскоре будет поддерживать новые графические процессоры Volta, использующие до 8 GPU.

После обучения моделей разработчики могут использовать богатый набор PaaS-сервисов от Oracle для разработки приложений со встроенным ИИ.

Oracle также анонсировала новые адаптивные интеллектуальные приложения - Adaptive Intelligent Apps, которые позволяют пользователям во всей организации быстро и легко задействовать самые мощные современные бизнес-приложения на базе ИИ. Встраивая возможности ИИ непосредственно в существующие облачные приложения Oracle, в том числе Oracle Enterprise Resource Planning Cloud, Oracle Human Capital Management Cloud, Oracle Supply Chain Management Cloud и Oracle Customer Experience Cloud Suite, Oracle устраняет необходимость в дополнительной интеграции или в других дорогостоящих и требующих значительного времени процессах.

Oracle Adaptive Intelligent Apps используют аналитику Oracle Data Cloud - крупнейшей в мире независимой рыночной площадки данных с коллекцией из более 5 миллиардов глобальных ID потребителей и бизнес-пользователей и более 7,5 триллионов точек данных, собираемых ежемесячно. Применяя передовые достижения науки о данных и машинное обучение для обработки данных Oracle в масштабе web и собственных данных организации, новые адаптивные интеллектуальные приложения могут реагировать, обучаться и адаптироваться в режиме реального времени на основе исторических и динамических данных клиентов.

Комплексный подход Oracle позволяет клиентам быстро использовать передовые технологии машинного обучения для трансформации бизнес-процессов. Помимо Oracle AI Platform Cloud Service, Oracle внедряет готовые к использованию возможности ИИ и машинного обучения в сервисы SaaS, PaaS и IOT от Oracle, включая когнитивный ИИ, аналитику, сервисы данных, управление ИТ и обеспечение безопасности. Добавление машинного обучения и когнитивных взаимодействий к традиционным бизнес-процессам и приложениям позволяет значительно улучшить пользовательский интерфейс и повысить производительность.

Другие новые решения и сервисы на основе ИИ, которые объявлены или представлены в Oracle OpenWorld.

Oracle Mobile Cloud включает диалоговый ИИ с использованием ботов для автоматизации взаимодействия с человеком с применением естественного языка, настроений, речи, изображений и машинного обучения.

Oracle Autonomous Database Cloud включает машинное обучение для самоуправления и самовосстановления хранилищ данных и OLTP-нагрузок, а также для повышения безопасности и надежности.

Oracle Analytics Cloud позволяет аналитикам использовать методы машинного обучения, чтобы лучше визуализировать данные и понимать зависимости, не становясь для этого разработчиком.

Oracle Security and Management Cloud включает встроенное машинное обучение для автоматизации обнаружения, предотвращения угроз и реагирования на нарушения безопасности, аномалии производительности и уязвимости.