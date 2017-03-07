Asus представила новый смартфон ASUS ZenFone 3 Zoom. Цена, фото

Asus представила новый смартфон Asus ZenFone 3 Zoom. Новинка выполнена в тонком корпусе, оснащена 5,5-дюймовым экраном, мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч и двойной камерой.

Новый Asus ZenFone 3 Zoom обладает поддержкой профессионального формата файлов RAW, который позволяет сохранять высокое качество изображения при обработке, так как содержит в себе максимальное количество необработанных данных, полученных с матрицы камеры при съемке. Это значит, что, если кадр получился слишком темным или слишком светлым, то при обработке пользователь может вернуть потерянные детали изображения без ухудшения качества, по сравнению с редактированием файлов в формате JPEG. Поддержка формата RAW будет доступна с обновлением до Android 7.0 (Nougat).

Новый смартфон Asus ZenFone 3 Zoom оснащается высококачественным 5,5-дюймовым экраном с невероятной яркостью (500 кд/м2) и разрешением Full-HD (1920x1080 пикселей), изготовленным по технологии AMOLED, наделяющей его высочайшим уровнем контраста и расширенным цветовым охватом (более 100% цветового пространства NTSC). Благодаря функции фильтрации синего цвета глаза пользователя будут меньше уставать при длительном использовании смартфона. Кроме того, ZenFone 3 Zoom стал одним из первых смартфоном в мире, для защиты экрана которого используется стекло нового поколения Corning Gorilla Glass 5. Его стойкость к повреждению при падении увеличилась на 70% по сравнению с версией прошлого поколения. Закругленные края экрана обеспечивают комфортный хват тонкого алюминиевого корпуса. В ZenFone 3 Zoom также имеется встроенный сканер отпечатков пальцев, удобно расположенный на задней панели смартфона, благодаря чему можно мгновенно разблокировать устройство.

Основная камера Asus ZenFone 3 Zoom построена на базе 12-МП матрицы Sony IMX362 с крупными пикселями (1,4 мкм) и имеет широкоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 25 мм и диафрагмой f/1.7. Вторая камера обладает тем же разрешением (12 МП), оптическим 2,3х увеличением и общим 12х увеличением. В режиме ручной настройки камеры ZenFone 3 Zoom дает возможность почувствовать себя профессиональным фотографом, управляя множеством различных параметров, таких как выдержка (от 1/16000 секунды до 32 секунд), резкость, баланс белого, экспокоррекция, светочувствительность, режим замера экспозиции. Кроме того, новый ZenFone 3 Zoom предоставляет пользователю возможность моментального переключения между фокусным расстоянием 25 и 59 мм.

Смартфон Asus ZenFone 3 Zoom

Программно-аппаратный комплекс Asus SuperPixel в сочетании с ярким объективом и фотосенсором с крупными пикселями увеличивают светочувствительность камеры в несколько раз, позволяя делать качественные снимки в условиях низкой освещенности и даже ночью.

В Asus ZenFone 3 Zoom реализована улучшенная система тройной автофокусировки ASUS TriTech+. В зависимости от условий съемки она автоматически выбирает из трех систем фокусировки наиболее подходящий способ наведения камеры смартфона на резкость — улучшенную фазовую Dual Pixel, следящую или лазерную фокусировку второго поколения. Время фокусировки составляет всего 0,03 секунды, даже при съемке движущихся объектов.

Теперь каждый пиксель светочувствительной матрицы камеры содержит пару фазовых датчиков фокусировки, сравнение сигнала которых позволяет быстро и точно определить, находится ли объект в фокусе. Поскольку все 12 миллионов пикселей фотосенсора участвуют в наведении камеры на резкость, то фокусировка по всему полю кадра происходит максимально быстро и точно, даже для движущихся объектов или в условиях слабой освещенности. Лазерная автофокусировка второго поколения работает на трехкратно большем расстоянии по сравнению с предыдущей версией и отлично подойдет для съемки объектов, расположенных на расстоянии до 1,5 метров от камеры.

Смартфон Asus ZenFone 3 Zoom

Система непрерывной следящей автофокусировки применяется для фото- и видеосъемки движущихся объектов. Принцип работы данного режима основан на анализе движений объектов и предугадывании, где он окажется в следующее мгновение, и установке фокуса в эту точку.

При съемке видео с разрешением 4K/Ultra-HD (3840 x 2160 пикселей) камера ASUS ZenFone 3 Zoom использует высокоточную систему непрерывной следящей автофокусировки.

Новый ZenFone 3 Zoom также обладает всеми технологиями, используемыми в камерах смартфонов серии ZenFone 3. Четырехосевая система оптической стабилизации изображения (OIS) и трехосевая электронная стабилизация (EIS) распознают колебания и вибрации смартфона и позволяют получать четкие снимки и плавные видеоролики. Благодаря датчику цветокоррекции, который определяет в кадре объекты с нестандартным освещением, становится возможным делать снимки с максимально естественной цветопередачей. В режиме супер-разрешения ZenFone 3 Zoom делает сразу четыре снимка с разрешением 12 мегапикселей, а затем объединяет их в одну фотографию, четкость которой будет эквивалентна 48-мегапиксельному изображению.

Asus ZenFone 3 Zoom обладает 19 специальными режимами с предустановленными настройками, подходящими для различных сценариев съемки.

Новый Asus ZenFone 3 Zoom обладает одним из самых емких аккумуляторов (5000 мАч) среди всех смартфонов на рынке и самым емким аккумулятором в мире в своем классе. Несмотря на свои компактные размеры и мощный, но энергоэффективный 64-битный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, изготовленный по технологии 14-нм, смартфон позволяет записывать видео в формате 4K длительностью более 6 часов. Также он способен продержаться без подзарядки до 42 дней в режиме ожидания.

Благодаря небольшой толщине (всего 7,9 мм) и малому весу (170 граммов) новый Asus ZenFone 3 Zoom стал самым тонким и легким смартфоном в мире с аккумулятором емкостью 5000 мАч. Помимо этого, смартфон может выступать в качестве высокоскоростного мобильного зарядного устройства для других гаджетов.

Продажи Asus ZenFone 3 Zoom начнутся в магазинах техники и электроники «Связной» и фирменных магазинах ASUS. Смартфон появится в продаже с 7 марта по цене 29990 рублей. Для нового смартфона Asus ZenFone 3 Zoom предлагается ряд аксессуаров: мобильный аккумулятор ZenPower Ultra по цене 4990 рублей, защитные чехлы Bumper Case – по цене 1290 рублей, а также премиальные наушники ZenEar S, позволяющие слушать музыку в высоком разрешении, по цене 2290 рублей.