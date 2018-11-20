Кто заработает на 5G

Стандарт 5G, мобильный интернет вещей и будущее российского телекома стали ключевыми темами, обсуждаемыми экспертами рынка. О том, каковы реальные сроки коммерческого развертывания 5G в России и в мире, какие выгоды принесет новый стандарт связи конечным пользователям и бизнесу, а также о перспективах рынка интернета вещей CNews поговорил с Алексом Синклером (Alex Sinclair), главным техническим директором Глобальной ассоциации операторов GSM (GSMA).

CNews: Что первично в истории с 5G – технология, которая будет стимулировать спрос или запросы бизнеса на эту технологию?

Алекс Синклер: Что касается технологий, то они уже давно разрабатываются и их внедрение, развертывание сетей займет какое-то время, я думаю, около 3–5 лет. Относительно спроса – мы очень хорошо его понимаем. Все знают, что такое широкополосный мобильный доступ. Сейчас он отлично работает на 4G, но на 5G будет работать еще лучше.

Но действительно большого спроса на технологии 5G мы ожидаем от бизнеса, со стороны промышленного интернета вещей. Это пока молодой, но активно растущий сегмент, и он действительно заинтересован в появлении тех возможностей, которые предложит новый стандарт связи. Так что стремление здесь обоюдное.

CNews: И все же, по поводу спроса. Вендоры телеком-решений уверены в том, что спрос на технологию есть. В то время, как российское правительство, например, отложило запуск 5G еще на год, мотивируя свое решение именно недостатком спроса. Кто же прав?

Алекс Синклер: Разумеется, вендоры, такие как Cisco, Nokia, будут говорить о возможностях и предсказывать высокий спрос. Но я также вижу очень большой интерес к 5G и в других отраслях. Хотя говорить о конкретных результатах, о той прибыли, которую принесут технологии, пока еще очень рано. По крайней мере, не имеет смысла до тех пор, пока не будут проработаны бизнес-модели.

Фото: GSMA Алекс Синклер: B2B-решения на базе 5G – это уже не продажа одного конкретного продукта конечному потребителю. Это предложение очень большого числа разнообразных решений самым разным заказчикам.

Что касается планов российского правительства, я не думаю, что задержка на старте будет критичной. Важен не тот день, когда вы запустите первую 5G-сеть, а тот момент, когда начнется ее массовое использование. Я не думаю, что Россия сильно опоздает, если активное внедрение технологий начнется к 2024 году, например.

CNews: Очевидно, что 5G – это именно B2B-история. Так что же должно сформировать спрос бизнеса на эти технологии? Что будет его стимулировать в России?

Алекс Синклер: Во всей этой истории большое значение имеют кейсы, примеры ранних внедрений. Это могут быть истории успеха из области производства, транспорта, логистики. Чем больше будет таких примеров, тем убедительнее будет выглядеть технология, тем быстрее будет расти спрос.

Это во многом задача операторов – чем быстрее они начнут реализовывать проекты с игроками из разных отраслей, тем быстрее появится интерес. Я не вижу здесь никакой особой специфики для России или любой другой страны – это работает одинаково везде.

Хороший пример подает Германия – там действительно стараются ускорить этот процесс. Там разработана стратегия Индустрии 4.0, за которой стоят крупные компании, такие как Siemens, Bosch. Они действительно проводят большую работу по продвижению технологий интернета вещей, которые лягут в основу спроса на 5G. Но эта работа займет у них еще несколько лет.

CNews: На западе мы наблюдаем рост спроса на 5G. Каковы реальные сроки коммерческого внедрения этой технологии?

Алекс Синклер: Первыми, безусловно, будут США. Они уже начали локальные развертывания 5G-сетей. Там развитие 5G тщательно регулируется государством, как часть национальной программы, политики. Следующей страной будет Китай, он ненамного отстает от США, мы даже можем прогнозировать, что в какой-то момент между ними начнется гонка. Но в любом случае, для любой страны этот процесс растянется на несколько лет.

В Европе пока только объявлены многочисленные намерения разворачивать сети 5G, но реализаций мы еще не видим. Полагаю, что серьезного развертывания сетей стоит ждать где-то между 2021–2025 годами. Европа, конечно, будет отставать, вопрос только в том, как сильно. Безусловно, я сейчас говорю не о заявлении «У нас есть 5G», а том моменте, когда у большинства граждан страны будет свободный доступ к сетям пятого поколения.

CNews: Какие препятствия к развертыванию сетей 5G вы можете назвать применительно к России?

Алекс Синклер: Я полагаю, что помимо известной проблемы с выделением частотного диапазона, есть серьезная проблема со стоимостью частот. Некоторые европейские страны уже имеют опыт проведения аукционов частот для 5G, и разница в стоимости там достигает нескольких десятков раз.

CNews: А можно ли примерно предположить, как быстро вложения в 5G окупятся для операторов?

Алекс Синклер: Это очень сложный вопрос. Возможностей для быстрого возврата инвестиций довольно много. Спрос на услуги ШПД растет экспоненциально, 5G повысит скорость передачи данных, и мы сможем предлагать конечным пользователям еще больше новых, разнообразных услуг.

Если говорить о B2B-решениях, об интернете вещей – это очень сложный проект. И с точки зрения дохода, и с точки зрения расходов. Это уже не продажа одного конкретного продукта конечному потребителю. Это предложение очень большого числа разнообразных решений самым разным заказчикам.

Россия, я полагаю, пойдет примерно тем же путем, что и другие страны. Российские операторы достаточно продвинуты, они уже диверсифицируют свои бизнесы, насколько это возможно: присматриваются к интернету вещей, принимают участие в проектах создания Умных городов и так далее.

Разумеется, в России чуть больше ограничений, например, в отношении частот. Но, как мы помним, похожая ситуация была и при переходе с 3G на 4G. Тем не менее, внедрение 4G в России прошло очень быстро. Я считаю, что все возможно и в этот раз, но многое зависит только от позиции правительства.

CNews: Как технически будет реализована работа интернета вещей в сетях 5G? Появятся ли какие-то новые протоколы ?

Алекс Синклер: 5G – это целый набор стандартов, технологий. Например, если вам нужна высокая частота с низкой задержкой, то вам нужен 5G New Radio. А если – широкая полоса пропускания с низкой задержкой и долгой работой аккумулятора, это как раз NB-IoT. И этот стандарт будет частью 5G.

В России сеть интернета вещей на базе NB-IoT уже работает в нескольких городах. Я думаю, что процесс ускорится, и к 2025 году примерно две трети решений интернета вещей будут работать на NB-IoT, а остальные, например, на LoRa-WAN.

CNews: Насколько в целом российский рынок интересен западным игрокам?

Алекс Синклер: Очень интересен. Это огромный и очень продвинутый рынок. Операторы предлагают довольно широкий спектр услуг, они уже успели значительно диверсифицироваться. Российские аналоги западных соцсетей и мессенджеров очень привлекательны для западных партнеров.