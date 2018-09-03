Исследование: участники судебных процессов дали оценку электронному правосудию в Москве

Центр современных исследований «ПроРесеч» и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовали итоги исследования уровня удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых судами общей юрисдикции г. Москвы. Участниками исследования стали сотрудники судов, профессиональные участники судебных процессов (прокуроры, адвокаты, юристы), а также обычные граждане.

Напомним, что 1 января 2017 года в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы была сдана в промышленную эксплуатацию 1 очередь «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ), а 1 января 2018 года - вторая очередь системы. В ее состав вошли интернет-портал для граждан и государственных ведомств, внутренний портал для сотрудников аппаратов судов, подсистемы межуровневого и межведомственного взаимодействия, аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеоконференцсвязи с СИЗО Москвы, «Электронное дело», «Электронный архив», информационно-аналитическая подсистема (ИАП), центр обработки данных (ЦОД) и пр. Кроме того, Мосгорсуд и районные суды Москвы получили возможность обмениваться электронными материалами дел с различными московскими ведомствами. В их числе — Прокуратура г. Москвы, Главное следственное управление Следственного комитета по г. Москве, ФГУП «Почта России», Управления Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства по г. Москве, Управление ФСИН России по г. Москве и СИЗО, Департамент ЖКХ города Москвы и Управление Судебного департамента в г. Москве.

Авторы исследования провели опрос более 900 человек в два этапа. Первый из них был организован в начале 2017 г., когда участники исследования только начали знакомиться с КИС СОЮ, второй – в конце 2017 г. и первой половине 2018 г., когда стали заметны первые эффекты от использования новой системы.

Как изменилась работа московских судов

Результаты исследования свидетельствуют о том, что по мере освоения КИС СОЮ участники судебных процессов все чаще отмечают положительные изменения в работе судебной системы – на первом этапе об этом говорили 25%, а спустя полгода – уже 29% респондентов. Также на 5 процентных пунктов увеличилось число положительных ответов на вопрос об эффективности судебной системы – в ходе итогового опроса положительную оценку дали 41% участников исследования против 36% ранее.

Внедрение КИС СОЮ привело к изменению списка основных проблем, с которыми сталкиваются участники исследования. Если на старте работы системы самыми актуальными из них были организация судопроизводства и документооборота (36%), уровень заработной платы сотрудников судебной системы (30%) и межведомственное взаимодействие (23%), то в ходе второго этапа опроса в топ-3 вошли уровень заработной платы (33%), организация судопроизводства и документооборота (31%) и материально-техническая обеспеченность суда (22%).

Авторы исследования попросили респондентов отдельно оценить работу Мосгорсуда и районных судов Москвы. Число положительных оценок за полгода использования КИС СОЮ увеличилось на 2 п.п. и составило 28%. Особенно заметно это стало для самих работников судов – число респондентов этой категории, давших положительный ответ на вопрос, достигло 46% против 38% ранее. С точки зрения рядовых граждан, в работе московских судов произошли и положительные, и отрицательные изменения (32%, рост на 7 п.п.). Также участники исследования стали чаще говорить об эффективности работы московских судов (44%, рост на 5 п.п.). Показательно, что такое мнение, в первую очередь, высказали представители судов (72%, рост на 17 п.п.).

Нерешенные проблемы

В списке наиболее актуальных моментов, с которыми по-прежнему сталкиваются все участники судебных процессов, – сроки рассмотрения дел (58 баллов из 100 возможных), документооборот в судопроизводстве (56 баллов), ознакомление с материалами дела в электронном виде (56 баллов), большое количество запросов от сторон – участников процесса (51 балл), межведомственное взаимодействие (51 балл).

«Главная проблема, на которую указывают работники судов, – это, с одной стороны, нехватка рабочих рук, с другой, нехватка квалификации у приходящих новых сотрудников, – говорится в исследовании. – Корень проблемы – в непривлекательных с финансовой точки зрения условиях труда. Во-первых, заместить вакансии в судах сложно. Во-вторых, на работу приходят неопытные и часто слабо подготовленные работники, на обучение которых тратится время и силы. Получив опыт, они уходят в другие места, то есть используют суды как карьерный трамплин. Людей не хватает, а на тех, кого можно нанять, нельзя положиться».

Из-за высокой загрузки происходят задержки, что вызывает недовольство со стороны участников судебных процессов. Они ставят судам в вину формальное отношение, отсутствие индивидуального подхода к делам, поверхностное рассмотрение вопросов. Причем если профессиональные участники привыкли и приспособились к этим нюансам, и отсрочки и «волокиту» воспринимают как неотъемлемую часть рабочего процесса, то у рядовых граждан это вызывает недовольство.

Большой блок проблем, о которых говорят сотрудники судов, связан с материально-технической базой. Эти проблемы значительно осложняют работу на фоне нерешенного кадрового вопроса. Во-первых, участники организованных в ходе исследования фокус-групп отмечали сложности с хранением архивов бумажных дел. Здания судов часто не располагают достаточными площадями – хранилища переполняются, страдает организация хранения. Это, в свою очередь, создает проблемы при поиске бумажных дел в архивах. В ее решении теоретически помогли бы электронные архивы, однако сотрудники отмечают, что пока эту проблему не решить – хранить и предоставлять документы на бумажном носителе они обязаны по закону. Хранение участники называли одним из самых проблемных моментов в судопроизводстве.

Также сотрудники судов сталкиваются с проблемой нехватки и быстрого устаревания техники, например, с несоответствием технических характеристик компьютеров новому программному обеспечению, с нехваткой копировальной техники и пр. Отдельная проблема связана с организацией закупок. Не всегда есть возможность оперативно получить требующуюся оргтехнику, поддержку, даже расходные материалы.

Вместе с тем, внедрение КИС СОЮ помогло существенно улучшить ситуацию. Так, по итогам второго этапа опроса уровень актуальности целого ряда проблем понизился. Среди них – взаимодействие между судами различных уровней (44 баллов, снижение на 7 баллов), коммуникация внутри суда и между судами по общим отраслевым вопросам (39 баллов, снижение на 7 баллов), доступность для пользователей информационных систем, их работоспособность и надежность (49 баллов, снижение на 5 баллов).

Как работает КИС СОЮ

Участники исследования достаточно высоко оценили КИС СОЮ – за полгода эксплуатации уровень удовлетворенности работой всех ее компонентов увеличился в среднем на 10–20 баллов. Наиболее высокие оценки получили внешний интернет-портал МГС и районных судов г. Москвы (63 балла), внутренний портал МГС и районных судов г. Москвы (61 балл), информационно-аналитическая подсистема (61 балл), обеспечение возможности организации сеансов видеоконференцсвязи с исправительными учреждениями ФСИН России (60 баллов).

69% участников исследования отметили удобство использования автоматизированной системы для решения повседневных задач. Большинство из них положительно оценили перспективы ее использования – среди сотрудников аппарата суда такое мнение высказали 67% (рост на 5 п.п.), среди профессиональных участников судебных процессов – 70% (рост на 27 п.п.). 73% рядовых граждан считают удобным интернет-портал МГС, 62% – информационные киоски и терминалы в зданиях суда, 67% – систему «Электронное дело». 51% из них уверены, что по итогам окончательного внедрения КИС СОЮ качество работы районных судов улучшится. Напомним, что исследование проводилось до завершения проекта.

Наиболее актуальными автоматизированными системами для работы судов по итогам исследования являются внешний интернет-портал МГС и районных судов г. Москвы (70 баллов), информационно-аналитическая подсистема (66 баллов), единое хранилище судебных документов и дел с технологией штрихкодирования (63 балла), автоматизация функций архива для судов г. Москвы (63 балла), внутренний портал МГС и районных судов г. Москвы (62 балла), обеспечение возможности организации сеансов видеоконференцсвязи с исправительными учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний России (61 балл).

Группировка подсистем на основе оценок участников фокус-групп





Источник: ВЦИОМ, ЦСИ «ПроРесеч», 2017

Внедрение системы автоматизации с точки зрения всех участников исследования – необходимость, говорится в исследовании. Во-первых, автоматизация сегодня воспринимается уже как норма. Существует много удачных примеров, таких как клиентские сервисы банков или МФЦ, а в судебной системе – арбитражный суд. Оценивая судебную систему и ее автоматизацию участники фокус-групп апеллировали в том числе и к этим примерам как к лучшим практикам. Во-вторых, автоматизация видится непосредственным ответом на многие озвученные проблемы.

Главное преимущество автоматизации в глазах сотрудников судов и, соответственно, запрос к ней, – это экономия их времени, возможность более эффективно справляться с потоком. Востребована, по сути, автоматизация всего рутинного труда, в особенности, тех аспектов работы, в которых из-за человеческого фактора не избежать ошибок: от печати конвертов для почтовых отправлений до автоматической замены бланков, шаблонов документов при вступлении в силу изменений. Для профессиональных участников судебных процессов автоматизация означает возможность минимизировать бюрократическую волокиту и ускорить процессы, избежать ошибок, связанных с человеческим фактором, облегчить свой труд, связанный с подготовкой документов и дальнейшими операциями с ними.