Как выбрать провайдера облачных сервисов

По данным иследования Gartner, мировой рынок облачных услуг, предоставляемых через общедоступные дата-центры, в 2016 г. вырос на 20%. Основной причиной роста стало увеличение спроса на IaaS-решения – перевод ИТ-инфраструктуры в облако – их продажи поднялись на 56%. Впечатляющие результаты продемонстрировал также сегмент SaaS – рынок таких услуг увеличился на 23%. По словам директора по исследованиям Gartner Сида Нага (Sid Nag), компании выбирают облачные решения за их гибкость, масштабируемость, инновационность, возможности для роста бизнеса и сокращения расходов.

Российский облачный рынок в целом развивается в рамках мировых трендов. Согласно данным IDC Russia Cloud Service Market в 2016 г. он вырос на 20,1%. Около 86,8% его занимают публичные облака. Самыми востребованными сервисами являются SaaS (63,4%) и IaaS (28,3%). В 2017 г. аналитики ожидают дальнейшего роста облачного рынка в основном за счет активного развития IaaS.

Почему облака?

Рост спроса на облачные сервисы не случайно совпал по времени с периодом спада экономики не только в мире, но и в России. Компании вынуждены были перейти в режим жесткой экономии и сконцентрироваться на сокращении затрат. И облачные сервисы, позволяющие отказаться от капитальных расходов и дополнительных затрат на ИТ-специалистов и потреблять необходимые бизнесу ресурсы по модели Pay as You Go (оплата по факту использования), пришлись здесь как нельзя кстати.

Наиболее крупными игроками мирового облачного рынка являются Amazon, Google и Microsoft. Именно их мощностями пользуется бизнес для размещения своих бизнес-приложений и данных. В России все большую популярность завоевывают облачные сервисы, предоставляемые крупнейшими операторами связи, которые предлагают клиентам полный пакет услуг «из одних рук» – это и облачное хранилище, и каналы доступа к нему и развитые средства информационной безопасности.

Не все ЦОДы одинаковы

Одним из ключевых параметров при выборе провайдера облачных услуг является качество ЦОДа, из которого они будут предоставляться. Например, недавно построенный в Ярославле ЦОД компании «Билайн» имеет модульную структуру, т.е. состоит из нескольких независимых блоков, по сути, независимых ЦОДов, которые работают параллельно, но могут при необходимости отключаться друг от друга. Таким образом, любые работы по замене оборудования в одном из блоков никоим образом не сказываются на качестве предоставляемых оператором услуг. Реализовать такую структуру ЦОДа компания «Билайн» смогла потому, что его здание проектировалось и строилось «с нуля» в соответствии с поставленной задачей. Его конструкция позволяет быстро наращивать мощность центра обработки данных и обеспечивать непрерывность предоставления сервисов.

На сегодняшний день в Ярославском ЦОДе «Билайн» более 1400 стоек, к каждой из которых подведена оптика

ЦОД «Билайн» соответствует нормам резервирования по уровню надежности Tier III по классификации Uptime Institute. Связь с внешним миром обеспечивают 4 независимые оптические линии данных, выходящих на разные магистральные направления. За непрерывность электропитания отвечают 2 независимые линии подачи электроэнергии, а также двойное резервирование электропитания с помощью мощных дизель-генераторов. Система охлаждения Free Cooling, использующая окружающий воздух большую часть времени, снижает нагрузку на кондиционеры. Кроме того, ЦОД оснащен высококлассным оборудованием. На сегодняшний день в Ярославском ЦОДе «Билайн» более 1400 стоек, к каждой из которых подведена оптика.

Как сделать правильный выбор

Корпоративные клиенты «Билайн» с 2016 г. пользуются частным облаком оператора в виде виртуального ЦОДа с выделенными вычислительными ресурсами, системой хранения данных, внутренней сетью и портом WAN-доступа для подключения сопутствующих услуг связи. Компания обеспечивает эксплуатацию облачной платформы и предоставляет клиенту удобный портал управления виртуальными машинами, виртуальными сетями и прочими компонентами частного облака. И все это в рамках единого SLA, включающего в себя соглашения о качестве работы ЦОДа и каналов связи.

При этом созданная оператором инфраструктура фактически сводит к нулю риски простоя сервисов, обусловленные не только работой ЦОДа, но и доступностью каналов передачи данных. Также клиенты «Билайн» полностью снимают с себя обязанность решения вопросов информационной безопасности и обеспечения соответствия требованиям регуляторов – это также остается в ведении провайдера.

Немаловажно и то, что клиенты оператора получают быстрый и удобный доступ к своему облаку. Они могут самостоятельно работать с ИТ-сервисами через портал – автоматически увеличивать или уменьшать потребляемые ресурсы, контролировать нагрузку, администрировать системы и базы данных, делать резервное копирование и многое другое.

Таким образом, выбирая в качестве провайдера облачных услуг оператора связи, заказчик получает целый ряд преимуществ, таких как надежное хранилище данных, каналы связи и виртуальные машины, на которых можно запустить любые сервисы, а также надежную систему информационной безопасности. При этом оператор отвечает за качество предоставления услуги в целом – то есть за отсутствие проблем на любом ее этапе.