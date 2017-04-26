Как построить идеальный офис 2017+

Инфраструктура современного офиса постоянно изменяется. Фактически, неизменным остаётся только стремление к максимизации эффективности, так как субъектам среднего и малого бизнеса в наше время «нужно очень быстро бежать, чтобы просто оставаться на месте». Двадцать лет назад считалось нормальным, что не у каждого сотрудника на предприятии есть компьютер, десять – что не у каждого есть смартфон. Что будет ещё через десять лет предсказать достаточно сложно, но уже сейчас идеализированный офис современного малого предприятия больше похож на «умный» дом. Абсолютно всё в нём взаимосвязано и взаимодействует, чтобы обеспечить максимальную надёжность, безопасность и эффективность обработки информации. Кроме того, на важные позиции выходят эргономика и комфорт сотрудников. И есть смысл поговорить о решениях, которые помогут добиться этих целей.

Интернет и интранет





Интернет достаточно давно стал краеугольным камнем для ведения эффективного бизнеса. Информация правит миром, поэтому каждую секунду в современном офисе передаются и принимаются огромные объёмы данных, проводятся видеозвонки и видеоконференции, проходят презентации и брифинги, контент для которых берётся напрямую из Сети либо передаётся в потоковом режиме через беспроводную сеть. Чтобы справиться с подобной нагрузкой нужно не только качественное подключение к интернету, но и мощное сетевое оборудование. Без современного маршрутизатора вроде ASUS BRT-AC828 с поддержкой до 250 одновременных подключений в диапазонах 5 ГГц и 2.4 ГГц офис может просто задохнуться в потоках информации либо внезапно остаться без доступа к ней в самый неподходящий момент. А с подобным устройством можно будет настроить и общественный доступ к Wi-Fi со страницей авторизации, если это актуально для вашей компании.

Файловый сервер





Крупные корпорации ворочают такими объёмами информации, что многим из них для хранения, обработки и резервного копирования данных нужны огромные серверные помещения в дата-центрах. Для сегмента среднего и малого бизнеса, как правило, достаточно одного или нескольких сетевых хранилищ (NAS). С их помощью можно максимально упростить доступ к общей информации и автоматизировать резервное копирование данных, что крайне важно, т.к. в небольшом офисе потеря данных даже с одного компьютера может привести к очень серьёзным последствиям. Кроме того, сетевые хранилища нового поколения вроде Asustor AS6204T поддерживают аппаратное шифрование, так что даже в случае утери или кражи накопителей из NAS злоумышленникам не достанутся данные компании. Также многие современные сетевые накопители можно напрямую подключить к маршрутизатору и обеспечить доступ к ним с ноутбуков, планшетов и смартфонов сотрудников, что особенно удобно для быстрого обмена информацией.

Видеонаблюдение





Говоря о безопасности, нельзя не вспомнить о системах видеонаблюдения. Современные камеры видеонаблюдения позволяют в любой момент получить информацию о том, что происходит в каждом из помещений офиса. С помощью специального приложения для смартфона руководитель или выделенный сотрудник сможет просматривать данные с подключенных к сети Wi-Fi камер, к примеру, с Ezviz C2mini, в HD-разрешении, даже не находясь в офисе. При этом камера довольно компактная и незаметная, имеет широкий угол обзора (115 °) и режим ночной съемки. Она автоматически включает запись, обнаружив движение в помещении, тем самым обеспечивая безопасность офиса ночью. Многие современные видеокамеры, включая и эту модель, можно прикрепить практически к любой металлической поверхности, используя магнитное крепление, что значительно упрощает их установку и размещение.

Центр печати





Полученную из различных источников информацию необходимо не только хранить, но и обрабатывать. И чем выше скорость обработки этой информации, тем лучше. Современные принтеры и МФУ, к примеру, уже давно превратились из громоздких конструкций со строго ручным управлением в почти полноценные мини-компьютеры. Те же принтеры и МФУ HPOfficeJetPro или EpsonWorkForcePro способны сэкономить сотрудникам офиса огромное количество времени просто за счёт того, что могут печатать документы напрямую с мобильных устройств. Полученные от клиента в мессенджеры документы больше не нужно отправлять на свою рабочую почту, сохранять на локальный диск или как-то ещё обрабатывать, если они нужны прямо сейчас. Аналогично, отсканированные МФУ файлы можно сразу же направить туда, где они нужны, любым удобным сотруднику способом.

Монитор + хаб

Сам компьютер в современном офисе также постепенно отходит от классической формулы «системный блок + монитор + клавиатура и мышь». Крупные поставщики уже достаточно давно предлагают решения формата AIO (всё в одном), состоящие из моноблока «монитор + системный блок» в тонком корпусе, который легко можно перенести в любое удобное место, и беспроводных периферийных устройств. Для офисов, в которых на одном рабочем месте могут трудиться сразу несколько человек посменно, сейчас проще установить качественный монитор с универсальным хабом, к которому каждый сотрудник сможет подключить свой ноутбук, чтобы работать с комфортом и не тратить время на возню с общими документами, учётными записями и доступами к shared-системе. Это же касается и выделенных компьютеров для проведения презентаций или совещаний, к которым, фактически. можно подключить вообще любое внешнее устройство, включая принесенные с собой клиентами планшеты и ноутбуки.





Универсальность важна и для офисных мониторов, хотя здесь есть несколько дополнительных условий. Если обычному сотруднику вполне достаточно качественного монитора с хорошей матрицей, широкими углами обзора, настраиваемой высотой экрана и возможностью повернуть его так, чтобы не портить себе осанку во время работы, для специализированных профессий вроде дизайнеров и инженеров нужны специализированные же устройства. К примеру, Philips BDM4037UW/93 идеально подойдёт для обработки графики или работы в профессиональных приложениях за счёт огромного изогнутого экрана с разрешением 4KUltraHD, способности отображать 1,074 млрд. цветов и поддержке технологии MultiView для работы с контентом сразу из нескольких источников.

Эргономическая мебель





Нужно упомянуть ещё одну очень важную деталь, хотя напрямую с «электронной» составляющей современного офиса она не связана. Речь об эргономике офиса и его составляющих. Руководителю компании намного проще озаботиться покупкой качественной мебели и заменой освещения в офисе на «тёплые» светодиодные лампы (которые, кроме того, снизят затраты на электроэнергию), чем мириться с потерей концентрации сотрудников из-за мигающих галогенных ламп, болей в спине от неудобных стульев и проблем со зрением из-за невозможности нормально разместить монитор на слишком низком/высоком офисном столе. Огромное количество компаний, включая производителей специализированной мебели вроде SAIFOR, готовы превратить современный офис или колл-центр в эргономический рай, так как отлично понимают: человеческий фактор из офиса никуда не денется ещё долгие годы, и только обеспечив нормальные рабочие условия, можно рассчитывать на оптимальную эффективность своих сотрудников и своего бизнеса.