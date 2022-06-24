Обещанное удвоение российского рынка ЦОД откладывается на неопределенный срок

Скорость ввода новых стойко-мест крупнейшими операторами дата-центров сохраняется на уровне 4-5 тыс. в год, что немало, но значительно ниже первоначальных планов. Многие проекты откладываются, а проблемы с поставками оборудования из-за санкций ведут к риску дальнейшего удлинения сроков реализации намеченных проектов. Провайдеры дата-центров оптимистично обещают запустить в 2022–2023 гг. более 20 тыс. новых стойко-мест, что сняло бы существующий дефицит ресурсов ЦОД, однако насколько эти обещания будут выполнены совершенно неясно. Тем не менее, даже при негативном сценарии на рынке коммерческих ЦОД сохранятся нынешние темпы роста на уровне 10-15% в год.

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CNews Analytics: крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России

№ 2021 № 2020 Название компании Количество стойко-мест на 31.12.2021 Количество новых стойко-мест, запущенных в 2021 г. Количество стойко-мест, планируемых к запуску в 2022 г. Количество стойко-мест, планируемых к запуску в 2023 г.
1 1 Ростелеком 13 669 499 3 667 н/д
2 4 DataPro 4 460 1 660 1440 2560
3 2 IXcellerate 4 044 629 2 235 2 836
4 3 Selectel 3 458 430 0 1 600
5 5 МТС 2 883 0 0 1 637

Источник: CNews Analytics, 2022

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Динамика количества стоек у 30 крупнейших провайдеров услуг ЦОД

Нехватка оборудования затормозит, но не остановит запуск новых дата-центров

Доходы крупнейших провайдеров услуг ЦОД в 2021 г. выросли почти на 60%, особенно динамично развивался сегмент облачных сервисов. И даже в турбулентный 2022 г. дата-центры не останутся без средств к существованию: многие облачные провайдеры весной уже повысили цены на свои услуги на 30-60%, в ближайшие годы ожидается плавный рост стоимости услуг colocation, вызванный дефицитом свободных стойко-мест, задержками в запуске новых мощностей и ростом стоимости оборудования.

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Рост цен на colocation будет более плавным, чем на облачные услуги

Доходы провайдеров услуг ЦОД в 2021 г. выросли почти на 60%, особенно динамично развивался сегмент облачных сервисов. И даже в турбулентный 2022 г. дата-центры не останутся без средств к существованию: многие облачные провайдеры весной уже повысили цены на свои услуги на 30-60%, в ближайшие годы ожидается плавный рост стоимости услуг colocation, вызванный дефицитом свободных стойко-мест, задержками в запуске новых мощностей и ростом стоимости оборудования.

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Выручка крупнейших российских провайдеров услуг ЦОД

№ 2021 № 2020 Название компании Выручка в 2021 г., с НДС, ₽тыс. Выручка в 2020 г., с НДС, ₽тыс. Динамика 2021/2020, %
1 1 Ростелеком 31 811 254 17 674 800 80%
2 2 Selectel 5 816 971 3 960 672 47%
3 3 Крок 5 036 934 3 900 919 29%
4 4 IXcellerate 2 689 030 2 182 583 23%
5 6 DataPro 2 175 028 1 782 210 22%

Источник: CNews Analytics, 2022

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Андрей Аксенов
IXcellerate

Андрей Аксенов, IXcellerate: В апреле мы увидели всплеск интереса к услугам colocation

Антироссийские санкции привели к задержке ряда проектов по запуску новых ЦОД, однако они не смогут помешать стратегическим планам по развитию отрасли, уверен генеральный директор оператора коммерческих дата-центров IXcellerate Андрей Аксенов. По его словам, налаживание новых каналов поставок займет до нескольких месяцев, а новый пул вендоров будет определяться исходя из их возможностей импортозамещения и способности российских поставщиков решить проблемы с иностранными комплектующими.

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Илья Рогов
«Атомдата»

Илья Рогов, «Атомдата»: Нам удалось добиться самого низкого показателя PUE в России

PUE — ключевой параметр энергоэффективности функционирования ЦОД. Он дает возможность операторам не только повышать показатели энергоэффективности, но и демонстрировать достижения в других сферах: рационально использовать «зеленую» энергию, снижать негативное влияние на окружающую среду, контролировать производительность ИТ-оборудования.  Какие еще существуют универсальные критерии оценки эффективности инфраструктуры ЦОД и что является важным конкурентным преимуществом при выборе коммерческого дата-центра, помог разобраться Илья Рогов, директор Санкт-Петербургского филиала «Атомдата» (ЦОД Xelent), чей показатель PUE в 2021 году составил 1,28 и является самым низким в России на сегодня.

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Евгений Вирцер
Key Point

Тренд на автономность работы дата-центров становится все популярнее

Дата-центр Key Point — первый на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири провайдеронезависимый ЦОД уровня надежности Tier III по классификации UPTIME Institute. Проект реализуется по модульной технологии в партнерстве с сетью дата-центров 3data. ЦОД будет насчитывать до 1 320 серверных стоек, а его общая мощность составит 9 МВт. Об особенностях данного проекта, а также о перспективах развития ЦОД в регионах рассказали в интервью CNews генеральный директор дата-центра Key Point Евгений Вирцер и его независимый директор Александр Мартынюк. 

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