Бизнес российских провайдеров услуг коммерческих дата-центров продолжает расти, несмотря на то, что два года мировой рынок (и не только в сфере информационных технологий) трясло из-за коронавируса, в 2022 г. «на смену» пандемии пришли санкции. Тем не менее, скорость ввода новых стойко-мест крупнейшими операторами дата-центров сохраняется на уровне 4-5 тыс. в год. Выросли в 2022 г. и доходы провайдеров услуг ЦОД, выручка топ-15 участников рейтинга CNews увеличилась почти на 60%. В целом прогнозы поставщиков услуг центров обработки данных оптимистичны, они обещают сохранить, а то и увеличить, темпы ввода в действие новых мощностей несмотря на проблемы с поставками оборудования. Однако, по прогнозам экспертов, цены на услуги ЦОД будут расти, как из-за дефицита стоек, так и из-за роста цен на оборудование.



Подготовлено CNews

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