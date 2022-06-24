Центры обработки данных 2022
Бизнес российских провайдеров услуг коммерческих дата-центров продолжает расти, несмотря на то, что два года мировой рынок (и не только в сфере информационных технологий) трясло из-за коронавируса, в 2022 г. «на смену» пандемии пришли санкции. Тем не менее, скорость ввода новых стойко-мест крупнейшими операторами дата-центров сохраняется на уровне 4-5 тыс. в год. Выросли в 2022 г. и доходы провайдеров услуг ЦОД, выручка топ-15 участников рейтинга CNews увеличилась почти на 60%. В целом прогнозы поставщиков услуг центров обработки данных оптимистичны, они обещают сохранить, а то и увеличить, темпы ввода в действие новых мощностей несмотря на проблемы с поставками оборудования. Однако, по прогнозам экспертов, цены на услуги ЦОД будут расти, как из-за дефицита стоек, так и из-за роста цен на оборудование.
15.07.2022
Обещанное удвоение российского рынка ЦОД откладывается на неопределенный срок
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Скорость ввода новых стойко-мест крупнейшими операторами дата-центров сохраняется на уровне 4-5 тыс. в год, что немало, но значительно ниже первоначальных планов. Многие проекты откладываются, а проблемы с поставками оборудования из-за санкций ведут к риску дальнейшего удлинения сроков реализации намеченных проектов. Провайдеры дата-центров оптимистично обещают запустить в 2022–2023 гг. более 20 тыс. новых стойко-мест, что сняло бы существующий дефицит ресурсов ЦОД, однако насколько эти обещания будут выполнены совершенно неясно. Тем не менее, даже при негативном сценарии на рынке коммерческих ЦОД сохранятся нынешние темпы роста на уровне 10-15% в год.
Скорость ввода новых стойко-мест крупнейшими операторами дата-центров сохраняется на уровне 4-5 тыс. в год, что немало, но значительно ниже первоначальных планов. Многие проекты откладываются, а проблемы с поставками оборудования из-за санкций ведут к риску дальнейшего удлинения сроков реализации намеченных проектов. Провайдеры дата-центров оптимистично обещают запустить в 2022–2023 гг. более 20 тыс. новых стойко-мест, что сняло бы существующий дефицит ресурсов ЦОД, однако насколько эти обещания будут выполнены совершенно неясно. Тем не менее, даже при негативном сценарии на рынке коммерческих ЦОД сохранятся нынешние темпы роста на уровне 10-15% в год.
CNews Analytics: крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России
|№ 2021
|№ 2020
|Название компании
|Количество стойко-мест на 31.12.2021
|Количество новых стойко-мест, запущенных в 2021 г.
|Количество стойко-мест, планируемых к запуску в 2022 г.
|Количество стойко-мест, планируемых к запуску в 2023 г.
|1
|1
|Ростелеком
|13 669
|499
|3 667
|н/д
|2
|4
|DataPro
|4 460
|1 660
|1440
|2560
|3
|2
|IXcellerate
|4 044
|629
|2 235
|2 836
|4
|3
|Selectel
|3 458
|430
|0
|1 600
|5
|5
|МТС
|2 883
|0
|0
|1 637
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
Нехватка оборудования затормозит, но не остановит запуск новых дата-центров
Читать полностью Доходы крупнейших провайдеров услуг ЦОД в 2021 г. выросли почти на 60%, особенно динамично развивался сегмент облачных сервисов. И даже в турбулентный 2022 г. дата-центры не останутся без средств к существованию: многие облачные провайдеры весной уже повысили цены на свои услуги на 30-60%, в ближайшие годы ожидается плавный рост стоимости услуг colocation, вызванный дефицитом свободных стойко-мест, задержками в запуске новых мощностей и ростом стоимости оборудования.
Доходы крупнейших провайдеров услуг ЦОД в 2021 г. выросли почти на 60%, особенно динамично развивался сегмент облачных сервисов. И даже в турбулентный 2022 г. дата-центры не останутся без средств к существованию: многие облачные провайдеры весной уже повысили цены на свои услуги на 30-60%, в ближайшие годы ожидается плавный рост стоимости услуг colocation, вызванный дефицитом свободных стойко-мест, задержками в запуске новых мощностей и ростом стоимости оборудования.
Рост цен на colocation будет более плавным, чем на облачные услуги
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Доходы провайдеров услуг ЦОД в 2021 г. выросли почти на 60%, особенно динамично развивался сегмент облачных сервисов. И даже в турбулентный 2022 г. дата-центры не останутся без средств к существованию: многие облачные провайдеры весной уже повысили цены на свои услуги на 30-60%, в ближайшие годы ожидается плавный рост стоимости услуг colocation, вызванный дефицитом свободных стойко-мест, задержками в запуске новых мощностей и ростом стоимости оборудования.
Доходы провайдеров услуг ЦОД в 2021 г. выросли почти на 60%, особенно динамично развивался сегмент облачных сервисов. И даже в турбулентный 2022 г. дата-центры не останутся без средств к существованию: многие облачные провайдеры весной уже повысили цены на свои услуги на 30-60%, в ближайшие годы ожидается плавный рост стоимости услуг colocation, вызванный дефицитом свободных стойко-мест, задержками в запуске новых мощностей и ростом стоимости оборудования.
Выручка крупнейших российских провайдеров услуг ЦОД
|№ 2021
|№ 2020
|Название компании
|Выручка в 2021 г., с НДС, ₽тыс.
|Выручка в 2020 г., с НДС, ₽тыс.
|Динамика 2021/2020, %
|1
|1
|Ростелеком
|31 811 254
|17 674 800
|80%
|2
|2
|Selectel
|5 816 971
|3 960 672
|47%
|3
|3
|Крок
|5 036 934
|3 900 919
|29%
|4
|4
|IXcellerate
|2 689 030
|2 182 583
|23%
|5
|6
|DataPro
|2 175 028
|1 782 210
|22%
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
Андрей Аксенов, IXcellerate: В апреле мы увидели всплеск интереса к услугам colocation
Читать полностью Антироссийские санкции привели к задержке ряда проектов по запуску новых ЦОД, однако они не смогут помешать стратегическим планам по развитию отрасли, уверен генеральный директор оператора коммерческих дата-центров IXcellerate Андрей Аксенов. По его словам, налаживание новых каналов поставок займет до нескольких месяцев, а новый пул вендоров будет определяться исходя из их возможностей импортозамещения и способности российских поставщиков решить проблемы с иностранными комплектующими.
Антироссийские санкции привели к задержке ряда проектов по запуску новых ЦОД, однако они не смогут помешать стратегическим планам по развитию отрасли, уверен генеральный директор оператора коммерческих дата-центров IXcellerate Андрей Аксенов. По его словам, налаживание новых каналов поставок займет до нескольких месяцев, а новый пул вендоров будет определяться исходя из их возможностей импортозамещения и способности российских поставщиков решить проблемы с иностранными комплектующими.
Илья Рогов, «Атомдата»: Нам удалось добиться самого низкого показателя PUE в России
Читать полностью PUE — ключевой параметр энергоэффективности функционирования ЦОД. Он дает возможность операторам не только повышать показатели энергоэффективности, но и демонстрировать достижения в других сферах: рационально использовать «зеленую» энергию, снижать негативное влияние на окружающую среду, контролировать производительность ИТ-оборудования. Какие еще существуют универсальные критерии оценки эффективности инфраструктуры ЦОД и что является важным конкурентным преимуществом при выборе коммерческого дата-центра, помог разобраться Илья Рогов, директор Санкт-Петербургского филиала «Атомдата» (ЦОД Xelent), чей показатель PUE в 2021 году составил 1,28 и является самым низким в России на сегодня.
PUE — ключевой параметр энергоэффективности функционирования ЦОД. Он дает возможность операторам не только повышать показатели энергоэффективности, но и демонстрировать достижения в других сферах: рационально использовать «зеленую» энергию, снижать негативное влияние на окружающую среду, контролировать производительность ИТ-оборудования. Какие еще существуют универсальные критерии оценки эффективности инфраструктуры ЦОД и что является важным конкурентным преимуществом при выборе коммерческого дата-центра, помог разобраться Илья Рогов, директор Санкт-Петербургского филиала «Атомдата» (ЦОД Xelent), чей показатель PUE в 2021 году составил 1,28 и является самым низким в России на сегодня.
Тренд на автономность работы дата-центров становится все популярнее
Читать полностью Дата-центр Key Point — первый на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири провайдеронезависимый ЦОД уровня надежности Tier III по классификации UPTIME Institute. Проект реализуется по модульной технологии в партнерстве с сетью дата-центров 3data. ЦОД будет насчитывать до 1 320 серверных стоек, а его общая мощность составит 9 МВт. Об особенностях данного проекта, а также о перспективах развития ЦОД в регионах рассказали в интервью CNews генеральный директор дата-центра Key Point Евгений Вирцер и его независимый директор Александр Мартынюк.
Дата-центр Key Point — первый на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири провайдеронезависимый ЦОД уровня надежности Tier III по классификации UPTIME Institute. Проект реализуется по модульной технологии в партнерстве с сетью дата-центров 3data. ЦОД будет насчитывать до 1 320 серверных стоек, а его общая мощность составит 9 МВт. Об особенностях данного проекта, а также о перспективах развития ЦОД в регионах рассказали в интервью CNews генеральный директор дата-центра Key Point Евгений Вирцер и его независимый директор Александр Мартынюк.
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