Доминированию iPhone пришел конец. Он больше не самый продаваемый смартфон в России – его сместил корейский Android

iPhone утратил лидерство на российском рынке смартфонов с точки зрения денег. Теперь совершенно другие мобильники занимают первое место по объему вырученных с их продаж средств. Apple долгие годы удерживала здесь лидерство, но теперь уступила Samsung – iPhone в России с каждым месяцем продаются все хуже, а смартфоны на Android становятся все дороже и потому приносят больше выручки.

В очередь за Android

В России произошли грандиозные изменения на рынке смартфонов. На протяжении многих лет компания Apple удерживала на нем первенство с точки зрения денег, которые приносили продажи ее смартфонов.

Однако по итогам первых девяти неполных месяцев 2026 г. iPhone сместились на второе место, уступив лидерство корейской компании Samsung, сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео». Это означает, что теперь россияне в совокупности тратят больше денег на Galaxy, чем на iPhone, несмотря на то, что мобильники Apple сами по себе стоят дороже подавляющего большинства смартфонов Samsung.

Что не менее примечательно, в топ-5 российского рынка в денежном выражении не оказалось компании Xiaomi, горячо любимой многими россиянами. Однако в среди лидеров присутствует ее «дочка» – Redmi. Одна из вероятных причин – резкое подорожание ее смартфонов. Как сообщал CNews, некоторые смартфоны прошлогодней серии Redmi Note 15 на старте продаж стоили больше 40 тыс. руб. С выходом в России новых Redmi Note 17 в сентябре 2026 г. тенденция продолжилась – ни один из смартфонов этой серии на старте продаж не стоил дешевле 20 тыс. руб., хотя всего несколько лет назад мобильники Redmi Note считались очень доступными стоили в пределах 15 тыс. руб. Для примера, на момент выхода материала самый дешевый Redmi Note 17 с всего 4 ГБ оперативной памяти стоил в DNS 22 тыс. руб.

Abhijeet Barak / Unsplash Россияне расхотели покупать iPhone

Общий топ-5 российского рынка смартфонов в деньгах выглядит так: Samsung, Apple, Redmi, Honor и Realme. Их доли рынка «М.Видео» не раскрывает.

По итогам первых девяти месяцев 2025 г. лидерами продаж в количественном выражении были Redmi, Realme, Tecno, Samsung и некий «динамично развивающийся китайский бренд», гласит статистика «М.Видео». В денежном выражении наибольшая доля пришлась на Apple, далее следовали Samsung, Redmi, еще один «динамично развивающийся китайский бренд» и Tecno. На вопрос CNews о названиях этих «динамично развивающихся брендов» представители «М.Видео» не ответили.

Россиянам не нужны смартфоны

В целом российский рынок смартфонов по итогам первых 37 недель 2026 г. показал обвал. По данным исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»), за этот период было продано 15,2 млн устройств на сумму 390,6 млрд руб.

Год к году продажи смартфонов в России снизились на 11,7% в количественном выражении и на 5% в денежном. Средняя цена смартфона на российском рынке составила 25,8 тыс. руб., показав 7,6-процентный рост.

Смартфон бюджетного китайского бренда с 4 ГБ RAM за 22 тысячи рублей

В пятерку брендов по количеству проданных устройств вышли Redmi, далее следуют Samsung, realme, Honor и Apple. Как рассказал CNews глава департамента «Телеком и гаджеты» в «М.Видео», среди них лишь Samsung и Honor удалось нарастить продажи в России как в деньгах, так и в штуках.

С iPhone что-то не так

Падение Apple с «Олимпа» было вполне ожидаемым. Россияне стали гораздо менее охотно тратить деньги на iPhone, на которые невозможно поставить многие российские приложения – их удаляют из App Store, другого магазина в экосистеме Apple пока нет, а недокументированные лазейки для самовольной установки программ Apple старается закрывать.

Как сообщал CNews, за первые девять месяцев 2025 г. продажи Apple в России в денежном выражении упали на 6,1% год к году (статистика Forbes). В январе-сентябре 2024 г. она удерживала 31,3% российского рынка, а годом позже у нее осталось лишь 25,2%. И это с учетом не только самих iPhone, но и многочисленных фирменных аксессуаров к ним – зарядных устройств, чехлов, кабелей зарядки пр.

Во II квартале 2026 г. (1 апреля – 30 июня) продажи iPhone в России просели на 7% год к году (статистика «Авито»).

Новый? Почти

Но все же в одном сегменте российского рынка смартфонов Apple сохраняет лидерство, притом как деньгах, так и в единицах проданных устройств. Речь о восстановленных мобильниках – тех, которыми кто-то пользовался, но которые затем вернули к внешнему и техническому заводскому состоянию.

Как сообщал CNews, в августе 2026 г. Apple удерживала 44% российского рынка устройств в штуках и 59% в деньгах, что делает ее крупнейшим игроком этого сегмента. Также стоит отметить, что восстановленные iPhone стоят намного дороже таких же Android-смартфонов – в среднем 42,6 тыс. руб. За эти деньги в российской рознице продается целая россыпь новых смартфонов на базе Android.

Впрочем, и здесь Apple может в скором будущем лишиться первого места. Спрос на восстановленные Android-смартфоны демонстрирует колоссальный рост. Их продажи за считанные недели подскочили на 13%, и в первую очередь это коснулось китайских брендов.