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Россияне включили режим экономии? Продажи смартфонов обвалились – не покупают даже iPhone

Продажи смартфонов в России в первой половине 2026 г. упали на 7-10%, а их средняя цена выросла на 2-4%. Ситуацию не спасают даже любимые многими iPhone – их отгрузка сократилась на 7% во II квартале 2026 г. Россияне начали дольше пользоваться имеющимися у них смартфонами и больше не спешат в магазин за новинками.

Экономить на смартфонах

В России по итогам первого полугодия 2026 г. (1 января – 30 июня) очень сильно обвалились продажи смартфонов, притом как в штуках, так и в деньгах. Еще один немаловажный фактор – средняя цена смартфона в России выросла на 2%.

Ритейлер «М.Видео» сообщил CNews, что в первой половине 2026 г. объем российского рынка смартфонов сократился на 7,8% в натуральном выражении и на 5,9% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Средняя цена телефона за тот же период выросла на 2%, составив 21,957 тыс. руб.

Всего за отчетный период россияне купили 12 млн смартфонов, потратив на них около 260 млрд руб. При этом мобильники отечественных брендов и тем более на базе суверенных ОС у россиян по-прежнему не в фаворе, несмотря на повсеместное импортозамещение.

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sergeycauselove / FreePik
Россияне стали реже покупать новый смартфон, если нынешний еще работает

Самым востребованным смартфоном в России стал iPhone 17 на 256 ГБ. Второе место занял iPhone 17 Pro 256 ГБ, третье — iPhone 15 128 ГБ. В топ-5 самых популярных моделей вошли iPhone 17 Pro Max 256 ГБ и iPhone 17 Pro Max 512 ГБ.

Азия доминирует

В первой половине 2026 г. россияне чаще всего покупали смартфоны китайских и корейских брендов, если смотреть на объемы продаж. Лидером российского рынка по количеству проданных устройств, как сообщили CNews в «М.Видео», стала компания Redmi – дочерний бренд компании Xiaomi.

За ними по убыванию следуют Samsung, Realme, Tecno и Honor. «Такое распределение отражает высокий спрос на смартфоны массового и среднего ценовых сегментов, где ключевыми факторами выбора остаются сбалансированные характеристики, широкий модельный ряд и оптимальное соотношение цены и возможностей», – сказали CNews представители «М.Видео».

С точки зрения денег распределение сил на российском рынке смартфонов немного иное. Бренда Tecno в топ-5 нет, но имеется компания Apple, занявшая лидирующее место. Первая пятерка выглядит так: Apple, Samsung, Redmi, Honor и Realme. «Лидерство Apple отражает стабильно высокий спрос на устройства премиального сегмента, тогда как Samsung и Redmi сохраняют сильные позиции благодаря широкому ассортименту моделей в различных ценовых категориях», – подчеркнули представители «М.Видео».

iPhone совсем не помогает

Статистика российского рынка смартфонов, собранная «Авито», отличается от данных «М.Видео». Во II квартале 2026 г. (1 апреля – 30 июня) в России на 7% год к году просели продажи смартфонов Apple iPhone, сообщили ТАСС в «Авито».

Впрочем, iPhone по-прежнему популярнее других смартфонов в России, заявили CNews в «Авито». В сегменте новых устройств они занимают 64% при средней стоимости 67 тыс. руб. Также в тройке лидеров – Samsung и Xiaomi с долями 14% (средняя цена 53 тыс. руб.) и 7% (30 тыс. руб.) соответственно. За ними следуют смартфоны Honor (2%, 38 тыс. руб.) и OnePlus (2%, 51 тыс. руб.).

В ресейле (на вторичном рынке) по объему продаж на первом месте также смартфоны Apple — их доля в ресейл-сегменте составила 65% при средней стоимости 27 тыс. руб. Далее следуют Samsung (11%, 19 тыс. руб.), Xiaomi (9%, 9 тыс. руб.), Honor (2%, 11 тыс. руб.) и Realme (2%, 7 тыс. руб.).

Что происходит

МТС тоже фиксирует падение продаж смартфонов в России. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на этого оператора, в первой половине 2026 г. в России было продано 10,2 млн смартфонов на 256,7 млрд руб. Обвал составил 10% в штуках и 7% в деньгах год к году при росте средней цены на 4% за тот же период – до 25,2 тыс. руб.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«М.Видео» и «Авито» никак не прокомментировали факт обрушения российского рынка смартфонов. А в МТС не стали увязывать происходящее с нынешними экономическими реалиями.

В МТС полагают, что россияне стали покупать меньше смартфонов потому, что «современные модели служат дольше, а их технических характеристик большинству покупателей хватает на несколько лет использования», заявили «Коммерсанту» представители оператора. «Основной фактор – увеличение среднего срока владения устройствами», – добавили они.

Геннадий Ефремов

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