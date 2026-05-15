Разделы

Законодательство Интернет Техника
|

«Яндекс» чуть не заставили чинить за свой счет разбитую дорогу, ведущую к ЦОДам

Власти не смогли взыскать с «Яндекс ДЦ Владимир» ущерб в 2 млн руб. за разбитую большегрузами дорогу, ведущую к масштабной стройке его дата-центров. Администрация округа сначала добивалась, чтобы «Яндекс» своими силами закопал ямы, а после атаки БПЛА срочно починила понадобившуюся дорогу самостоятельно и потребовала возместить ущерб. «Яндекс» отказался платить, а суд поддержал это решение, так как наличие техники, кроме одного «Мерседеса» компании «Бестиарий», на дороге к грандиозной стройке доказать не удалось.

Властям отказано

Судья Арбитражного суда Владимирской области Вячеслав Малицкий отказал администрации Собинского муниципального округа Владимирской области в иске против ООО «Яндекс ДЦ Владимир», которое создает в регионе новые ЦОД.

Власти требовали от структуры «Яндекса» оплатить ущерб или самостоятельно починить важную для жителей дорогу — «Одерихино-Энергетик» длиной почти в километр. Администрация оценила ущерб почти в 2 млн руб.

Решение было принято 13 апреля, а в полном объеме изготовлено 14 апреля 2026 г.

Речь идет о грунтовой дороге V категории, которую последний раз ремонтировали в 2023 г. за счет бюджета округа. На работы было направлено 570 тыс. руб. Дорогу привели в состояние, соответствующее ГОСТу.

yandeks_700.jpg
Photogenica - evgris
«Яндекс» не хочет платить за дорогу

Власти старались тщательно отслеживать происходящее на дороге. Ими были зафиксированы «многочисленные проезды тяжелой автотранспортной техники, используемой ООО «Яндекс ДЦ Владимир»», в связи с чем на дороге выявлены «дефекты в виде колейности, просадки и выпучивания щебеночного материала».

Акт комиссионного обследования технического состояния участков дороги был составлен в апреле 2025 г., в адрес «Яндекса» было направлено требование провести ямочный ремонт и на месяц приостановить проезд большегрузов по дороге.

Власти снова обследовали дорогу 6 ноября 2025 г., после атаки БПЛА, зафиксировали движение крупной строительной техники с образованием колейности. Кроме того, было выявлено новое нарушение — несогласованное примыкание со стороны территории ООО «Яндекс ДЦ Владимир» к существующей общей дороге «Одерихино-Энергетик».

«В результате многочисленных проездов транспортных средств, используемых "Яндекс ДЦ Владимир", у администрации возникают убытки (ущерб) в связи с необходимостью проведения восстановительных работ (ямочный ремонт) дорожного покрытия. Сумма восстановительных работ (убытки) по локально-сметному расчету составляет 1,8 млн руб.», — говорится в материалах суда со ссылкой на иск. К нему приложен акт комиссионного обследования технического состояния дороги. Заявление в суд было подано 21 ноября 2025 г.

Транспорт не найден

«Яндекс ДЦ Владимир» посчитал требования властей необоснованными и не подлежащими удовлетворению. По мнению его представителя, в материалах дела отсутствует обоснованный расчет размера причиненных убытков — не доказано наступление вреда. Также отсутствуют как доказательства, подтверждающие принадлежность большегрузных транспортных средств ответчику, так и доказательства многочисленных проездов транспортных средств, используемых ответчиком и послуживших причиной возникновения дефектов дороги. Также не доказаны противоправность поведения ответчика, его вина и причинная связь между поведением ответчика и наступившими негативными последствиями.

Суд потребовал от МВД предоставить сведения о зарегистрированных на «Яндекс ДЦ Владимир» транспортных средствах, но найти большегрузы не удалось. Власти приложили к иску лишь одну фотографию большегруза, проезжающего по автомобильной дороге «Одерихино-Энергетик» без спецпропуска. Как выяснилось, этот «Мерседец-Бенц Актрос» был зарегистрирован на ООО «Бестиарий». Никаких доказательств, что разрешения на проезд у него не было, также не нашлось.

Также не было обнаружено доказательств, что в спорный период «Яндекс ДЦ Владимир» были переданы во временное пользование и распоряжение какие-либо транспортные средства.

«Поскольку в данном случае материалами дела не подтверждается наличие всей совокупности условий для возложения на ответчика гражданско-правовой ответственности в виде компенсации убытков, в том числе не установлено, что имели место виновные действия ответчика, а также не выявлена прямая причинно-следственная связь между действиями (бездействием) ответчика и наступившими для истца последствиями в виде возникших убытков, исковые требования не подлежат удовлетворению судом первой инстанции», — говорится в материалах дела.

Апелляционная жалоба в суд не поступала.

Почему власти сами починили дорогу

Дорога между микрорайоном Энергетик (г. Владимир) и деревней Одерихино (Владимирская область) — это альтернативный выезд для ряда населенных пунктов на федеральную трассу М-7 «Волга». Местный телеканал «Вариант» сообщил, что власти самостоятельно отсыпали дорогу щебнем в ноябре 2025 г. после атаки БПЛА.

Телеканал отмечал, что дорогой стали пользоваться чаще после того, как привычный для жителей путь был перекрыт из-за ликвидации «последствий атак на инфраструктуру». В итоге люди столкнулись с тем, что выехать из поселков стало невозможно.

«Были ямы такие большие! Ну машину бьешь и все! Куда это кругом все объезжать», – приводил телеканал слова жителей.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

В октябре 2025 г. губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявлял, что в городе Владимире после атаки БПЛА пострадал инфраструктурный объект в районе микрорайона Энергетик. Был перекрыт въезд транспорта. По словам Авдеева, сама атака цели не достигла. Издание «Нетегаз.ру» уточняло, что на въезде в микрорайон находится подстанция сверхвысокого напряжения 750 кВ «Владимирская», ключевой транзитный узел, связывающий энергосистемы Центра и Поволжья.

В «Яндексе» и администрации Собинского округа на запросы CNews не ответили.

Активные работы на стройке дата-центров

«Яндекс» запустил дата-центр в микрорайоне Энергетик в 2017 г., объем затрат оценивался в 2,5 млрд руб. В новом здании запустили 845 серверных стоек, административно-бытовой корпус, здание для размещения внутриплощадочного оборудования и здание КПП, писал ТАСС.

Работы велись с господдержкой. По данным агентства, она составляла более 237 млн руб.

Компания не планировала останавливаться на достигнутом. Издание «Ведомости» в сентябре 2025 г. сообщало, что инвестиции в еще один дата-центр во Владимирской области мощностью 40 МВт достигнут 15-20 млрд руб. В начале 2026 г. Yandex Cloud планировал запустить новую зону доступности на базе этого ЦОД. Она должна обеспечит минимальную задержку передачи данных до соседней зоны — менее 1 мс, при этом общая емкость канала связи между ними составит 25,6 Тб/с, рассказывал СТО Yandex Cloud Иван Пузыревский.

В октябре 2025 г. ТАСС со ссылкой на региональные власти сообщил, что у «Яндекса» может появиться новый дата-центр мощностью 80 МВт к 2027 г. во Владимирской области.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бекапа

С 2018 по 2025 г. «Яндекс ДЦ Владимир» реализовала одобренный инвестиционный проект «Создание центра обработки и хранения данных в г. Владимир, Владимирской области», одобренный администрацией Владимирской области, в рамках которого была предоставлена государственная поддержка инвестиционной деятельности. Для компании была установлена пониженная ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет в размере 13,5%, а также освобождение от налога на имущество в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию в результате реализации инвестпроекта.

В целях сохранения данных льгот компанией соблюдались условия предоставления господдержки, о чем ежеквартально предоставляется отчетность в МЭР Владимирской области.

Мнение юриста

Для ЦОД и крупных застройщиков типовой путь — заранее согласовывать маршруты, получать спецразрешения на тяжеловесный транспорт, усиливать проблемные участки дорог, ставить временные объезды и фиксировать распределение обязанностей в договорах с подрядчиками и перевозчиками, пояснил CNews управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко.

На практике конфликты с местными властями обычно снимают через соглашения о компенсации ущерба, совместные обследования дорог, предремонт или софинансирование инфраструктуры, а также через жесткий контроль подрядчиков и логистики стройки, считает юрист.

По словам Алексея Головченко, решение об отказе выглядит в целом законным и обоснованным, если суд действительно установил два ключевых пробела: не доказаны владение или использование спорным грузовиком именно «Яндекс ДЦ Владимир» и причинная связь между его действиями и повреждением дороги.

«По таким спорам обычно взыскивают ущерб не с "заказчика стройки", а с лица, во владении которого на момент причинения вреда находилось транспортное средство, либо с арендатора/перевозчика/подрядчика, если именно он эксплуатировал технику и допустил перегруз или движение без спецразрешения», — пояснил юрист.

Шансы на успех в апелляции зависят от того, появились ли у администрации новые доказательства по цепочке владения и эксплуатации техники: договоры перевозки, путевые листы, журналы проезда, фото- и видеозаписи, данные весового контроля, GPS-следы, накладные и документы подрядчика строительства. Если таких доказательств нет, апелляция, скорее всего, оставит отказ в силе, потому что сама по себе стройка ЦОД не доказывает, что именно ответчик причинил вред, считает Головченко.

По словам юриста, иск должен был быть адресован непосредственно владельцам автомобилей и подрядчикам.

Екатерина Струкова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Уникальный российский производитель искусственных сапфиров для электроники собрался банкротиться

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Кто бы мог подумать: Microsoft подавляет конкуренцию с помощью Word, Copilot и Teams. Запущено расследование

Евгений Вовк, «Лаборатория Касперского»: Независимые тесты выявляют реальные возможности ИБ-решений

Отключения интернета выводят россиян из себя. Тревожность поднялась до рекордных значений

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290