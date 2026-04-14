В России тестируется робот-патрульный, который будет следить за заключенными

В России запустили пилотный проект, в рамках которого в двух исправительных учреждениях планируют использовать автономных роботов-патрульных. Робот оснащен современными средствами навигации, видеонаблюдения и аналитики. В рамках испытаний эксперты оценили эффективность роботов, а также их способность работать совместно с другими системами безопасности в различных условиях.

Тестирование автоматических устройств

В России запустили пилотный проект, в рамках которого в двух исправительных учреждениях планируют использовать автономных роботов-патрульных, об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области.

Как уточнили в ведомстве, робот оснащен современными ИТ-системами навигации, видеонаблюдения и аналитики. Устройство способно самостоятельно патрулировать заданную территорию, в автоматическом режиме фиксировать нарушения установленного режима, оперативно передавать полученные данные и реагировать на нештатные ситуации. Робот может работать как в автономном режиме, так и под управлением оператора.

В рамках пилотного проекта специалисты провели комплексную оценку новой технологии. Были проанализированы следующие ключевые параметры: эффективность работы робота; устойчивость ИТ-системы к различным условиям эксплуатации; совместимость с действующими системами безопасности охраняемых учреждений. По результатам тестирования от ФСИН получены объективные данные о рабочих характеристиках устройства в реальных условиях.

В ведомстве отметили, что реализация проекта соответствует курсу на цифровую трансформацию и модернизацию уголовно-исполнительной системы, как информировал CNews.



Число заключенных в 2026 г.

Число лиц, содержащихся в следственных изоляторах (СИЗО) и исправительных колониях России, достигло исторического минимума, об этом в марте 2026 г. сообщил заместитель председателя Верховного суда (ВС) России Владимир Давыдов на заседании Совета Федерации, где рассматривалось его назначение первым зампредом ВС.

Как следует из выступления Давыдова, в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) содержатся 308 тыс. граждан. Рекордно низкое число — 89 тыс. человек — находится в следственных изоляторах. В 2001 г., так называемое тюремное население составляло 1 млн 60 тыс. человек.

Владимир Давыдов связал динамику с курсом на гуманизацию: если 25 лет назад лишение свободы назначали в 40% случаев, то по итогам 2025 г. — в 26%. Россия переместилась с 10 места на 30 по числу заключенных на 100 тыс. населения (209 человек).

Советник Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспарян считает существенным фактором снижения показателей уход осужденных и обвиняемых на специальную военную операцию (СВО) России на Украине. Кроме того, суды прекращают почти каждое пятое уголовное дело, хотя основания для этого носят нереабилитирующий характер и касаются только преступлений небольшой или средней тяжести.

Адвокат Овагим Арутюнян указал, что сокращение числа лишенных свободы не отменяет мизерного количества оправдательных приговоров. Он также отметил изменения в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) , позволяющие обвиняемым поступать на военную службу, что влечет приостановку дела и отмену меры пресечения.

Внедрение роботов в больницы

В столичных больницах начали в пилотном режиме использовать роботов-доставщиков «Яндекса» для перевозки лекарств и образцов крови, об этом рассказал 7 апреля 2026 г. в мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин.

«Тестируем помощников на территории Городской клинической больницы (ГКБ) №15 имени О.М. Филатова и ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Роботы курсируют между больничными корпусами. Они доставляют пробы биоматериалов и расходные материалы в лабораторию, а также могут отвезти лекарства из аптеки на территории больницы — в отделение. Для этого сами строят маршрут, объезжая препятствия и доставляя груз в целости в любую погоду», — заявил градоначальник.

По словам Собянина, сотрудники больниц в 2026 г. сначала прошли специальное обучение по использованию роботов и теперь умеют управлять доставкой с помощью смартфонов. Также специалисты проработали все необходимые маршруты с точками остановок и расчетным временем доставки.